 США будут проводить "чрезвычайно жесткую линию" в отношении России, - Белый дом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Администрация Дональда Трампа ставит жесткость отношения в зависимость от поведения. В качестве примера политики на российском направлении Сандерс привела новые санкции.
При этом она сослалась на слова президента о возможности вместе бороться с мировыми угрозами.
Ранее в четверг Минфин США добавил в санкционные списки, имеющие отношение к России, 14 физических лиц и одну организацию, применив таким образом новый закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).
В частности, санкции введены против петербургского Агентства интернет-исследований, чьи сотрудники, по версии американской стороны, пытались оказать влияние на выборы в США в 2016 году: Сергей Афанасьев, Джейхун Насими Оглы Асланов, Анна Богачева, Мария Бовда, Роберт Бовда, Михаил Бурчик, Михаил Быстров, Инна Каверзина, Александра Крылова, Григорий Молчанов, Вадим Подкопаев, Сергей Полозов, Глеб Васильченко, Владимир Венков.
В санкционный список включены лица и структуры, в отношении которых санкции были введены ранее, в частности, против ФСБ, ряда высокопоставленных сотрудников ГРУ. В списке фигурирует Евгений Пригожин и принадлежащие ему компании Concord Catering и Concord Management.
Среди включенных в новый санкционный список фигурируют руководитель ГРУ Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель начальника ГРУ Сергей Гизунов. В отношении некоторых из них санкции уже вводились ранее.
Три дня назад прoмямлил, чтo, мoжет, этo и рашка, нo пусть британцы дoкажут.
Страннo еще, чтo главнoгo пoдoзреваемoгo - четырехсoтфунтoвoгo пакoстника из Нью-Джерси-своего сутенёра, в этoт раз не пoмянул. И с тех пoр в личных выступлениях на эту тему - ни гугу, И даже в твитере не нашел чтo сказать, разгoвoрчивый наш.!!!!! Памперс лубянский!!!
торгую на штатовских площадках. так вот, никогда в субботу и в воскресенье мне даже не отвечали.
а теперь висят он-лайн консультанты и отвечают на письма. штаты чего-то ждут.
Отдаю должное Мей и ее выдержке ... - настоящая леди.
Ответить я тоже буду спать спокойно
Вот это правильно. И не надо её мазать вазелином.
угрозы, безысходность, не ворошить улей, законскрвировать все как есть, вся былая и современная военная мощь тает от страха возможных последствий, страшно, итоги от предыдущих и текущих военных методов КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ, это говорит о том, что в ХХI веке все старое не работает, нужно умерить свои аппетиты и научится противостоянию и к парированию, а это, как известно неправильная тактика, потому как защитная стратегия она по сути провальна