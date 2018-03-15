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 США будут проводить "чрезвычайно жесткую линию" в отношении России, - Белый дом

Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что США будут проводить "чрезвычайно жесткую линию в отношении России, пока она не изменит свое поведение".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Читайте: Новые санкции являются частью более масштабных усилий, направленных против злонамеренных атак, исходящих из России, - Минфин США

Администрация Дональда Трампа ставит жесткость отношения в зависимость от поведения. В качестве примера политики на российском направлении Сандерс привела новые санкции.

При этом она сослалась на слова президента о возможности вместе бороться с мировыми угрозами.

Ранее в четверг Минфин США добавил в санкционные списки, имеющие отношение к России, 14 физических лиц и одну организацию, применив таким образом новый закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

В частности, санкции введены против петербургского Агентства интернет-исследований, чьи сотрудники, по версии американской стороны, пытались оказать влияние на выборы в США в 2016 году: Сергей Афанасьев, Джейхун Насими Оглы Асланов, Анна Богачева, Мария Бовда, Роберт Бовда, Михаил Бурчик, Михаил Быстров, Инна Каверзина, Александра Крылова, Григорий Молчанов, Вадим Подкопаев, Сергей Полозов, Глеб Васильченко, Владимир Венков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минфин США ввел санкции в отношении Пригожина и российской "фабрики троллей"

В санкционный список включены лица и структуры, в отношении которых санкции были введены ранее, в частности, против ФСБ, ряда высокопоставленных сотрудников ГРУ. В списке фигурирует Евгений Пригожин и принадлежащие ему компании Concord Catering и Concord Management.

Среди включенных в новый санкционный список фигурируют руководитель ГРУ Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель начальника ГРУ Сергей Гизунов. В отношении некоторых из них санкции уже вводились ранее.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3055893
 
 
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надеюсь, завтра пятница и за нападение на электрокомпании рашка успеет отгрести
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"нас не любят" - это какая-то слишком галимая отмазка, даже для расиянского быдла...!... Все равно, рано или попозже, быдлу закрадется в голову вопрос - "а почему нас не любят...? ". Особенно когда окончательно исчезнут все те западные "няшечки" к которым так привык "среднестатестический" расиянин....
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Ага. Рыжий Павиан так гневнo паРАШУ oбличал, чтo аж пена изo рта валила.))))
Три дня назад прoмямлил, чтo, мoжет, этo и рашка, нo пусть британцы дoкажут.
Страннo еще, чтo главнoгo пoдoзреваемoгo - четырехсoтфунтoвoгo пакoстника из Нью-Джерси-своего сутенёра, в этoт раз не пoмянул. И с тех пoр в личных выступлениях на эту тему - ни гугу, И даже в твитере не нашел чтo сказать, разгoвoрчивый наш.!!!!! Памперс лубянский!!!
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да ещё - тем рассеиским верхушкам ок, но хочетса чтоб стадо тоже почуствовала, да так чтоб вои был слышен ясно.
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да ладно вам...В ответ на такие сопли-санкции , Грязная Машка не будет даже танец тратить!
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заметил недавно странную вещь.
торгую на штатовских площадках. так вот, никогда в субботу и в воскресенье мне даже не отвечали.
а теперь висят он-лайн консультанты и отвечают на письма. штаты чего-то ждут.
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Приведены в повышенную боевую готовность... На Бога надейся, а про Хуйла (не будь помянут в полночь!) не забывай!!!!
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видимо Мей с доней поняли друг друга....
Отдаю должное Мей и ее выдержке ... - настоящая леди.
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О, да, приятно слышать такие сладкие новости на ночь
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помню, помню, вояж 6 флота, но в итоге Трамп готовится видсмоктати у Ына, сгодившись з ним на переговори, с такими темпами они скорее вьебут по своему техасу, писдюки хреновы
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Чи не схоже на балабольство трампа про "вогняну лють", після якого він збирається до товстого Ина кланятися?
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Перепишіть це саме без матюків,Ваш коментар найреалістичніший,на мою думку.
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США будут проводить "чрезвычайно жесткую линию" в отношении России, - Белый дом

Вот это правильно. И не надо её мазать вазелином.
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Ага! Болтуны трамповские... Нарышкин (разведка), Бортников (ФСБ), Коробов (ГРУ) все под санкциями. Что не помешало им слетать пару недель назад в США и встретиться с новоназначенным Госсекретарем, а ранее главой ЦРУ Майком Помпео..
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...скоро останется у вована один-единственный шанс...

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Путин и Трамп целуются как Брежнев вождей соцстран.
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по моему мнению, доброжелательная реакция бритов, - это тоже перекос.
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мысли в слух

угрозы, безысходность, не ворошить улей, законскрвировать все как есть, вся былая и современная военная мощь тает от страха возможных последствий, страшно, итоги от предыдущих и текущих военных методов КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ, это говорит о том, что в ХХI веке все старое не работает, нужно умерить свои аппетиты и научится противостоянию и к парированию, а это, как известно неправильная тактика, потому как защитная стратегия она по сути провальна
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Когда хотят кого-то душить, не орут на всех углах - а идут и втихаря это делают. А так... Очередное бла-бла-бла и расширение списков.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША будут проводить "чрезвычайно жесткую линию" в отношении России, - Белый дом
 
 
 
 
 
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