 США будут проводить "чрезвычайно жесткую линию" в отношении России, - Белый дом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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Администрация Дональда Трампа ставит жесткость отношения в зависимость от поведения. В качестве примера политики на российском направлении Сандерс привела новые санкции.

При этом она сослалась на слова президента о возможности вместе бороться с мировыми угрозами.

Ранее в четверг Минфин США добавил в санкционные списки, имеющие отношение к России, 14 физических лиц и одну организацию, применив таким образом новый закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).



В частности, санкции введены против петербургского Агентства интернет-исследований, чьи сотрудники, по версии американской стороны, пытались оказать влияние на выборы в США в 2016 году: Сергей Афанасьев, Джейхун Насими Оглы Асланов, Анна Богачева, Мария Бовда, Роберт Бовда, Михаил Бурчик, Михаил Быстров, Инна Каверзина, Александра Крылова, Григорий Молчанов, Вадим Подкопаев, Сергей Полозов, Глеб Васильченко, Владимир Венков.

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В санкционный список включены лица и структуры, в отношении которых санкции были введены ранее, в частности, против ФСБ, ряда высокопоставленных сотрудников ГРУ. В списке фигурирует Евгений Пригожин и принадлежащие ему компании Concord Catering и Concord Management.



Среди включенных в новый санкционный список фигурируют руководитель ГРУ Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель начальника ГРУ Сергей Гизунов. В отношении некоторых из них санкции уже вводились ранее.