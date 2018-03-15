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 В парламентской ассамблее ОБСЕ призвали к "прозрачному" расследованию дела Скрипаля

Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала провести "прозрачное и достоверное расследование" отравления российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении на сайте организации.

"Я глубоко обеспокоен очевидным отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Власти должны провести достоверное и прозрачное расследование, и лица, ответственные за это страшное преступление, должны быть привлечены к ответственности. Парламентская ассамблея ОБСЕ солидарна с Соединенным Королевством, государством - участником ОБСЕ, и ожидает полного сотрудничества всех сторон в ходе продолжающегося расследования", - заявил глава глава ПА ОБСЕ Джордж Церетели.

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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним также, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055892
 
 
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В жопу эту контору,бесполезные засранцы
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Такое впечатление, что в ОБСЕ одни прокацапленные ватные прокладки! Крылышек только на них не хватает! А этот Жорик Церетели... не из тех ли Церетели, что мэру Мацькавы Лужку лепили памятник Петрухе Первачёву??!!!
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