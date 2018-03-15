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 Великобритания предоставит образец вещества, которым отравили Скрипаля, экспертам Организации по запрещению химического оружия, - Джонсон

Великобритания предоставит образец вещества, которым отравили экс-разведчика Скрипаля, Организации по запрещению химического оружия.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По словам чиновника, эксперты из Организации по запрещению химического оружия, которая базируется в Нидерландах, смогут проверить материалы британских следователей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боюсь, что доказательства того, что это была Россия, неоспоримы, - Джонсон об отравлении Скрипаля

Джонсон также вновь обвинил Москву в причастность к отравлению. "Только в случае России мы имеем сочетание истории убийств при поддержке государства, публично признанного мотива для покушения на убийство Скрипаля и запасов боевых веществ группы "Новичок", - отметил Джонсон.

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055891
 
 
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мдя, використання заборонених ОР та ще й на території країни НАТО, та ще й не очолюваної гнилими лвіберастами - це тобі, вовочка, не фунт ізюму. Вишак тобі ломиться, вовочка.
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Йому вишак ломиться ще за розвал Союзу, Придністров'я, Чечню, Грузію, Україну, Сирію... отже ... ВБ - в чергу!
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- Бэрримор, что там за вой на болотах?!
- Это мокшанские дипломаты, сэр. Не хотят возвращаться на московию.
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По одному американскому каналу : Сборные Франции, Великобритании, Германии, США и Нидерландов не поедут в московию на ЧМ 2018...А без них чемпионат полное говно и его перенесут в более безопасное место
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По других каналах ходят слухи что почти договорились о ЧМ в Англии
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Это все проявления кризиса на россии.
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нищие ученые за пузырь путинки вынесут ампулу с любым ядом
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Как это ни цинично звучит, но в свое время своей смертью спасли Украину от вполне реального полномасштабного захвата хуйлом 298 человек.
Сейчас эти двое несчастных человек помогут нам приблизить Гаагу для хуйла.
Теперь этому ублюдку будет не до войны. Ему уже реально маячат эмбарго на энергоносители и отключение свифта.
Еще бы с порошенко и его воровской бандой нам порешать и жизнь начнет налаживаться.
Не забудьте 18 числа пойти на митинг!!!
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Найбільше цинічно те, що замість того, щоб казати правду про 298 мучеників, наша влада та армія брешуть про свою міць. Але британія нічого )(уйлу не зробить. Немає яєць. Вони чмо.
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наши как раз сказали 100 раз!! нидеры тупят.
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А испытайте на этом. Ему уже пох все.


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Нельзя ли эти образцы в Кремле "представить"? Хоть пару литров для начала???
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Парой литров наверное все до Урала можно продизенфицировать от кацапов.
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бриты собрались передать анализы нидерам? Как бы это не вышел 2-ой висяк после Боинга!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВеликобритания предоставит образец вещества, которым отравили Скрипаля, экспертам Организации по запрещению химического оружия, - Джонсон
 
 
 
 
 
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