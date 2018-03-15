 Великобритания предоставит образец вещества, которым отравили Скрипаля, экспертам Организации по запрещению химического оружия, - Джонсон

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По словам чиновника, эксперты из Организации по запрещению химического оружия, которая базируется в Нидерландах, смогут проверить материалы британских следователей.

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Джонсон также вновь обвинил Москву в причастность к отравлению. "Только в случае России мы имеем сочетание истории убийств при поддержке государства, публично признанного мотива для покушения на убийство Скрипаля и запасов боевых веществ группы "Новичок", - отметил Джонсон.

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.