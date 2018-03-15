 Великобритания предоставит образец вещества, которым отравили Скрипаля, экспертам Организации по запрещению химического оружия, - Джонсон

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
По словам чиновника, эксперты из Организации по запрещению химического оружия, которая базируется в Нидерландах, смогут проверить материалы британских следователей.
Джонсон также вновь обвинил Москву в причастность к отравлению. "Только в случае России мы имеем сочетание истории убийств при поддержке государства, публично признанного мотива для покушения на убийство Скрипаля и запасов боевых веществ группы "Новичок", - отметил Джонсон.
Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
- Это мокшанские дипломаты, сэр. Не хотят возвращаться на московию.
Сейчас эти двое несчастных человек помогут нам приблизить Гаагу для хуйла.
Теперь этому ублюдку будет не до войны. Ему уже реально маячат эмбарго на энергоносители и отключение свифта.
Еще бы с порошенко и его воровской бандой нам порешать и жизнь начнет налаживаться.
Не забудьте 18 числа пойти на митинг!!!