 Выборы президента РФ в Крыму станут очередной проверкой мирового сообщества и ООН, - Зеркаль

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В воскресенье 18 марта Россия намерена провести выборы президента, в том числе и на территории оккупированного Крыма. Украина уже выразила свой решительный протест РФ. Эти выборы станут очередной проверкой для международного сообщества и ООН. Мы не должны соглашаться с очередным грубым нарушением международного права, мы должны действовать сообща, чтобы прекратить российскую оккупацию Крыма", - сказала Е.Зеркаль, выступая на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в аннексированном Крыму в четверг.
Она также призвала усилить международные санкции в отношении России.
"Прошу вас действовать, либо путем укрепления санкций в отношении России, либо путем коллективного выступления в ООН и других международных организациях", - добавила она.
Напомним, выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину оккупации Крыма.
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Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму. 1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.
Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.
https://antikor.com.ua/articles/145097-poroshenko_nazyval_harjkovskie_soglashenija_vzaimovygodnymi_a_chernomorskij_flot_rf_v_krymu_-_posled
Подписание Харьковских соглашений было взаимовыгодным: Россия и Украина защитили свои интересы.
Такое заявление нынешний Президент Украины Петр Порошенко сделал еще в июне 2010 года.
Как утверждал тогда политик, Харьковские соглашения, в соответствии с которыми время пребывания Черноморского флота России в Крыму продлевалось на 25 лет с возможностью пролонгации, а Украине российская сторона предоставляла скидку на газ, стали "взаимоприемлемым вариантом".
"Россия не способна была вывести флот, а Украина - оплачивать необходимый ей газ, поэтому подписание Харьковских соглашений стало решением этих проблем", - подчеркнул он.
Кроме того, Петр Порошенко уверял, что у Украины и так достаточно проблем с Европой, а потому проблема Черномоского флота РФ, помимо всего прочего, имеет наименее важное значение.
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Напомним, как заявлял ранее Министр внутренних дел Арсен Аваков, Украина не смогла адекватно отреагировать на захват Россией Крыма из-за заключенных Виктором Януковичем Харьковских соглашений.
Наверное агенты кацапские шпионы из ольгино гадят. Не любят гады смотреть на фото нашего солнцеликого, нашего сладенького петраляксеича!
Не удастся вам заспамить фото нашего гидранта ПОПа, господа агрессоры. Перепощу:
Ринат Амедов
Украина уже выразила свой решительный протест РФ.
15.03.2018 22:46