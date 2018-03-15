 Выборы президента РФ в Крыму станут очередной проверкой мирового сообщества и ООН, - Зеркаль

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В воскресенье 18 марта Россия намерена провести выборы президента, в том числе и на территории оккупированного Крыма. Украина уже выразила свой решительный протест РФ. Эти выборы станут очередной проверкой для международного сообщества и ООН. Мы не должны соглашаться с очередным грубым нарушением международного права, мы должны действовать сообща, чтобы прекратить российскую оккупацию Крыма", - сказала Е.Зеркаль, выступая на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в аннексированном Крыму в четверг.

Она также призвала усилить международные санкции в отношении России.

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"Прошу вас действовать, либо путем укрепления санкций в отношении России, либо путем коллективного выступления в ООН и других международных организациях", - добавила она.

Напомним, выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину оккупации Крыма.

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Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму. 1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.