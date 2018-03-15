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 Политика Украины
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 Выборы президента РФ в Крыму станут очередной проверкой мирового сообщества и ООН, - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль назвала выборы президента России на территории аннексированного Крыма очередной проверкой для международного сообщества и ООН и призвала не соглашаться с очередными нарушениями международного права.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: В России с приближением 18 марта усиливается давление на противников выборов, – Amnesty International

"В воскресенье 18 марта Россия намерена провести выборы президента, в том числе и на территории оккупированного Крыма. Украина уже выразила свой решительный протест РФ. Эти выборы станут очередной проверкой для международного сообщества и ООН. Мы не должны соглашаться с очередным грубым нарушением международного права, мы должны действовать сообща, чтобы прекратить российскую оккупацию Крыма", - сказала Е.Зеркаль, выступая на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в аннексированном Крыму в четверг.

Она также призвала усилить международные санкции в отношении России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невероятное давление. Нет ни одной семьи крымских татар, к которым не заходили бы "агитаторы", - Чубаров о ситуации в оккупированном Крыму перед "выборами"

"Прошу вас действовать, либо путем укрепления санкций в отношении России, либо путем коллективного выступления в ООН и других международных организациях", - добавила она.

Напомним, выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину оккупации Крыма.

Также читайте: Невероятное давление. Нет ни одной семьи крымских татар, к которым не заходили бы "агитаторы", - Чубаров о ситуации в оккупированном Крыму перед "выборами"

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму. 1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.

Источник: https://censor.net.ua/n3055889
 
 
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В маладой рязпубляке ДеНеРе задержали ватника-канибала, который жрал своих сородичей😂
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Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций из РФ с утра в Британии начались административные аресты недвижимости, принадлежащей гражданам РФ Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии Выборы президента РФ в Крыму станут очередной проверкой мирового сообщества и ООН, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5929
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Інтриги нема - всі будуть робити що "не визнають" вибори в Криму , але переобрання Хуйла визнають всі і Україна також ...
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Міжнародно визнані кордони України це разом з Кримом і окупованою частиною Донбасу.
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Петя первым поздравит Путина.
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Почему Йуля молчит, где её позиция относительно оккупации Крыма и выборов плешивого педофила?
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Поцелуй Юлю в трещину.
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Украина уже выразила свой решительный протест РФ.


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В этом фото вся сущность соевого.
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Ринат Амедов) Аннексия, а также то что сейчас происходит в Крыму, за это нужно сказать спасибо правительству Украины имеется виду кравчуку, кучме, ющеру, вите ростовскому!
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Порошенко называл Харьковские соглашения "взаимовыгодными", а Черноморский флот РФ в Крыму - "последней проблемой"

https://antikor.com.ua/articles/145097-poroshenko_nazyval_harjkovskie_soglashenija_vzaimovygodnymi_a_chernomorskij_flot_rf_v_krymu_-_posled

Подписание Харьковских соглашений было взаимовыгодным: Россия и Украина защитили свои интересы.
Такое заявление нынешний Президент Украины Петр Порошенко сделал еще в июне 2010 года.
Как утверждал тогда политик, Харьковские соглашения, в соответствии с которыми время пребывания Черноморского флота России в Крыму продлевалось на 25 лет с возможностью пролонгации, а Украине российская сторона предоставляла скидку на газ, стали "взаимоприемлемым вариантом".
"Россия не способна была вывести флот, а Украина - оплачивать необходимый ей газ, поэтому подписание Харьковских соглашений стало решением этих проблем", - подчеркнул он.
Кроме того, Петр Порошенко уверял, что у Украины и так достаточно проблем с Европой, а потому проблема Черномоского флота РФ, помимо всего прочего, имеет наименее важное значение.
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Напомним, как заявлял ранее Министр внутренних дел Арсен Аваков, Украина не смогла адекватно отреагировать на захват Россией Крыма из-за заключенных Виктором Януковичем Харьковских соглашений.
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Почему-то твой пост все время в спам попадает.
Наверное агенты кацапские шпионы из ольгино гадят. Не любят гады смотреть на фото нашего солнцеликого, нашего сладенького петраляксеича!
Не удастся вам заспамить фото нашего гидранта ПОПа, господа агрессоры. Перепощу:
Выборы президента РФ в Крыму станут очередной проверкой мирового сообщества и ООН, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 6630 Ринат Амедов

Украина уже выразила свой решительный протест РФ.
Выборы президента РФ в Крыму станут очередной проверкой мирового сообщества и ООН, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9103
15.03.2018 22:46
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Кот присунул коню так, что у него копыта подвернулись😂
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Может наконец то Украина введёт санкциии против раши в связи с незаконными выборами в Крыму?
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УГУ , ЩАЗ-З-З ... ніззя цього робити , А ТО пуцін нападєть ...
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хуже. а то роттердам ++, и полное мыролюбство.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВыборы президента РФ в Крыму станут очередной проверкой мирового сообщества и ООН, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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