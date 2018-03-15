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 Политика Украины
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Все про:кино (1078) Порошенко (14476) фильмы (228) Жан_Рено (1)

 Именно в Украине сегодня стоит снимать кино, - Порошенко на встрече с французским актером Жаном Рено. ФОТОрепортаж

Президент Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко встретились с французским актером Жаном Рено, который участвует в украинско-французском фильме "Последний шаг", поддерживаемый средствами государственного бюджета Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

Читайте: В прошлом году в украинских кинотеатрах на фильмы украинского производства зрители купили 1,5 млн билетов, - Порошенко

Порошенко отметил, что на данный момент значительно увеличилось количество фильмов, производимых в Украине. Их количество удвоилось за последние два года. Он также отметил, что в 2016 году были сняты и вышли на экраны 35 новых украинских фильма - это наибольшее количество за время независимости. Глава государства выразил надежду, что украинские кинопроизводители смогут создавать более 120 кинолент в год.

Именно в Украине сегодня стоит снимать кино, - Порошенко на встрече с французским актером Жаном Рено 01

"Очень интересно услышать ваши впечатления от Украины. Это очень важно для нас, поскольку это является символом восстановления украинской киноиндустрии. Все должны знать, что именно в Украине сегодня стоит снимать кино", - обратился президент к актеру.

Порошенко отметил, что рад встрече с актером, является его сторонником и видел много фильмов с его участием. Он отметил важность участия Ж.Рено в Украинско-французском фильме "Последний шаг" и выразил уверенность, что этот новый украинский фильм будет иметь большой успех.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Актер Жан Рено приехал в Карпаты для съемок в украинско-французском триллере

"Ваше участие будет хорошей рекламой для Украины", - сказал президент.

В свою очередь, Ж.Рено рассказал президентской чете, что посетил украинские Карпаты, где проходила часть съемок, и был поражен красотой природы. "Замечательное место - озеро Синевир", - поделился впечатлениями актер.

"Я впервые работаю с украинской командой", - отметил он и высказал мнение, что сейчас кинопродюсеры должны обратить большее внимание на Украину для съемок фильмов.

Именно в Украине сегодня стоит снимать кино, - Порошенко на встрече с французским актером Жаном Рено 02

"Очень важно иметь способность рассказывать истории страны. Это очень важно, поскольку это определенным образом объединяет, цементирует людей, которые могут видеть свою историю", - отметил актер.

Он также добавил, что "если вы инвестируете один доллар в кино - вы возвращаете три доллара".

П.Порошенко отметил, что в прошлом году инициировал изменения в украинском законодательстве, которые предусматривают ряд преференций для производства кино в Украине. Он отметил, что им был подписан закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине", который предусматривает новые формы финансовой поддержки развития киноиндустрии в Украине, в частности предоставление государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных субъектом кинематографии при производстве фильма.

Источник: https://censor.net.ua/n3055888
 
 
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барыга и мэтр...
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ты забыл про себя написать, что дебил
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А на России кремлёвский Фюрер может только предложить паспорт на Парашу
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Шапито разогнали, главный клоун улетел в Амстердам.
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нє, пля, цирк ще не згорів. і клоуни всі на місті.
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цензор вже банить скріни скачані з цензора?
нюню, маразм кріпчає. Именно в Украине сегодня стоит снимать кино, - Порошенко на встрече с французским актером Жаном Рено - Цензор.НЕТ 8340
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coming soon ... Именно в Украине сегодня стоит снимать кино, - Порошенко на встрече с французским актером Жаном Рено - Цензор.НЕТ 1558

Именно в Украине сегодня стоит снимать кино, - Порошенко на встрече с французским актером Жаном Рено - Цензор.НЕТ 1620
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Интересно, а когда Порошенко начнёт за амфорами нырять?
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після того як зі стерхами злітає. Именно в Украине сегодня стоит снимать кино, - Порошенко на встрече с французским актером Жаном Рено - Цензор.НЕТ 6848
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Ето какой же на него скафандр сшить нужно? Да и чтобы он ушел на дно к нему пять батарей нужно привязать.
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Одолжи своих сценаристов, так снимут фильмы вроде "Савченко - киллер" или "Багровый Рубан"
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сцена из фильма "киллер и голубой воришка"
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Он также добавил, что "если вы инвестируете один доллар в кино - вы возвращаете три доллара".

Ну, Петруха такой мелкий подъём даже рассматривать не будет.. Тут без всяких вложений - поднял тарифы в пять раз и наслаждайся. Америка, Америка... Украина - вот страна неограниченных возможностей.
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Жан Рено за Петр Лексеевичем должен записывать... Да что там записывать... - заплатить мог бы за показ парочки трюков.... Такой актер от Бога как Порошенко это большая редкость - убедил 54% многомиллионной страны проголосовать за его театр сатирикон...
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за цирк шапіто.
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В Украине сейчас можно триллеров можно снимать прямо с ходу. Например: Покушение с тепловизором. Похищение. Кража века. Или попытка убийства. Зеленые человечки. В главных ролях: Барыга, Рубан, Гадя, Гнойсман, Рюкзаков, Антонина, Михо.
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Еще больше года слушать и смотреть это высасывание из пальца по капле пиара!? На чем и на ком угодно.
Именно в Украине сегодня стоит снимать кино, - Порошенко на встрече с французским актером Жаном Рено - Цензор.НЕТ 2036
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Не смотри, не слушай... Тебя же никто не заставлял сюда заходить и писать? Или заставлял? Например, какой-нибудь куратор из Ольгино...
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дик пля, а ти якого фуя тут забув? куратор з мінстиця примусив?
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Тоже вспомнил как один дурки-през в губы сосался,ну наш дуралей должен же брать пример.
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Як Марина Порошенко очолила Український культурний фонд || «СХЕМИ» №165

Дружина президента України Марина Порошенко стала головою Українського культурного фонду. Бюджетна установа, яку вона тепер очолює, зокрема, витрачатиме гроші платників податків на різні культурні проекти. Як фонд розподілятиме ці кошти? За якою процедурою дружина президента очолила бюджетну установу? Чи має Марина Порошенко відповідний фах? І хто ці люди у наглядовій раді фонду, які одностайно віддали за першу леді свої голоси?
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не кіно , а цирк - із найдорожчими злими клованами !
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Барыга, шоколадный, сгинь с очей моих, просто тошнит от твоих высеров уже.
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ага. Кино.. По образцу Стивена Кинга разве что.. И художника по костюмам взять Ройтбурда...
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Жан Рено берет уроки актерского мастерства у Петра Порошенко...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИменно в Украине сегодня стоит снимать кино, - Порошенко на встрече с французским актером Жаном Рено. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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