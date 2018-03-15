 У Рады осталась одна неделя для отмены е-деклараций для антикоррупционных активистов, - Шимкив

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив, передает Цензор.НЕТ.

В Раде находятся два законопроекта по данному вопросу. По мнению чиновника, есть еще вариант "отсрочки прошлогодних мартовских "одиозных" поправок для решения вопроса политически".

"Реально – это только два дня на следующей неделе. Альтернатива – позор страны на международной арене с 1 апреля", - считает Шимкив.

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Напоминаем, в марте 2017 года Верховная Рада приняла изменения в закон "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации. Президент Петр Порошенко 8 июля 2017 года подал на рассмотрение Верховной Рады проекты законов относительно отмены е-декларирования для антикоррупционных общественных активистов.

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