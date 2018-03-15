EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  339  8
Материалы по теме:
Все про:ВР (21738) отмена (134) Шимкив (119) электронное декларирование (575)

 У Рады осталась одна неделя для отмены е-деклараций для антикоррупционных активистов, - Шимкив

У Верховной Рады осталась одна неделя для отмены электронных деклараций для антикоррупционных активистов и решения проблем электронного декларирования наблюдательных советов государственных предприятий и нерезидентов/иностранцев.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив, передает Цензор.НЕТ.

В Раде находятся два законопроекта по данному вопросу. По мнению чиновника, есть еще вариант "отсрочки прошлогодних мартовских "одиозных" поправок для решения вопроса политически".

"Реально – это только два дня на следующей неделе. Альтернатива – позор страны на международной арене с 1 апреля", - считает Шимкив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ и Венецианская комиссия обнародуют выводы о законопроектах об е-декларировании активистов в марте

Напоминаем, в марте 2017 года Верховная Рада приняла изменения в закон "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации. Президент Петр Порошенко 8 июля 2017 года подал на рассмотрение Верховной Рады проекты законов относительно отмены е-декларирования для антикоррупционных общественных активистов. 

Читайте: Очередной этап е-декларирования начался и продлится до 1 апреля, - НАПК

У Рады осталась одна неделя для отмены е-деклараций для антикоррупционных активистов, - Шимкив 01

Источник: https://censor.net.ua/n3055887
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А чего их вообще нужно отменять? Лучше бы ввели наоборот для всех граждан
 показать весь комментарий
 
У Верховной Рады осталась одна неделяИсточник: https://censor.net.ua/n3055887 - чудова новина ! У Рады осталась одна неделя для отмены е-деклараций для антикоррупционных активистов, - Шимкив - Цензор.НЕТ 8095

У Рады осталась одна неделя для отмены е-деклараций для антикоррупционных активистов, - Шимкив - Цензор.НЕТ 3594
 показать весь комментарий
 
Раду проще разогнать , чем заставить отменить для антикоррупционеров е-декларации. РАДА ПРОСТО НЕ ПОНИМАЕТ ЧТО ТЕРПЕЦЬ У НАРОДА УРВАЛСЯ.
У них сплошные каникулы
Они не приняли визовый режим с рашей
Они не сделали открытые списки
Они не сняли неприкосновенность со всех депутатов
Позор
 показать весь комментарий
 
Ага, и с президента не сняли. Или он всё равно безальтернативный?
 показать весь комментарий
 
Они какое-то дерьмо в ступе толкают, еще и ведают про это всему чесному народу, которому ныне совсем иные проблемы - как из дерьма этого выползти да как-то далее жить.
 показать весь комментарий
 
странно, а почему им надо отменять, если в многих странах ЕС все декларирует или отсчитывается, а там где это нет, борятса чтоб так было и тем более, стараетса внедрить нулевую декларация - в которой деклариуешь всё что на сегодня имеешь и потом если что прикупил и не по незадекларированым средствам - конфискация + штраф и иногда и тюрма.
 показать весь комментарий
 
Порох не при делах! Депутаты БПП и НФ независимые!!!
 показать весь комментарий
 
Кода Порошенко подписал тот закон, он не знал что будет такая реакция запада? Все он хорошо знал, но любы друзи для него превыше Украины. А сейчас он хочет отмены того закона, который сам же и подписал. Порошенко до сих пор живет в своей комсомольской юности, когда сказал одно, сделал другое, а масса все съела.Но люди уже другие.И мы все видим.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Рады осталась одна неделя для отмены е-деклараций для антикоррупционных активистов, - Шимкив
 
 
 
 
 
 вверх