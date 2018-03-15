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 С погибшим на Донбассе воином Марком Гудзовским простятся 16 марта в Днепре. ФОТО

16 марта в Днепре проведут в последний путь погибшего на Донбассе украинского воина Марка Гудзовского.

Завтра, 16 марта, в городе Днепр, в 11.00 по адресу: ул. Воскресенская, 5 (театр имени Шевченко) состоится прощание с Марком Сергеевичем Гудзовским (позывной Упрямый), старшим солдатом. пулеметчиком третьей роты первого батальона особого назначения отдельного отряда особого назначения "Азов" Восточного оперативно-территориального управления НГУ, 1997 года рождения, жителя города Днепр.

10 марта он получил сверхтяжелое ранения головы от пули вражеского снайпера, перенес операцию в 61-м военно-мобильном госпитале в Мариуполе и вертолетом был доставлен в Днепр. Врачи говорили, что шансов выжить почти нет. Марк прожил еще несколько дней, умер 14 марта во реанимационном отделении политравмы больницы им. Мечникова.

На фронте Марк Сергеевич находился с 2015 года. У него остались родители.

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С погибшим на Донбассе воином Марком Гудзовским простятся 16 марта в Днепре 01

Источник: https://censor.net.ua/n3055886
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС погибшим на Донбассе воином Марком Гудзовским простятся 16 марта в Днепре. ФОТО
 
 
 
 
 
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