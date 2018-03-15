 Премьер-министр Словакии Фицо ушел в отставку из-за убийства журналиста Куцяка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

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В отставку также подали все министры правительства Фицо, они будут исполнять обязанности министров до формирования нового кабинета. Президент Словакии Андрей Киска поручил сформировать новое правительство заместителю Фицо по инвестициям Петеру Пеллегрини. Таким образом в стране планируют сохранить действующую трехпартийную коалицию и избежать досрочных выборов.

Как сообщалось, 25 февраля в доме в селе Велька-Мача под Братиславой были обнаружены тела убитых 27-летнего журналиста Яна Куцяка и его подруги Мартины Кушнировой.



Наиболее вероятным мотивом убийства правоохранительные органы считают профессиональную деятельность Куцяка.



Президент Словакии Андрей Киска заявил, что досрочные выборы могут стать решением для возобновления доверия народа в связи с убийством журналиста-расследователя Яна Куцяка.

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Ранее вице-премьер-министр и министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк заявил в понедельник, что подает в отставку по требованию партнеров по коалиции относительно устранения союзника премьер-министра Роберта Фицо на фоне политического кризиса в стране.