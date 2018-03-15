 Премьер-министр Словакии Фицо ушел в отставку из-за убийства журналиста Куцяка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
В отставку также подали все министры правительства Фицо, они будут исполнять обязанности министров до формирования нового кабинета. Президент Словакии Андрей Киска поручил сформировать новое правительство заместителю Фицо по инвестициям Петеру Пеллегрини. Таким образом в стране планируют сохранить действующую трехпартийную коалицию и избежать досрочных выборов.
Как сообщалось, 25 февраля в доме в селе Велька-Мача под Братиславой были обнаружены тела убитых 27-летнего журналиста Яна Куцяка и его подруги Мартины Кушнировой.
Наиболее вероятным мотивом убийства правоохранительные органы считают профессиональную деятельность Куцяка.
Президент Словакии Андрей Киска заявил, что досрочные выборы могут стать решением для возобновления доверия народа в связи с убийством журналиста-расследователя Яна Куцяка.
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Ранее вице-премьер-министр и министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк заявил в понедельник, что подает в отставку по требованию партнеров по коалиции относительно устранения союзника премьер-министра Роберта Фицо на фоне политического кризиса в стране.
А в спам отправил потому, что нужно раньше думать, а потом говорить.
Это исключение подтверждающее правило.
Айварас Абромавичус: «Я и моя команда не готовы служить прикрытием для возобновления старых и создания новых схем в интересах отдельных политических и бизнес игроков. У меня и моей команды нет желания быть ширмой для откровенной коррупции или подконтрольными марионетками для тех, кто хочет в стиле старой власти установить контроль над государственными деньгами».
В отставку подали также и три заместителя министра.
Айварас Абромавичус обвинил замглавы фракции «Блока Петра Порошенко» Игоря Кононенко в попытке вмешаться в работу министерства, коррупции и блокировании реформ.
А що там , в Україні , після вже СТІЛЬКОХ вбивств ?!
- я устал, я ухожу...
А то, я тут только по вечерам.
Диллер на работе.
Место тихое, спокойное. Все свои, ментов не видно.
не страшно - мєнти , в них , теж свої ... ручні , прикормлені ...
Там герой шоколадного цеха - патриот голубан? Который защищает наш мирный труд от агентов кремля, страшных грузин и прочих шатунов? Кумир любителей сои в виртуальных вышиванках?
Виходимо кожну Неділю у кожному місті за негайну відставку шпигуну і дострокові президентські