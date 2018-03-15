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Все про:отставка (2255) Словакия (364) Фицо (4)

 Премьер-министр Словакии Фицо ушел в отставку из-за убийства журналиста Куцяка

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку после массовых протестов в стране из-за убийства журналиста-расследователя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Также читайте: Президент Словакии Киска требует досрочных парламентских выборов из-за убийства журналиста

В отставку также подали все министры правительства Фицо, они будут исполнять обязанности министров до формирования нового кабинета. Президент Словакии Андрей Киска поручил сформировать новое правительство заместителю Фицо по инвестициям Петеру Пеллегрини. Таким образом в стране планируют сохранить действующую трехпартийную коалицию и избежать досрочных выборов.

Как сообщалось, 25 февраля в доме в селе Велька-Мача под Братиславой были обнаружены тела убитых 27-летнего журналиста Яна Куцяка и его подруги Мартины Кушнировой.

Наиболее вероятным мотивом убийства правоохранительные органы считают профессиональную деятельность Куцяка.

Президент Словакии Андрей Киска заявил, что досрочные выборы могут стать решением для возобновления доверия народа в связи с убийством журналиста-расследователя Яна Куцяка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тысячи словаков вышли на антиправительственные акции протеста, требуя расследовать убийство журналиста Куцяка. ФОТОрепортаж

Ранее вице-премьер-министр и министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк заявил в понедельник, что подает в отставку по требованию партнеров по коалиции относительно устранения союзника премьер-министра Роберта Фицо на фоне политического кризиса в стране.

Источник: https://censor.net.ua/n3055885
 
 
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А теперь просто представьте, что у нас министр ушёл в отставку по такому поводу... Представили? Я тоже не смог...
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ты из рашки? то согласен, и не то что министр, даже четвёртый зам облостного руководителя не уидёт.
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Нет, я с Украины. Причём тут срашка? Не о ней речь вообще. Приведи мне пример, хоть один, из истории Украины, чтоб хоть один министр тут ушёл сам,по совести.
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если с Украины, то песимист, потому что оптимист бы увидел в будущем. да и спамить то зачем?
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Не то и не другое. Я РЕАЛИСТ. И реалии наши весьма печальны.
А в спам отправил потому, что нужно раньше думать, а потом говорить.
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я не выноват что ты по старои рускои привичке сам что то придумал - прочти и не придумываи херню, облегчает понимание а не фантазиям.
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Иди проспись. Не в обиду. Я тоже по синьке фигню всякую горожу, а потом с неделю на ресурс не захожу.... стыдно.
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успакоиса и признаиса сам себе, что сам фигню ты придумал и на тобой придуманное страшно сам обиделса и начинаешь другова в этом венить, да и даёшь указания - то чисто русская привичка, быть самому в овне но других учить .
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Один был. Честный. И тот - Абромавичус.
Это исключение подтверждающее правило.

Айварас Абромавичус: «Я и моя команда не готовы служить прикрытием для возобновления старых и создания новых схем в интересах отдельных политических и бизнес игроков. У меня и моей команды нет желания быть ширмой для откровенной коррупции или подконтрольными марионетками для тех, кто хочет в стиле старой власти установить контроль над государственными деньгами».
В отставку подали также и три заместителя министра.
Айварас Абромавичус обвинил замглавы фракции «Блока Петра Порошенко» Игоря Кононенко в попытке вмешаться в работу министерства, коррупции и блокировании реформ.
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Да, я в курсе, но это не ТОТ случай. Он хотел как лучше, старался,... Но его просто "съели" местные барыги и выбора у него не было.
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Та ти що, щоб міністр в Україні та і відставку пішов із-за резонансного злочину? Таке і Жуль Верн не придумав би. Це щось із розряду дуже крутої фантастики.
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У нас бы министр сказал: "А я здесь при чем? Я его не убивал".
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Премьер-министр Словакии Фицо ушел в отставку из-за убийства журналиста Куцяка - Цензор.НЕТ 8819

А що там , в Україні , після вже СТІЛЬКОХ вбивств ?!
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вот так это в демократических странах и никто за кресло не держится с зубами.
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кстати, не только премьер-министр Словакии Роберт ФицоИсточник ушёл но и премьер Словении из за решения суда о референдуме по жэлезной дороги. а ведь есть кто мухлили углём - и ничего, во же сидит и удивляетса, а что не так.
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Для нас это так дико.Из-за какого-то журналиста...и в отставку...Неужели так бывает?..
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В НОРМАЛЬНИХ І ДЕМОКРАТИЧНИХ КРАЇНАХ ТІЛЬКИ ТАК І БУВАЄ ...а в феодальних деспотіях , високі чиновники бояться лише своїх господарів ..
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- моника левински? кто это? а эта.. та она и сосать то толком не умеет.(с)
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ну почему-же. был и более простой повод.
- я устал, я ухожу...
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Для рашки неплохой лайфхак. Валишь журналиста, в стране где тебя не устраивает правительство, сердобольные граждане выходят на митинге, и правительство уходит в отставку
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Парадокс в том что рашу он устраивал. Он стоял на пророссийских позициях
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Я говорю вобщем, а не в даном конкретном случае.
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что досрочные выборы могут стать решением для возобновления доверия народа...


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Олександр Багряний, у меня для тебя есть ссылка, используй по назначению.
А то, я тут только по вечерам.
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А шо такое?
Диллер на работе.
Место тихое, спокойное. Все свои, ментов не видно.
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Все свои, ментов не видно.

не страшно - мєнти , в них , теж свої ... ручні , прикормлені ...
Премьер-министр Словакии Фицо ушел в отставку из-за убийства журналиста Куцяка - Цензор.НЕТ 2000
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Я очки потерял, плохо вижу.
Там герой шоколадного цеха - патриот голубан? Который защищает наш мирный труд от агентов кремля, страшных грузин и прочих шатунов? Кумир любителей сои в виртуальных вышиванках?
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Разве такое может быть в Украине, а может через лет 100...
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Интерессно сколько надо убить в Украине журналистов шоб Гройсман с Аваковым ушли в отставку?
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Ти що, хочеш Україну без населенняі лишити? Тоже таке на ніч скажеш
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100% - доки , в Україні , залишиться хоча б кілька людей - над ними завжди будуть стояти сотні дармоїдів - чиновників !
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Лише українці товчуть шмарклі. Вже давно треба було цього пройдисвіта гнати(на довічне з конфіскацією)
Виходимо кожну Неділю у кожному місті за негайну відставку шпигуну і дострокові президентські
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Хотів би спитати скиглящіх: а за кого панове голосували у Травні 2014го?
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Украина заняла 1-е место в Мире по коррупции и последнее место в Европе по зарплате. У меня все о реформах и реформаторах
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Тю, какой дурак. Мог бы "взять дело на личный контроль" на пару годиков.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПремьер-министр Словакии Фицо ушел в отставку из-за убийства журналиста Куцяка
 
 
 
 
 
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