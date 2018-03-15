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Все про:Джемилев (722) Крым (19653) крымские татары (1753) Чийгоз (235) Джонсон_Борис (70)

 Глава МИД Великобритании Джонсон встретился с Джемилевым, Умеровым и Чийгозом. ФОТО

В среду, 14 марта, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон встретился в Лондоне с лидерами крымских татар Мустафой Джемилевым, Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Уполномоченного Президента Украины в делах крымскотатарского народа Мустафы Джемилева

В сообщении отмечается: "Имели честь с Ильми Умеровым, Ахтемом Чийгозом, Рустемом Умеровым лично познакомиться с Министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, и имел возможность лично поблагодарить за его позицию высказанную в авторской статье "Four years since the illegal annexation of Crimea: article by Boris Johnson ", о незаконной аннексии Россией Крыма и усиление давления на агрессора".

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Глава МИД Великобритании Джонсон встретился с Джемилевым, Умеровым и Чийгозом 01

 

Источник: https://censor.net.ua/n3055884
 
 
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За чей счет банкет, за какие шиши они в Лондон полетели, небось Петя еще и чартерный рейс выделил.
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Мустафа на кремлёвские печеньки давно чихал..
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думаешь с этого Сомали получиться Косово?
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мордвинъ. У тебя есть запись ансамбля балалаечников "эрзянская гармонь"?
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нет. на крысме будет делаться хатынь.
И звучит неплохо - крысиная хатынь.
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Будуть робити Косово і у нас?

********
Будуть дєлать кацапам нєрви, нагадуючи їм про Кримську війну 1856 року.
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Превращают Крысм в резервацию для оккупантов ! 😀
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Все условия для Крымской войны - 2 уже есть - создание коалиции /Оттаманская империя подтянется попозже/.
рашистский бандфлот традиционно топится в севастопольской бухте, так как до полноценной Цусимы вблизи Сирии, не доплывет. Англичане вместе с другими нациями уже высадились в Украине./Яворивский полигон и другие места/. Места будущего разгрома патрулируют США.
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После Крымской Войны Николай Первый самоликвидировался.
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Низкий поклон Мустафе!Достойный сын татарского народа!Очень много сделал для Украины и для крымских татар.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава МИД Великобритании Джонсон встретился с Джемилевым, Умеровым и Чийгозом. ФОТО
 
 
 
 
 
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