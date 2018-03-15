 Глава МИД Великобритании Джонсон встретился с Джемилевым, Умеровым и Чийгозом. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Уполномоченного Президента Украины в делах крымскотатарского народа Мустафы Джемилева
В сообщении отмечается: "Имели честь с Ильми Умеровым, Ахтемом Чийгозом, Рустемом Умеровым лично познакомиться с Министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, и имел возможность лично поблагодарить за его позицию высказанную в авторской статье "Four years since the illegal annexation of Crimea: article by Boris Johnson ", о незаконной аннексии Россией Крыма и усиление давления на агрессора".
И звучит неплохо - крысиная хатынь.
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Будуть дєлать кацапам нєрви, нагадуючи їм про Кримську війну 1856 року.
рашистский бандфлот традиционно топится в севастопольской бухте, так как до полноценной Цусимы вблизи Сирии, не доплывет. Англичане вместе с другими нациями уже высадились в Украине./Яворивский полигон и другие места/. Места будущего разгрома патрулируют США.