 Глава МИД Великобритании Джонсон встретился с Джемилевым, Умеровым и Чийгозом. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Уполномоченного Президента Украины в делах крымскотатарского народа Мустафы Джемилева

В сообщении отмечается: "Имели честь с Ильми Умеровым, Ахтемом Чийгозом, Рустемом Умеровым лично познакомиться с Министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, и имел возможность лично поблагодарить за его позицию высказанную в авторской статье "Four years since the illegal annexation of Crimea: article by Boris Johnson ", о незаконной аннексии Россией Крыма и усиление давления на агрессора".

Также читайте: Совбез ООН проведет сегодня заседание по Крыму в формате Арріа