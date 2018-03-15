 "Динамо" в Киеве проиграло "Лацио" и не выходит в 1/4 Лиги Европы

Составы команд
"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар (Шабанов), Пиварич, Буяльский, Шепелев, Морозюк (Гонсалес), Мораес, Цыганков, Беседин (Мбокани)
Запасные: Рудько, Шабанов, Хачериди, Гонсалес, Шапаренко, Мбокани, Алибеков
"Лацио": Стракоша, Фелипе, Де Фрай, Раду, Патрик, Пароло, Лейва, Альберто, Лулич, (Лукаку) Фелипе Андерсон, Иммобиле (Кайседо)
Запасные: Гуериери, Лукаку, Нани, Бастуш, Марушич, Мурджа, Кайседо
Голы: Лукас, 23, де Фрай 83.
Как Динамо отпидорасили.
А ты следишь за своими?
Вирішили пропустити змагання, будуть байдикувати до наступного відбору.
с АЕКом дрочка дома еще прокатила, а сегодня соснули ...