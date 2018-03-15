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Все про:Динамо (656) Лига Европы (115) футбол (2833)

 "Динамо" в Киеве проиграло "Лацио" и не выходит в 1/4 Лиги Европы

15 марта в Киеве состоялся ответный матч 1/8 Лиги Европы между киевским "Динамо" и римским "Лацио". В первом матче команды сыграли со счетом 2-2. В Киеве "Динамо" пропустило два безответных мяча.

Составы команд

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар (Шабанов), Пиварич, Буяльский, Шепелев, Морозюк (Гонсалес), Мораес, Цыганков, Беседин (Мбокани)

Запасные: Рудько, Шабанов, Хачериди, Гонсалес, Шапаренко, Мбокани, Алибеков

"Лацио": Стракоша, Фелипе, Де Фрай, Раду, Патрик, Пароло, Лейва, Альберто, Лулич, (Лукаку)  Фелипе Андерсон, Иммобиле (Кайседо)

Запасные: Гуериери, Лукаку, Нани, Бастуш, Марушич, Мурджа, Кайседо

Голы: Лукас, 23, де Фрай 83.

Также читайте: "Динамо" в первом матче 1/8 Лиги Европы на выезде сыграло вничью с римским "Лацио"

Источник: https://censor.net.ua/n3055883
 
 
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Я думал футбол будет в 22.00. Пипец, прое..ал. А-а-а-а.
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Да, до хера потерял.
Как Динамо отпидорасили.
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даунецькі сепари-колорасти виступили краще?
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Я не в курсе
А ты следишь за своими?
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судячи з твого словникового запасу і неадекватної агресії це твої кровні брати
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Забыл упомянуть Порошенко. Халтуру не оплатят. "Динамо" в Киеве проиграло "Лацио" и не выходит в 1/4 Лиги Европы - Цензор.НЕТ 7420
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Продули на своєму полі...
Вирішили пропустити змагання, будуть байдикувати до наступного відбору.
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22 бугая бегают по полю. дайте им в руки катки, завезите асфальт. так они все поле укатают.(с)
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Сірі виконавці - сірий результат. Черговий ляпас скнарам Цуркісам. Та їм все покую індикам дощ
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А поставил бы на Лацио что два забьет тыщенок 10 круто было бы
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дно ...
с АЕКом дрочка дома еще прокатила, а сегодня соснули ...
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Пока всем футболом заправляют олигархи бандюки из 90х и из компартии совка футбол и вообще спорт в целом будет только деградировать.
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Ну, вот и всё, как очевидно. В июле, у того что осталось, более или менее приемлемого, для продажи, в Динамо оставалось- контракты заканчиваются. Они уйдут все. Цыганков интересует. Я не знаю о сроках его контракта. И, честно говоря- не хочу интересоваться. Бо видится мне, что он тоже улетит, не пообещав вернуться. Я ненавижу Суркисов. И убежден: они ещё хлопнут дверью. Мало- не покажется. Никому.
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Денег хватило только на один матч. "Динамо" в Киеве проиграло "Лацио" и не выходит в 1/4 Лиги Европы - Цензор.НЕТ 9507
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Выиграли-проиграли..все равно из бухгалтерии клуба пару-тройку сотен тыщ за месяц капнет каждому на зарплатную карточку как обычно. Где это видано что миллионеры из Динамо должны напрягаться больше чем им хочеться.
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Та піхуй. То не Динамо вже років зо 20. То, мля, суркі дебіли.
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к сожалению, Лацио просто объективно сильнее. В Риме отыграли нормульно, где то повезло. В Киеве, были наказаны, образцово-показательно. Ну, команда молодая, радует, что много, именно молодых украинцев, все равно, будем смотреть дальше.
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Цензор.НЕТНовостиСпорт"Динамо" в Киеве проиграло "Лацио" и не выходит в 1/4 Лиги Европы
 
 
 
 
 
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