 Столтенберг назвал отравление в Великобритании и агрессию против Украины частью "безрассудного российского поведения"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Столтенберг назвал нападение "первым использованием, с целью нападения, нервного газа на территории альянса с момента основания НАТО".
Он назвал нападение частью "безрассудного российского поведения, которое продолжается многие годы". Такое поведение, по словам Столтенбергґа, включает незаконную оккупацию Крыма, военную поддержку сепаратистов на востоке Украины, военное присутствие в Молдове и Грузии против воли этих стран.
"Все союзники согласны, что нападение было четким нарушением международных норм и договоренностей", - заявил Столтенберг, сообщив, что альянс "призвал Россию решить вопрос Великобритании". Он также упомянул о российском "вмешательство в Черногории и в других районах Западных Балкан".
Столтенберг указал, что "размывание границы" между ядерной и обычной войной "снижает порог для использования Россией ядерного оружия". Он отметил, что альянс продолжит поиски "содержательного диалога" с Россией, что "сложно", но "жизненно необходимо для увеличения прозрачности и снижения рисков".
Говоря о будущих действиях НАТО в ответ на наращивание Россией вооружений, он отметил, что "НАТО не будет отвечать России танком на танк, ракетой по ракету, или дроном по дрон. Мы не хотим новой "холодной войны". И мы не хотим, чтобы нас втягивали в новую гонку вооружений. В гонке вооружений нет победителей. Она дорогостоящая, рискованная и не служит ничьим интересам. Однако, не сомневайтесь: НАТО защитит своих союзников против любой угрозы", - подчеркнул генсек НАТО.
Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
Напомним также, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Невозможно идти
Вязнут ноги в грязи
Бог на запад лицом отвернулся ?
Жадность рвет на куски
Плоть «немытой» Руси
Делят мякоть природных ресурсов...
Пьянство, глупость и... смерть
Мочит кости в крови
Гложет плесенью могильные плиты ....
Умиленно смотреть -
О победе любви
Пишут строки тупые пииты
Тут грузись - не грузись
Не подохли пока!
Народятся ли новые боги?
Наплевать, что вся жизнь
Тараканьи бега
Доползёшь, куда ткнут, бросят крохи
Свет в тоннеле погас!
Тьма в усталости глаз,
Равнодушье рождает бессилье
Мне впервые так больно
И стыдно сейчас
Что я русским родился в России
*
(Миша Лапин, 2017г. Москва)
Просто их до сих пор раком не поставили . Надеются что дойдет.
А там дойдет как до жирафа - слишком шея длинная"
Гуго Карлович ™ @JoN_TM 15 ч.15 часов назад
Торговля заряженной Аланом Чумаком водой в гастрономе "Таганский", 1992 год, Москва. #этустранунепередебилить
Министр иностранных дел напомнил, что с этого года в Британии начал действовать новый закон, позволяющий арестовывать активы иностранцев
Лондон намерен ужесточить преследования состоятельных россиян, связанных с действующими российскими властями. Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, передает Reuters.
«Мы будем охотиться за деньгами и фактически мы уже охотимся», - заявил министр, добавив, что Национальное агентство по борьбе с преступностью и подразделение Национальной полиции, занимающееся экономическими преступлениями, ведут расследования в отношении широкого круга лиц. Подробности он разгласить отказался, сославшись на юридические ограничения. Он подчеркнул, что общественность ждет, что пострадают «некоторые из самых богатых людей», чье благосостояние связано с дружбой между этими миллиардерами и президентом России Владимиром Путиным.
1. легализация капитала? откуда бабки? - одолжил у друга.. дядя подарил..
не канает конфискация. суд. тюрьма. ну или депортация вместе с семьей.
2. конфискация недвижимого и движимого. вопрос тот-же - откуда бабки?
ответ тот-же, результат тот-же.
3. принадлежность к спецслужбам. доказательства (они есть давно). суд. тюрьма.
https://www.youtube.com/watch?v=1c9VhCqrv5k
"Заголовок из Газеты.Ру: "Небензя: Россия готова к расследованию дела Скрипаля".
Это постпред РФ в ООН хотел бы, чтобы нам, в этом деле поменяли статус. Чтобы мы были не чикатилами, а следователями по делу Чикатило.
...У нас большой опыт расследований.
Расследовали убийства Политковской и Немцова. События в Беслане и "Норд-Ост". Провели собственное расследование - когда был сбит "малайзийский" "Боинг".
Мы - всегда готовы.
Только поменяйте нам статус.
Пусть мы будем не подозреваемыми и не преступниками.
Пусть мы будем судьями".