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 Столтенберг назвал отравление в Великобритании и агрессию против Украины частью "безрассудного российского поведения"

Выступая на презентации ежегодного отчета НАТО 2017 года, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг резко осудил использование нервно-паралитического газа в Великобритании, в котором обвиняют Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Столтенберг назвал нападение "первым использованием, с целью нападения, нервного газа на территории альянса с момента основания НАТО".

Он назвал нападение частью "безрассудного российского поведения, которое продолжается многие годы". Такое поведение, по словам Столтенбергґа, включает незаконную оккупацию Крыма, военную поддержку сепаратистов на востоке Украины, военное присутствие в Молдове и Грузии против воли этих стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО доверяет оценкам Британии и знает, что вещество нервно-паралитического действия было произведено в РФ, - Столтенберг об отравлении Скрипаля

"Все союзники согласны, что нападение было четким нарушением международных норм и договоренностей", - заявил Столтенберг, сообщив, что альянс "призвал Россию решить вопрос Великобритании". Он также упомянул о российском "вмешательство в Черногории и в других районах Западных Балкан".

Столтенберг указал, что "размывание границы" между ядерной и обычной войной "снижает порог для использования Россией ядерного оружия". Он отметил, что альянс продолжит поиски "содержательного диалога" с Россией, что "сложно", но "жизненно необходимо для увеличения прозрачности и снижения рисков".

Говоря о будущих действиях НАТО в ответ на наращивание Россией вооружений, он отметил, что "НАТО не будет отвечать России танком на танк, ракетой по ракету, или дроном по дрон. Мы не хотим новой "холодной войны". И мы не хотим, чтобы нас втягивали в новую гонку вооружений. В гонке вооружений нет победителей. Она дорогостоящая, рискованная и не служит ничьим интересам. Однако, не сомневайтесь: НАТО защитит своих союзников против любой угрозы", - подчеркнул генсек НАТО.

Читайте: Британия, Германия, Франция и США назвали РФ ответственной за отравление Скрипаля, потребовав раскрыть данные по "Новичку"

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним также, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055882
 
 
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Жадность рвет на куски
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Пьянство, глупость и... смерть
Мочит кости в крови
Гложет плесенью могильные плиты ....
Умиленно смотреть -
О победе любви
Пишут строки тупые пииты

Тут грузись - не грузись
Не подохли пока!
Народятся ли новые боги?
Наплевать, что вся жизнь
Тараканьи бега
Доползёшь, куда ткнут, бросят крохи

Свет в тоннеле погас!
Тьма в усталости глаз,
Равнодушье рождает бессилье
Мне впервые так больно
И стыдно сейчас
Что я русским родился в России
*
(Миша Лапин, 2017г. Москва)
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Это не "безрассудные поведение ", а " нахрапистое хамское и уверенное в безнаказанности поведение быдла".
Просто их до сих пор раком не поставили . Надеются что дойдет.
А там дойдет как до жирафа - слишком шея длинная"
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Совершенно точно вещи названы своими именами.
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ну что, доигрались своими озабоченостями. теперь этот газ могут распылить где угодно. выбирайте любую столицу мира. и считайте жертвы. импотенты.
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в с этого все на расее начиналось,вернее даже еще в совке...с понижения уровня критичности мышления.

Гуго Карлович ™‏ @JoN_TM 15 ч.15 часов назад

Торговля заряженной Аланом Чумаком водой в гастрономе "Таганский", 1992 год, Москва. #этустранунепередебилить

Столтенберг назвал отравление в Великобритании и агрессию против Украины частью "безрассудного российского поведения" - Цензор.НЕТ 4972
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Тисячі людей зазнали зґвалтувань у Сирії - звіт ООН. Сирійські урядові сили та союзні їм сили ґвалтували та сексуально нападали на жінок, дівчат та чоловіків у кампаніях із метою покарання опозиційних громад, Такое наблюдалось в прошлом столетии в оккупированной советскими(русскими это одно и тоже) войсками Германии, молодых немок и немцев русские войска насиловали до смерти.
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Английская охота: Борис Джонсон пригрозил россиянам арестом активов

Министр иностранных дел напомнил, что с этого года в Британии начал действовать новый закон, позволяющий арестовывать активы иностранцев

Лондон намерен ужесточить преследования состоятельных россиян, связанных с действующими российскими властями. Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, передает Reuters.
«Мы будем охотиться за деньгами и фактически мы уже охотимся», - заявил министр, добавив, что Национальное агентство по борьбе с преступностью и подразделение Национальной полиции, занимающееся экономическими преступлениями, ведут расследования в отношении широкого круга лиц. Подробности он разгласить отказался, сославшись на юридические ограничения. Он подчеркнул, что общественность ждет, что пострадают «некоторые из самых богатых людей», чье благосостояние связано с дружбой между этими миллиардерами и президентом России Владимиром Путиным.
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что бы сделал я. легкая эротическая фантазия.
1. легализация капитала? откуда бабки? - одолжил у друга.. дядя подарил..
не канает конфискация. суд. тюрьма. ну или депортация вместе с семьей.
2. конфискация недвижимого и движимого. вопрос тот-же - откуда бабки?
ответ тот-же, результат тот-же.
3. принадлежность к спецслужбам. доказательства (они есть давно). суд. тюрьма.
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да. выступает разумный чел, с разумными тезисами. путиноиды набросились на него как вороны на сыр.
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крыса загнанная в угол очень опасна, сейчас окурок плюётся ядом, а завтра нажмёт кнопку ... неужели нет грамотного киллера, способного избавить мир от этого гопника ...
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Ти подивись Вата Шоу, Лампова Вата і подібне на ютубі. Там разом з хуйлом потрібно як мінімум половину населення парашки утилізувати.
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Véra Batsekalo, порівняйте його в різні роки. Особливо, рік 2008 і попередні. Потім, в 2010 на арені з'являється вже той, який і зараз найчастіше виконує цю роль безсмертного. Експерти переконують, що оригінал вже давно на тому світі. Як і декілька його ранніх двійників. Дивіться "КАК МЕНЯЛСЯ ВЛАДИМИР ПУТИН ПО ПАРАДАМ ПОБЕДЫ" https://www.youtube.com/watch?v=hrKicCrSUec
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По-моему, у хуйла ботокс перетекает в мозг. Путлер - кровавый маньяк, зловещий каннибал и психопат в одном лице, но конец его предрешен, поэтому он так и беснуется, как бешеная падаль.
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Какая-то странная возня. То, шо Фуйло подконтролен- это уже совершенно очевидно. Одну попытку, выйти из под контроля, он предпринял, в конце августа 2014-го. Одернули мгновенно. И танки остановились, под совершенно беззащитным Мариуполем. Я это воочию наблюдал. Шо ш теперь? Неужто ещё раз попытался. Я в это не верю. Не та фигура. На Ленина И Гитлера- никак не тянет. Вот те- смогли! Этот- никто. Так шо ш сейчас происходит???
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да, в этом шото есть. из всех, нарассказаных им за последнюю неделю-вторую "личных историй", по мне, примечательны две. эта в которой он загонял крысу в угол, а она начала огрызаться и погнала его (шоб он та за крысой гонялся? )))) вся эта "личная" история - классика жанра, знакомая всем с детства). и вторая - про то, шо он отдал приказ штурмовать "дубровку" (типо - могу всё взять на себя). вероятность существования контролёра существует. и тогда возможно весь символический смысл всех этих его предвыборных воспоминаний, мыслей и думов, адресован именно ему. ну ясно, что не его же лохторату, которому во первых всё пох и который послезавтра выберет снова его, даже если совсем никто не пришёл бы на избирательные участки. доживём до понедельника. с него начнётся следующая серия, теперь уже не его рассказок, а действий. ))
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Там уже вот до чего дошло. Они пытаются взять у посла россии интервью. Бедняги.


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интересный коммент из сРашки :
"Заголовок из Газеты.Ру: "Небензя: Россия готова к расследованию дела Скрипаля".
Это постпред РФ в ООН хотел бы, чтобы нам, в этом деле поменяли статус. Чтобы мы были не чикатилами, а следователями по делу Чикатило.
...У нас большой опыт расследований.
Расследовали убийства Политковской и Немцова. События в Беслане и "Норд-Ост". Провели собственное расследование - когда был сбит "малайзийский" "Боинг".
Мы - всегда готовы.
Только поменяйте нам статус.
Пусть мы будем не подозреваемыми и не преступниками.
Пусть мы будем судьями".

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Безрассудство? Ну вы и поцы там в европах... Выверенный скок гопника, знающего слабые стороны жирного и самодостаточного буржуа!
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база терроризма находится в кремле.Не задавив гадину и сытая Европа не получит спокойствия-это аксиома
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСтолтенберг назвал отравление в Великобритании и агрессию против Украины частью "безрассудного российского поведения"
 
 
 
 
 
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