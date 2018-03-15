 Столтенберг назвал отравление в Великобритании и агрессию против Украины частью "безрассудного российского поведения"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Столтенберг назвал нападение "первым использованием, с целью нападения, нервного газа на территории альянса с момента основания НАТО".

Он назвал нападение частью "безрассудного российского поведения, которое продолжается многие годы". Такое поведение, по словам Столтенбергґа, включает незаконную оккупацию Крыма, военную поддержку сепаратистов на востоке Украины, военное присутствие в Молдове и Грузии против воли этих стран.

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"Все союзники согласны, что нападение было четким нарушением международных норм и договоренностей", - заявил Столтенберг, сообщив, что альянс "призвал Россию решить вопрос Великобритании". Он также упомянул о российском "вмешательство в Черногории и в других районах Западных Балкан".

Столтенберг указал, что "размывание границы" между ядерной и обычной войной "снижает порог для использования Россией ядерного оружия". Он отметил, что альянс продолжит поиски "содержательного диалога" с Россией, что "сложно", но "жизненно необходимо для увеличения прозрачности и снижения рисков".

Говоря о будущих действиях НАТО в ответ на наращивание Россией вооружений, он отметил, что "НАТО не будет отвечать России танком на танк, ракетой по ракету, или дроном по дрон. Мы не хотим новой "холодной войны". И мы не хотим, чтобы нас втягивали в новую гонку вооружений. В гонке вооружений нет победителей. Она дорогостоящая, рискованная и не служит ничьим интересам. Однако, не сомневайтесь: НАТО защитит своих союзников против любой угрозы", - подчеркнул генсек НАТО.

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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним также, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.