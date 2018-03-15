 Совбез ООН проводит заседание по ситуации в Крыму. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На заседании Украина планирует привлечь внимание к аннексии Крыма, "нарушению прав человека, а также к необходимости усиления роли ООН в вопросе деоккупации украинского полуострова".
Во встрече запланировано участие представителей Меджлиса крымскотатарского народа и заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль.
Эдуард Шляпников
Загорелось небо над Джанкоем
Путин растопил живой очаг .
В неопрятной спальне за Невою
Пачки денег прятала Собчаг
Крымский филин удивленно гаркнул
Взглядом проводив за Днепр Луну ...
Опускал червонцев третью склянку
Макаревич А в Москва реку
С Ялты дятел в предрасветном свете
Твердым носом проверял дубы .
А Навальный выделенные евро
В яме прятал у Обской губы
В Судаке орёл раставив крылья
Облетал России гордый флаг !
А за Яузой в домище Лия
Фунт меняла - на " Простите , Ах "
Шире всё страна моя Россия -
Стало больше в ней полей и рек .
Где то там у ихней Миссипи
Клал Каспаров в брюки грязный чек
Стих бы этот был бы нескончаем
Как поток урчащих рек воды ...
Ну , а Пути ? Путин ... выпил чаю
Крым оглянув зорко с высоты