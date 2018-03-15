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 Политика Украины
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 Совбез ООН проводит заседание по ситуации в Крыму. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Совет безопасности Организации Объединенных Наций 15 марта проводит заседание по ситуации в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Госдеп США в ответ на заявление Путина: "Крым - это Украина"

На заседании Украина планирует привлечь внимание к аннексии Крыма, "нарушению прав человека, а также к необходимости усиления роли ООН в вопросе деоккупации украинского полуострова".

Во встрече запланировано участие представителей Меджлиса крымскотатарского народа и заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль.

Источник: https://censor.net.ua/n3055881
 
 
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Я этот дом помню,еще тогда когда там была жизнь,жили люди,бегали дети...Абхазы,грузины все жили в мире и дружбе,пили вместе вино,ходили друг к другу в гости...Пока урусы не начали нести свою "культуру". Будьте вы прокляты...Аллах(!),он все видит,он накажет вас..тысячу лет в огне гореть будете и сгореть не сможете.За все смерти что вы приносите со своей культурой..
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Загорелось небо над Джанкоем
Эдуард Шляпников
Загорелось небо над Джанкоем
Путин растопил живой очаг .
В неопрятной спальне за Невою
Пачки денег прятала Собчаг

Крымский филин удивленно гаркнул
Взглядом проводив за Днепр Луну ...
Опускал червонцев третью склянку
Макаревич А в Москва реку

С Ялты дятел в предрасветном свете
Твердым носом проверял дубы .
А Навальный выделенные евро
В яме прятал у Обской губы

В Судаке орёл раставив крылья
Облетал России гордый флаг !
А за Яузой в домище Лия
Фунт меняла - на " Простите , Ах "

Шире всё страна моя Россия -
Стало больше в ней полей и рек .
Где то там у ихней Миссипи
Клал Каспаров в брюки грязный чек

Стих бы этот был бы нескончаем
Как поток урчащих рек воды ...

Ну , а Пути ? Путин ... выпил чаю
Крым оглянув зорко с высоты
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Прямая трансляция для глухонемых. Але, где звук?
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а що там дивитися ? постійний член радбезу , РФ - заблокує будь які рішення ...
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Ну,а як же интрига..попкорн опять же,що зря купував?!
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Ватаны ,вы там ещё живы,не утонули вы в своём овне?.))) Сушите авно своё.потом будете хвастать кто лучше слепил своего кремлёвского Фюрера и выставку сделайте по всей длине Керченского моста, а я вам слова к песни про раздвижной мост подберу Совбез ООН проводит заседание по ситуации в Крыму - Цензор.НЕТ 5350
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мост не раздвижной а разводной - ибо развели на нем рососиян на бабло - в єтом строительстве для россии ведь что главное - не результат а сам процесс распила бабла - а там утонет так утонет - скажут биндеровцы визитками яроша закидали (или что там сейчас модно по методичкам)
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Я чоень извиняюсь , стесняюсь очень спросить , ну бла-бла-бла - это в стиле ООН , они хотят сказать шо пойдут освобождать наш Украинский Крым или ПНХ сам отдаст ? Смешно .
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посиділи побалакали, розійшлись - заплакали.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСовбез ООН проводит заседание по ситуации в Крыму. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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