 Совбез ООН проводит заседание по ситуации в Крыму. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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На заседании Украина планирует привлечь внимание к аннексии Крыма, "нарушению прав человека, а также к необходимости усиления роли ООН в вопросе деоккупации украинского полуострова".

Во встрече запланировано участие представителей Меджлиса крымскотатарского народа и заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль.