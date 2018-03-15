 В Москве рассчитывали, что никто не обнаружит следы "Новичка", - создатель отравляющего вещества Мирзаянов

Об этом "Радио Свобода" рассказал один из разработчиков вещества Вил Мирзаянов, передает Цензор.НЕТ.

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"Это действительно демонстративная расправа, но на мой взгляд, в Москве были уверены, что следы вещества никто не обнаружит. Этого "препарата" официально не существует, он не упоминается ни в одном из списков Организации по запрещению химического оружия. Почти 30 лет никто не занимался его разработкой. Для меня очевидно, что в Москве рассчитывали на то, что их никто не поймает", – сказал он.

По мнению Мирзаянова, вещество могли провезти через границу в ампулах.

"Это не очень сложно. Нужны две стеклянные ампулы, какой-либо агент для создания высокого давления, например легкий летучий бензин. Ампулы перед применением нужно разбить, а смешавшиеся вещества дадут нужную смесь. Затем, в качестве аэрозоля, ее можно распылить. Но это очень грубый вариант, и я уверен, что в ФСБ могли придумать более изощренный способ", – заявил разработчик вещества.

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Вил Мирзаянов также объяснил, что для установления вещества необходимо иметь доступ к "мощному масс-спектрометру высокого разрешения, в "библиотеке" которого находятся спектры всех известных на сегодня соединений". Таким образом проба сравнивается с уже известными, и компьютер указывает спектр с 96-процентной вероятностью.

Мирзаянов эмигрировал из РФ в США в 1990-х годах после публикации его статьи о несоблюдении Россией международных обязательств по прекращению работы над химическим оружием. Сейчас химик живет в Нью-Джерси.

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Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на разведку. На то, чтобы покинуть страну, им дана неделя.



Кроме того, Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и поэтому отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Также на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, не поедут министры и высокопоставленные представители Великобритании.

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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.