 В Москве рассчитывали, что никто не обнаружит следы "Новичка", - создатель отравляющего вещества Мирзаянов

Об этом "Радио Свобода" рассказал один из разработчиков вещества Вил Мирзаянов, передает Цензор.НЕТ.
"Это действительно демонстративная расправа, но на мой взгляд, в Москве были уверены, что следы вещества никто не обнаружит. Этого "препарата" официально не существует, он не упоминается ни в одном из списков Организации по запрещению химического оружия. Почти 30 лет никто не занимался его разработкой. Для меня очевидно, что в Москве рассчитывали на то, что их никто не поймает", – сказал он.
По мнению Мирзаянова, вещество могли провезти через границу в ампулах.
"Это не очень сложно. Нужны две стеклянные ампулы, какой-либо агент для создания высокого давления, например легкий летучий бензин. Ампулы перед применением нужно разбить, а смешавшиеся вещества дадут нужную смесь. Затем, в качестве аэрозоля, ее можно распылить. Но это очень грубый вариант, и я уверен, что в ФСБ могли придумать более изощренный способ", – заявил разработчик вещества.
Вил Мирзаянов также объяснил, что для установления вещества необходимо иметь доступ к "мощному масс-спектрометру высокого разрешения, в "библиотеке" которого находятся спектры всех известных на сегодня соединений". Таким образом проба сравнивается с уже известными, и компьютер указывает спектр с 96-процентной вероятностью.
Мирзаянов эмигрировал из РФ в США в 1990-х годах после публикации его статьи о несоблюдении Россией международных обязательств по прекращению работы над химическим оружием. Сейчас химик живет в Нью-Джерси.
Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на разведку. На то, чтобы покинуть страну, им дана неделя.
Кроме того, Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и поэтому отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Также на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, не поедут министры и высокопоставленные представители Великобритании.
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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Вот говорил Табаков об "убогости украинцев". И его слова очень хорошо легли на душонки миллионов россиян.
Ведь они практически все так думают:
"И язык у вас смешной, нелепый и вообще недоязык. Переделанный ошметок великого и могучего русского. Жалкое наречие.
И культуры у вас своей нет, своего ничего нет, а все что было - это либо делал человек советский, т.е. Наш человек, либо остальное часть великой русской культуры.
Один народ ведь. Все что ваше - наше. Мы старшие.
И страна ваша - выдумка. Искуственное образование, созданное то ли Лениным, то ли еще кем-то. О какой независимости вы говорите, если мы всегда делили вашу территорию, как хотели. Что в Российской империи, что в СССР, продолжаем сейчас и в РФ.
Что? Многовековые оккупации? Какие оккупации, если мы братские народы? Просто дружественное слияние.
Украинец? Синоним бандеровца или нациста. Недоразвитый немножко представитель нашей империи, нашей дружной семьи, которого можно и нужно поучать, снисходительно обращаться, презрительно, так, периодически сверху вниз посматривать, а иногда и жестко указывать на свое место. По старшинству, как говорится. По праву сильного."
Табаков такой один что ли? Их десятки миллионов. Их вся страна таких. А табаковы - властители дум этих миллионов.
Табаковы подпитывают в этом столпотворении великодержавных, нравственных идиотов их имперские комплексы и замашки.
И не только подпитывают, а каждой свой такой репликой про "убогих украинцев" взращивают, укрепляют уверенность 140-миллионого народа в своей исключительности и величии, в высокомерном превосходстве над другими нациями, культурами, странами.
Все у них "хохлы, жиды, бульбаши, чурки, черномазые, пиндосы, ускоглазые".
А сами-то вы кто?
Сами и есть убогие, жалкие рабы - племя трусов, негодяев и жестоких грабителей, воров и убийц, ненавидящие всех вокруг и желающих, чтобы все жили так же убого и низко, как и вы.
Плюю на вас и ваши могилы.
Александр Тверской
ой схорониться тебе надо...