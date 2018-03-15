 "Идиот! Козлина, бля", - нардепы Ивченко и Гончаренко подрались в телевизионной студии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.
Геращенко отметил: "Только что в студии 5 канала произошло столкновение между народными депутатами Вадимом Ивченко и Алексеем Гончаренко.
Это произошло из за правок Лозового. Я вызвал полицию для оформления протокола".
тока с дракой ето не имеет ничего общего...
Антонина гоняется за "горячими сенсациями"? Так пусть скинет еще одно видео из харчевни ВР, где она вылизывает тарелки!
"Ми все це бачили вже мільйони разів, але принаймні грамота від М. Швидкого "за вагомий внесок у розбудову відносин між Росією та Україною" стала для мене відкриттям, і я полюбила цю людину з російськомовною щелепою ще більше." - пишет активистка
тільки ригоанали, які зараз перефарбувалися.
Видать мерзкий тип
что-то цензор стыдливо умалчивает