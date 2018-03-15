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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:драка (1612) Ивченко (30) Лозовой Андрей (110) Геращенко_Антон (889) Гончаренко (232)

 "Идиот! Козлина, бля", - нардепы Ивченко и Гончаренко подрались в телевизионной студии. ВИДЕО

Народный депутат Украины Антон Геращенко обнародовал информациию о том, что в студии 5 канала состоялась драка между народными депутатами Алексеем Гончаренко (Блок Петра Порошенко) и Вадимом Ивченко (Батькивщина).

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Только что в студии 5 канала произошло столкновение между народными депутатами Вадимом Ивченко и Алексеем Гончаренко.

Это произошло из за правок Лозового. Я вызвал полицию для оформления протокола".

 

Источник: https://censor.net.ua/n3055878
 
 
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сегодня прекрасный день! властные дегенераты практически полностью раскрылись, как творческие личности "Ідіот! Козлина, бля", - нардепи Івченко та Гончаренко побились у телевізійній студії - Цензор.НЕТ 4702
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ну подергали друг друга девочки за волоса - обеим плюс...
тока с дракой ето не имеет ничего общего...
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Скільки коштує депутатський мандат в Раді , добре знає Вана 😀, вся нечисть пройшла через їі партію !
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Алешка Губошлеп не впервой отгребает
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только,что обрадовались новостям из-за поребрика...что у них там зоопарк и всё такое..а тут на тебе..тоже самое...ну те то хоть как могут отрабатывают перед Ним, чтобы не дай Бог за них никто не голосовал...а эти то что-интеллигентность в мозг ударила?
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маленького ригоАнальчика з Будки знову побили ? "Ідіот! Козлина, бля", - нардепи Івченко та Гончаренко побились у телевізійній студії - Цензор.НЕТ 9572
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Гоончаренко відстоює українські інтереси , а бютівці шаленіють від любові до кремлівського упиря, бо газові потоки ідуть повз йюлю! 😊
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"бо газові потоки ідуть повз йюлю" до "Блох ПП"
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Матькивщину трухает теперь не по децки))) а ведь все было так возможно...
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Ивченко попёрся на 5й.Его использовали в тёмную на этом микрорейтинговом канале..
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Нагнул, коленом по морде и той же ногой сильно по яйцам, чтобы не плодилось.
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ще й як - гончаренко від костусєва наприклад. "Ідіот! Козлина, бля", - нардепи Івченко та Гончаренко побились у телевізійній студії - Цензор.НЕТ 3549
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А где же "драка"? Лёлика Рыгоанального раком поставили- вот и вся "драка"! "Ідіот! Козлина, бля", - нардепи Івченко та Гончаренко побились у телевізійній студії - Цензор.НЕТ 3029

Антонина гоняется за "горячими сенсациями"? Так пусть скинет еще одно видео из харчевни ВР, где она вылизывает тарелки!
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Антонину тоже надо так поставить и дать ему два свистка(кожаных)
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Не знаю причины, но эта гнида- мой Самый Ненавистный Персонаж, в нашем политикуме, где, в принципе- выбор гнид весьма широк. Но... нет! Вот этот- Гнида- залюбуешься. Понятно, что я о Гончаренко.
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"Провокатор бандеровский! - "Я тебе челюсть, сука, сломаю, мразь".......наш ответ Чемберлену- "Идиот! Козлина, бля"- что тут скажешь,высокая политика...она такая...
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А почему так мало показали?Хотелось шоб пиздились до полусмерти!
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Ф еще ему ООЧЧЕЕНЬ нравится шоколадная канхветка "Ідіот! Козлина, бля", - нардепи Івченко та Гончаренко побились у телевізійній студії - Цензор.НЕТ 933
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Единственный нармальный депутат в БПП это Гончаренко
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Круто..хороший троллинг.. как минимум -20% от тех кто планировал голосовать за БПП
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Активистка из Одессы собрала несколько фотографий из прошлой жизни депутата от БПП Алексея Гончаренко

"Ми все це бачили вже мільйони разів, але принаймні грамота від М. Швидкого "за вагомий внесок у розбудову відносин між Росією та Україною" стала для мене відкриттям, і я полюбила цю людину з російськомовною щелепою ще більше." - пишет активистка

"Ідіот! Козлина, бля", - нардепи Івченко та Гончаренко побились у телевізійній студії - Цензор.НЕТ 3972
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От слова активистка уже тошнит .одни проплаченные гречкоеды а не активисты . И почему не указаны года ? ответ простой - сразу станет понятно что до 2014 - го года .А до 2014 - года вся верховная рада ходила и на праздики 9 - ое Мая и в партии регионов почти все сегодняшние состояли или мечтали попасть .
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ну, не вся. "Ідіот! Козлина, бля", - нардепи Івченко та Гончаренко побились у телевізійній студії - Цензор.НЕТ 52
тільки ригоанали, які зараз перефарбувалися.
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Да вся - и соглашения подписывали и универсалы всякие и голосовали вместе в тендеме когда денег отстёгивали .
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За оті "поправки Лозового", що протягнув вальцман за допомогою своїх тварин з бепепе та вдупудраних раді-калов, їх треба вбивати, а не морди бити. Це ж антидержавний заколот у чистому вигляді. Ці тварини заради можливості надалі безпечно красти почали тупо розвалювати державу. Якби Івченко навіть розкраяв бепепешному наймиту макітру, я б, наприклад, аплодував би йому, і аж ніяк не засудчував. Це ж внутрішні вороги України, і вони небезпечніші за зовнішніх.
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Наваляли козломордому. Падла сразу в полицию, несчастное чмо
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Этому Гончаренко кто только по тыуве не давал...
Видать мерзкий тип
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а Народный депутат Украины Антон Геращенко из какого блока?
что-то цензор стыдливо умалчивает "Ідіот! Козлина, бля", - нардепи Івченко та Гончаренко побились у телевізійній студії - Цензор.НЕТ 8901
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Идиот! Козлина, бля", - нардепы Ивченко и Гончаренко подрались в телевизионной студии. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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