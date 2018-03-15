 ФБР и министерство внутренней безопасности США предупредили американские энергокомпании о киберугрозе со стороны России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В предупреждении утверждается, что скоординированная кибератака на инфраструктуру США началась в марте 2016 года.
"Гардиан", ссылаясь на американских представителей, пишет, что "в операционных системах нескольких организаций и компаний, работающих в энергетическом, ядерном секторах США, а также в сфере водоснабжения, выявлены зловредное программное обеспечение и другие свидетельства кибератак, следы которых ведут в Москву".
"По оценкам министерства внутренней безопасности, за хакерскими атаками на организации энергетического сектора США стоят хакеры российского правительства", - цитирует "Гардиан" слова высокопоставленного американского чиновника, отмечая, что явно кибератака была скоординированной, и ее цель была выбрана преднамеренно.
"Министерство внутренней безопасности и ФБР характеризуют эту деятельность как кампанию по многоуровневому посягательству, предпринятому в отношении небольших коммерческих структур поддерживаемыми российским правительством лицами, действующими в киберпространстве, где они установили зловредное программное обеспечение и получили дистанционный доступ к сетям энергетического сектора", - приводит "Гардиан" выдержки из предупреждения.
"После получения доступа поддерживаемые российским правительством лица, действующие в киберпространстве, провели разведку в сетях и собрали информацию, касающуюся систем промышленного контроля", - отмечается в документе.
Ранее в четверг Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российских физических лиц и структур в связи с кибератаками и вмешательством в американские президентские выборы 2016 года.
"Администрация (США) противостоит пагубной российской киберактивности, включая попытки вмешательства в выборы в США, разрушительные кибератаки, а также посягательства, целью которых является критическая инфраструктура", - так прокомментировал введение санкций глава Минфина США Стивен Мнучин.
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Москва в дипломатичному нокдауні. Після зухвалого отруєння у Великобританії колишнього московського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Лондон відповідає жорсткими ударами. Прем'єр-міністр Тереза Мей публічно звинувачує Кремль. 23 московські дипломати оголошені персонами нон-ґрата й вислані з країни. Англійці вміють захищати власні інтереси й не терплять втручання у їхні внутрішні справи.
Однак Москва не схаменулась, і вже 13 березня мертвим знаходять бізнес-партнера опального олігарха Березовського Миколу Глушкова. Після цього головний союзник Лондона - Сполучені Штати - закриває консульство РФ у Сан-Франциско та скорочує дипломатичну місію у Вашингтоні та Нью-Йорку.
Адміністрація Трампа не просто підтримує позицію британського уряду. Вона робить більше: проводить ротацію на посаді державного секретаря США (фактично відповідник міністра МЗС) і замість бізнесмена Рекса Тіллерсона (що колись отримав орден від Путіна) призначає Майка Помпео - республіканця з військовим досвідом, який, без сумніву, поведе більш жорстку антимосковську політику.
А що наша влада? Та нічого. Вона не лише не сміє розірвати дипломатичних відносин із окупантом за роки війни, а й навіть дозволяє проводити псевдовибори Путіна на нашій території - у московському посольстві та консульствах. Таким чином вона фактично легалізовує путінський «Кримнаш»…
Тим часом очевидно: саме Британія та США - головні вороги Москви, а зовсім не Париж чи Берлін. Останні навпаки прагнуть дружби з Путіном. Французи завжди були союзниками Московії останні 100 років, а в Німеччині діє потужне лобі "Газпрому". І не розуміти цього може хіба що останній ідіот. Або ж закінчений колаборант. Притомним же людям ясно як день: різні "нормандські" та "мінські" (1, 2 чи 3) формати - це дійсно «безальтернативний шлях». Шлях у прірву.
Історія вкотре підтверджує правоту націоналістів-свободівців, які з березня 2014 року наполягають: треба максимально тісно працювати з Британією і США - нашими гарантами територіальної цілісності згідно з Будапештським меморандумом. А ще - брати з них приклад. Приклад захисту національних інтересів. Принаймні нарешті вислати геть дипломатів країни-агресора, яка розв'язала криваву війну й окупувала частину нашої території.