EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  796  11
Все про:Россия (68417) США (13412) ФБР (147) кибербезопасность (255)

 ФБР и министерство внутренней безопасности США предупредили американские энергокомпании о киберугрозе со стороны России

ФБР и министерство внутренней безопасности США предупредили компании, работающие в американском энергетическом секторе, о необходимости пересмотра их систем обеспечения безопасности ввиду "киберугрозы со стороны России".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Минфин США ввел санкции в отношении Пригожина и российской "фабрики троллей"

В предупреждении утверждается, что скоординированная кибератака на инфраструктуру США началась в марте 2016 года.

"Гардиан", ссылаясь на американских представителей, пишет, что "в операционных системах нескольких организаций и компаний, работающих в энергетическом, ядерном секторах США, а также в сфере водоснабжения, выявлены зловредное программное обеспечение и другие свидетельства кибератак, следы которых ведут в Москву".

"По оценкам министерства внутренней безопасности, за хакерскими атаками на организации энергетического сектора США стоят хакеры российского правительства", - цитирует "Гардиан" слова высокопоставленного американского чиновника, отмечая, что явно кибератака была скоординированной, и ее цель была выбрана преднамеренно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские учреждения не готовы противостоять российским кибератакам, - Шимкив

"Министерство внутренней безопасности и ФБР характеризуют эту деятельность как кампанию по многоуровневому посягательству, предпринятому в отношении небольших коммерческих структур поддерживаемыми российским правительством лицами, действующими в киберпространстве, где они установили зловредное программное обеспечение и получили дистанционный доступ к сетям энергетического сектора", - приводит "Гардиан" выдержки из предупреждения.

"После получения доступа поддерживаемые российским правительством лица, действующие в киберпространстве, провели разведку в сетях и собрали информацию, касающуюся систем промышленного контроля", - отмечается в документе.

Ранее в четверг Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российских физических лиц и структур в связи с кибератаками и вмешательством в американские президентские выборы 2016 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США намерены "призвать Россию к ответу" за распространение вируса NotPetya, - Белый дом

"Администрация (США) противостоит пагубной российской киберактивности, включая попытки вмешательства в выборы в США, разрушительные кибератаки, а также посягательства, целью которых является критическая инфраструктура", - так прокомментировал введение санкций глава Минфина США Стивен Мнучин.

Источник: https://censor.net.ua/n3055877
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ещё шесть лет путинизма , россия не выдержит !
 показать весь комментарий
 
 
И вот спрашивается: нафига казламордые выбрали себе Трампа в Президенты ??? ФБР и министерство внутренней безопасности США предупредили американские энергокомпании о киберугрозе со стороны России - Цензор.НЕТ 9597
 показать весь комментарий
 
 
Именно поэтому надо надеяться что пуйло снова "выберут" на очередной срок. Никто ещё не сможет так эффективно уничтожить паРашу.
 показать весь комментарий
 
 
Олег Тягнибок
Стежити · 8 год ·

Москва в дипломатичному нокдауні. Після зухвалого отруєння у Великобританії колишнього московського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Лондон відповідає жорсткими ударами. Прем'єр-міністр Тереза Мей публічно звинувачує Кремль. 23 московські дипломати оголошені персонами нон-ґрата й вислані з країни. Англійці вміють захищати власні інтереси й не терплять втручання у їхні внутрішні справи.

Однак Москва не схаменулась, і вже 13 березня мертвим знаходять бізнес-партнера опального олігарха Березовського Миколу Глушкова. Після цього головний союзник Лондона - Сполучені Штати - закриває консульство РФ у Сан-Франциско та скорочує дипломатичну місію у Вашингтоні та Нью-Йорку.

Адміністрація Трампа не просто підтримує позицію британського уряду. Вона робить більше: проводить ротацію на посаді державного секретаря США (фактично відповідник міністра МЗС) і замість бізнесмена Рекса Тіллерсона (що колись отримав орден від Путіна) призначає Майка Помпео - республіканця з військовим досвідом, який, без сумніву, поведе більш жорстку антимосковську політику.

А що наша влада? Та нічого. Вона не лише не сміє розірвати дипломатичних відносин із окупантом за роки війни, а й навіть дозволяє проводити псевдовибори Путіна на нашій території - у московському посольстві та консульствах. Таким чином вона фактично легалізовує путінський «Кримнаш»…

Тим часом очевидно: саме Британія та США - головні вороги Москви, а зовсім не Париж чи Берлін. Останні навпаки прагнуть дружби з Путіном. Французи завжди були союзниками Московії останні 100 років, а в Німеччині діє потужне лобі "Газпрому". І не розуміти цього може хіба що останній ідіот. Або ж закінчений колаборант. Притомним же людям ясно як день: різні "нормандські" та "мінські" (1, 2 чи 3) формати - це дійсно «безальтернативний шлях». Шлях у прірву.

Історія вкотре підтверджує правоту націоналістів-свободівців, які з березня 2014 року наполягають: треба максимально тісно працювати з Британією і США - нашими гарантами територіальної цілісності згідно з Будапештським меморандумом. А ще - брати з них приклад. Приклад захисту національних інтересів. Принаймні нарешті вислати геть дипломатів країни-агресора, яка розв'язала криваву війну й окупувала частину нашої території.
 показать весь комментарий
 
 
французам не нравится российская агрессивность, немцам - российская иррациональность и непорядочность. украинцы кстати тоже агрессивные и непорядочные.))))))))) тут они с россиянами похожи.
 показать весь комментарий
 
))) у мну в каждом рюкзаке и на основной связке ключей, закреплены вот такие брелки )). когда местечковые спрашивают - зачем он мну в наше время, йа их всегда троллю - когда однажды хакеры сделают нам всем блэкаут - тогда узнаете ))
 показать весь комментарий
 
 
Я уже давно вот этот способ освоил,на всякий случай
 показать весь комментарий
 
юг - слабое место украины. если бы россия начала захват с юга, а не востока, украина бы все потеряла. но они как обычно протупили.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФБР и министерство внутренней безопасности США предупредили американские энергокомпании о киберугрозе со стороны России
 
 
 
 
 
 вверх