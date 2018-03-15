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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (14476) Россия (68417) санкции (6586) США (13412)

 "Приветствую новые санкции США против Кремля", - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко положительно оценивает введение США новых санкций против России.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствую новые санкции США против Кремля.

Вмешательство во внутренние дела суверенных государств, включая избирательные процессы, стало для Москвы уже рутинным делом! Украина вполне ощутила на себе эту российскую манию. Поднимая ставки пустых надежд на свою безнаказанность, Москва переходит от замаскированных кибер-нападений к организации избирательных фарсов в оккупированном украинском Крыму", - написал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые санкции являются частью более масштабных усилий, направленных против злонамеренных атак, исходящих из России, - Минфин США

По словам президента, "каждый противоправный и нелегитимный акт Кремля, будь то в Крыму, на Донбассе или в Солсбери, будет и в дальнейшем получать наш солидарный, решительный и твердый ответ по обе стороны Атлантики".

Напоминаем, США внесли в санкционный список (список установленных лиц, чьи счета подлежат блокированию) 14 россиян и "Агентство интернет-исследований" ("фабрику троллей") бизнесмена Евгения Пригожина.

Приветствую новые санкции США против Кремля, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3055875
 
 
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кацапье,вас поздравляют "Приветствую новые санкции США против Кремля", - Порошенко - Цензор.НЕТ 7109.шо вы на это ответите?
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І я радий! А ти молодець порошенко! Сказав і зробив. І ліпєцьку хвабрику продав і весь бізнес на росії свій звернув. І товарообіг з кацапами довів до нуля. Ну шо сказать- патріот.
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А какую именно липецкую фабрику он продал? Карамельную или крахмальную?
А может речь о его зерновом бизнесе?
Неизвестный российский бизнес Порошенко


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Посилання на Олександра Дубінсково- того самого, котрого неодноразово ловили на замовлених і брехливих статтях, і котрий за останній рік придбав нерухомості більш ніж на мільйон долларів.
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Напомним, Россия ввела эмбарго на поставки грузинских пищевых продуктов, в том числе вин и минеральных вод, в 2006 году на фоне ухудшения двусторонних отношений. Представители партии Михаила Саакашвили, который занимал тогда пост президента Грузии, называли этот запрет политически мотивированным, однако российские власти объясняли, что причиной стало низкое качество грузинских продуктов и нарушения санитарных норм, систематически допускаемые при производстве. В конце концов, Россия отменила эмбарго на грузинскую продукцию в 2013 году.

https://www.golos-ameriki.ru/a/nc-on-russia-georgia-embargo-on-georgia-wines/2902521.html
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Российская нефть для Порошенко и ЛДНР - журналистское расследование



Как австрийская компания JB Park, на которую оформлены яхты и самолеты Порошенко, работает с российским нефтебизнесом.
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А сам виборчі дільниці для кацапів організовує.
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ви не забули що Україна існує у цивілізованому світовому просторі? Чи хочете щоб як в вас, ямало-ненецькому окрузі все було ? .
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В цивілізованому світовому просторі не сприяють агресору і ворогу у проведенні їх виборів.
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спочатку треба зачинити українські консульства у рф: у Пітері, Ростові, Екатерінбурзі і Новосибірську. вистачить і посольства у Мацкві. А дільниці рашка організовує, це їх теріторія по дипломатії. якщо закривати їх консульства в Україні Харків, Одеса і Львов то вонм зачинять українськи а там ватозаробітчани.
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По словам президента, "каждый противоправный и нелегитимный акт Кремля, будь то в Крыму, на Донбассе или в Солсбери, будет и в дальнейшем получать наш солидарный, решительный и твердый ответ по обе стороны Атлантики". - ихние санкции и рошеновское увеличение товарооборота с рашистом...
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Это разве "камниснеба" ???
Плюнуть и растереть, да, коцабы ??? "Приветствую новые санкции США против Кремля", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5682
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Коли вже "коаліція потужних реформаторів" хоч ВЕЗ "Крим" скасує? Закінчується четвертий рік його анексії..
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Цього не зрозуміє і не підтримає світова спільнота.
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помпео недарма прилітав інкогніто шошукатись з порохом 100% замишляли русафобію
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Юлия Тимошенко решительно осудила введение новых санкций США против РФ.
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Против торгового партнера Украины номер один?
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Халявщики , налітай, Порошенко в темі 😀
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Як мені пояснював один такий- ;Я Патріот, просто бачу Україну в складі СССР 2.0 і за це готовий покласти життя;
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І покладе, якщо в нас смертну кару відновлять.
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наше? Чи своє?? Нам не потрібний 2-0, як не потрібний був і 1-0.))
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Так, тема золота. Я що помітив- найбільших ;Патріотів; ніколи не видно в темах про поразки рф і про дохлих обдроченців.
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Некоторые "патриоты" открыто скорбят за дохлой ватой😂
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А ще возвеличують Сраліна і плачуть за совком. Я про нього самого.
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А я, а я вам щас всім пі....ди дам! Да амбєр? Смішний ти порохоботік.
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навіть смішніший за тебе, вважаєш??
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Порошенко работает на кремль 100% Вон саакашвили настоящий герой Украины, ни разу не поприветствовал санкции против рашки.
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Про "виборчі дільниці" кацапії в Україні не чув,напевно?
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нагадую, Україна живе в цивілізаційному світовому просторі а не в приморському краї рашкапедерейшн. А в цивілізованих країнах завжди таке відбувається, відкривають дільниці тих країн, в яких вибори проходять, і якщо громадяни країни, в якій вибори, проживають/перебувають на час виборів в цій державі. Це світова практика, навіть, якщо тобі це і не подобається.
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одна з найбіднішших країн світу живе в цивілізованному світі....? ,до благ цивілізованих країн світу Україну - бідність не пускає,,,
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Крысы кремлевские готовят Скрепы "Приветствую новые санкции США против Кремля", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8212хромосомы и Аргентинский кокс
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"Приветствую новые санкции США против Кремля", - Порошенко
Скромненько... "Приветствую новые санкции США против Кремля", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9149 Обычно: Я попросил и они приняли... "Приветствую новые санкции США против Кремля", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8841
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Молодец Барыга !А сам то когда будешь вводить санкции против мокшанцев ?
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ГУГЛ тобі у поміч- хоча тобі і він не допоможе.
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Сашик, не лізь в розмову до дорослих дядьків... так не гарно...
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А ты погугли почему Барыга сцуко не настоял на первом же году войны предложении о выходе страны из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией???Только сейчас (и пяти лет не прошло) МИД внес эти предложения !
И вообще по поводу никчемности Барыги у меня есть десятка два ПОЧЕМУ
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Твої проблеми, переймайся своєю Меркель.
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О так шоколадни зайцы спрыгивают с базара )))ответить то нечего и это я еще не писал о более важных и гнилых ПОЧЕМУ
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Моль, Ботокс, Краб, Плешивый, Окурок, Хуйло, Пыня 😂И это все один человек. Кого ещё так народ любит? Нет такого второго. Жизнь у него безусловно удалась!!
Нам , украинцам такое чудо плешивое и не светит 😂
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Дохлые ВагнерНЕТы РАБссии в Сирии выбили Плешивого из колеи.
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А пощастило Ху...лу з народом. М'який, пластичний.
Лайно а не народ.
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Сайт ВАТА ПЛЮС.Ютуб.
Блондинка о Путлерской банду.Убойное видео. "Приветствую новые санкции США против Кремля", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4846
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Минфин ввел санкции против российской фабрики троллей. Соя! Готовьтесь! Вам тоже просто так с рук не сойдет разжигание ненависти между украинцами под протекторатом порошенко.
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этот второй сверху *врач, имеющий 3 000 пациентов*, целыми днями на цензор ботит. Бедные пациенты...
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Ти дивися бо хтось донесе завідувачам обох будинків престарілих, чим їхня санітарка займається в робочий час.
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шо, таня, тобі вже напіддали? Бо ти перша поскаржилась на "гонєнія" проти рашкованських тролів ))
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Дурне, бо шоколадне? "Приветствую новые санкции США против Кремля", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2130 А про сою ты умышленно промолчала? Я писала про обгавкивающих все комменты, кто против нынешней власти рыгов, про тебя в том числе. И я не вижу разницы между ольгинцами и соевыми - одна и та же агрессивная быдлота.
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Пеца, ты сам скоро под санкциями окажешься с такой политикой и такой свитой.
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РАБссия дохнет а глазах. поплачьте и за ссср и за РАБссию.Не горько только. "Приветствую новые санкции США против Кремля", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8064
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А когда уже пэпа объявит санкции против рю? А то только чужими руками, а сам в их бюджет платит!
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Постой, постой ты что то путаешь
Известно ведь любому пацану
На вас не напали,вы напали
вы Первыми затеяли войну
вы гражданам защиту обещали
а Получился форменный скандал
кого и от кого вы защищали
Когда Крысы кремлевские
На вас никто не нападал.
Мрази Шариковские.
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ЦПК/Шабунін‏ @Shabunin

Про залучення інвестицій в Україну. В 2016 році Порошенко призначив Ложкіна секретарем Національної інвестиційної ради. Той обіцяв залучити в Україну від 3 до 5 мільярдів доларів інвестицій. А паралельно сам почав інвестувати в... Німеччину. Ха-ха.
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та хто ж сюди буде вкладати, як тут різні шарікови в обличчях різних ссакашвілів та гадь, погрожують "всьо поделіть" ?? Піди ти там поагітіруй потенційних інвесторів не зважати на збіговиська під Радою та вкладати гроші))
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По поводу санкций против Кремлёвских упырей Порошенко выступал дважды в Конгрессе США,в августе 2014 года и 18 сентября 2014 года.Там всё есть. "Приветствую новые санкции США против Кремля", - Порошенко - Цензор.НЕТ 316Хреновая у вас память.Просто так санкции не родились на пустом месте.
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На Западной Украине зреет протест против Порошенко. Причина бунта - силовой разгон палаточного городка под Верховной Радой 3 марта, в котором пострадали местные активисты.
В Тернополе около сотни волонтеров и участников АТО сначала демонстративно сдали президентские награды, а 13 марта пришли на сессию облрады с требованиями импичмента Порошенко, увольнения главы МВД Авакова, генпрокурора Юрия Луценко и ответственности для всех причастных к разгону и избиение людей под Радой.
В результате облсовет принял обращение к Порошенко, в котором его призвали добровольно уйти в отставку, а Верховную Раду - принять закон об импичменте и отправить в отставку Авакова и Луценко. Тернопольская облрада также потребовала объявить внеочередные парламентские и президентские выборы.
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Вот питар, а сам в это время за свои бабки вооружает кацапню.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Приветствую новые санкции США против Кремля", - Порошенко
 
 
 
 
 
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