 "Приветствую новые санкции США против Кремля", - Порошенко

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Приветствую новые санкции США против Кремля.
Вмешательство во внутренние дела суверенных государств, включая избирательные процессы, стало для Москвы уже рутинным делом! Украина вполне ощутила на себе эту российскую манию. Поднимая ставки пустых надежд на свою безнаказанность, Москва переходит от замаскированных кибер-нападений к организации избирательных фарсов в оккупированном украинском Крыму", - написал Порошенко.
По словам президента, "каждый противоправный и нелегитимный акт Кремля, будь то в Крыму, на Донбассе или в Солсбери, будет и в дальнейшем получать наш солидарный, решительный и твердый ответ по обе стороны Атлантики".
Напоминаем, США внесли в санкционный список (список установленных лиц, чьи счета подлежат блокированию) 14 россиян и "Агентство интернет-исследований" ("фабрику троллей") бизнесмена Евгения Пригожина.
А может речь о его зерновом бизнесе?
Неизвестный российский бизнес Порошенко
https://www.golos-ameriki.ru/a/nc-on-russia-georgia-embargo-on-georgia-wines/2902521.html
Как австрийская компания JB Park, на которую оформлены яхты и самолеты Порошенко, работает с российским нефтебизнесом.
Плюнуть и растереть, да, коцабы ???
Скромненько... Обычно: Я попросил и они приняли...
И вообще по поводу никчемности Барыги у меня есть десятка два ПОЧЕМУ
Нам , украинцам такое чудо плешивое и не светит 😂
Лайно а не народ.
Блондинка о Путлерской банду.Убойное видео.
Известно ведь любому пацану
На вас не напали,вы напали
вы Первыми затеяли войну
вы гражданам защиту обещали
а Получился форменный скандал
кого и от кого вы защищали
Когда Крысы кремлевские
На вас никто не нападал.
Мрази Шариковские.
Про залучення інвестицій в Україну. В 2016 році Порошенко призначив Ложкіна секретарем Національної інвестиційної ради. Той обіцяв залучити в Україну від 3 до 5 мільярдів доларів інвестицій. А паралельно сам почав інвестувати в... Німеччину. Ха-ха.
В Тернополе около сотни волонтеров и участников АТО сначала демонстративно сдали президентские награды, а 13 марта пришли на сессию облрады с требованиями импичмента Порошенко, увольнения главы МВД Авакова, генпрокурора Юрия Луценко и ответственности для всех причастных к разгону и избиение людей под Радой.
В результате облсовет принял обращение к Порошенко, в котором его призвали добровольно уйти в отставку, а Верховную Раду - принять закон об импичменте и отправить в отставку Авакова и Луценко. Тернопольская облрада также потребовала объявить внеочередные парламентские и президентские выборы.