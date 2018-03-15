 "Приветствую новые санкции США против Кремля", - Порошенко

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствую новые санкции США против Кремля.

Вмешательство во внутренние дела суверенных государств, включая избирательные процессы, стало для Москвы уже рутинным делом! Украина вполне ощутила на себе эту российскую манию. Поднимая ставки пустых надежд на свою безнаказанность, Москва переходит от замаскированных кибер-нападений к организации избирательных фарсов в оккупированном украинском Крыму", - написал Порошенко.

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По словам президента, "каждый противоправный и нелегитимный акт Кремля, будь то в Крыму, на Донбассе или в Солсбери, будет и в дальнейшем получать наш солидарный, решительный и твердый ответ по обе стороны Атлантики".

Напоминаем, США внесли в санкционный список (список установленных лиц, чьи счета подлежат блокированию) 14 россиян и "Агентство интернет-исследований" ("фабрику троллей") бизнесмена Евгения Пригожина.