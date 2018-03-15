 Киевскую радиостанцию оштрафовали на рекордные 328 тысяч за невыполнение языковых квот

Как информирует Цензор.НЕТ об этом написал в Фейсбуке член Нацсовета Сергей Костинский.
"В промежутке с 07: 00-14: 00 доля песен, исполненных на государственном языке, составила 29% вместо определенных законом 30%. В общем штраф за нарушение языковых квот на радио составляет 5% от суммы лицензионного сбора. Штраф, начисленный радио "Пятница" является крупнейшим за все время действия квот ", - отметил он.
"Радио Пятница" - киевская негосударственная музыкально-информационная радиостанция, до 13 февраля 2015 называлась Super Radio. Вместе со станциями "Наше радио", "Авторадио", NRJ, Loung FM, Ретро FM, Джем FM и "Голос столицы" названа радиостанция входит в состав радиогруппы "Украинский медиа холдинг" объявленного в розыск украинского беглого олигарха Сергея Курченко, который считается в прошлом "кошельком" экс-президента Виктора Януковича".
Читайте на "Цензор.НЕТ": 4 радиостанции получили право не увеличивать квоту украиноязычных песен за счет трансляции песен на языках стран ЕС, - Нацсовет по ТРВ
Как австрийская компания JB Park, на которую оформлены яхты и самолеты Порошенко, работает с российским нефтебизнесом.
«При упоминании фамилии Путина тяжелая ладонь грохнула по столу. Я подумал, что ножки сложатся» - так описывают блогеры недавнюю встречу с Порошенко и обсуждение на ней российской темы. При этом пафос и удары ладонью по столу совершенно не мешают самому Порошенко вести в России (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором) бизнес, и даже сотрудничать с компаниями, которые обеспечивают жизнедеятельность сепаратистов ЛДНР.
Об этом говорится в статье журналиста-расследователя Александра Дубинского.
Публикую очередную порцию эксклюзивных документов, которые доказывают, что кроме кондитерского и аграрного бизнеса в РФ, президент Порошенко и его партнер, вице-президент Roshen Сергей Зайцев, - ведут бизнес с Новошахтинским нефтеперерабатывающим заводом, который является поставщиком топлива в ЛДНР, и с ТД «КАМАЗ» находящимся под санкциями СНБОУ.
Торговые операции с вышеназванными российскими компаниями осуществляются через очередную оффшорку из орбиты Петра Алексеевича, о существовании которой до сегодня никто не знал. Это компания с австрийской пропиской JB Park.
Официально, бенефициаром компании JB Park сегодня является ближайший партнер Порошенко по Концерну «Укрпроминвест» и его одноклассник - Сергей Зайцев. Официально Господин Зайцев - заместитель директора Корпорации «Рошен», не официально - смотрящий за теневой империей Гаранта, а посему - бенефициар нескольких иностранных компаний.
Австрийской JB Park Сергей Зайцев владеет не на прямую, а через кипрскую компанию Euro Business Investments.
Со многими компаниями из этого списка вы уже знакомы. Именно по этому адресу прописаны прокладки Свинарчука-Гладковского через которые он моет оборонные деньги, а Порошенко прячет свой аграрный бизнес в РФ.
Сама австрийская компания JB Park спрятана также из рук вон плохо. Она расположена по тому же в Австрии адресу что и Bogdan Holding GmbH Олега Свинарчука - Гладковского.
А теперь представляю вашему вниманию документ, свидетельствующий о том, что в разгар активных боевых действий на Донбассе в 2014 году, австрийская компания JB Parkактивно сотрудничала с Новошахтинским НПЗ. Это нефтеперерабатывающее предприятие, расположенное в Ростовской области РФ на границе с Украиной, с момента начала войны - один из главных поставщиков топлива для боевиков. Об этом заявлял аналитик UPECO Александр Сиренко.
Так вот, в 2015 году, JB Park просит министерство финансов Австрии применить «Конвенцию о избежание двойного налогообложения между РФ и Австрией» в связи с тем, что JB Park получила прибыль от работы с российским Новошахтинским НПЗ.
Точно такой же документ существует и за 2016 год, что может свидетельствовать о том, что сотрудничество австрийской компании JB Park, которая связана с ближайшим окружением Порошенко, продолжалось все время военных действий на востоке Украины.
Военных действий, горючее для которых поставлял Новошахтинский НПЗ.
Одноклассник Порошенко Зайцев уже светился в скандале, связанном с закупкой топлива у российских компаний.
Так, в 2014 году офшор Intraco Management Ltd, владеет которой Зайцев, закупала у дочерней компании российского «Газпрома» - «Газпромнефть-АЭРО Шереметьево» авиационное топливо.
Но и это еще не все.
В 2016 году австрийская JB Park пыталась урегулировать вопрос двойного налогообложения и с украинской ГФС. Вопрос касался налогообложения совместного бизнеса JB Park с представительством российского автогиганта КАМАЗ.
Согласно публикуемого мною документа годовой оборот бизнеса между этими структурами составил 1 миллион долларов.
Кстати уже через год КАМАЗ попал под санкции СНБО.
Мы обратились в Минфин Австрии, корпорацию Roshen, а также к российским контрагентам партнера президента господина Зайцева. В своих запросах мы попросили прокомментировать финансовые документы и сообщить о содержании контрактов между JB Park и КАМАЗ, и JB Park и Новошахтинский НПЗ. И не получили ни одного опровержения приведённой информации.
Делая вывод можно сказать что опубликованные документы являются не только свидетельством активной деятельности Порошенко и его людей в России с целью получения прибыли. Это еще и свидетельство нежелания Порошенко и Ко поступаться своими финансовыми интересами ни при каких условиях. Даже если эти условия - война против своей страны.
Кроме того, подобная разветвленная деятельность президентского бизнеса в России говорит и о банальном коллаборационизме: осознанном, добровольном и умышленном сотрудничестве с врагом в его интересах, и в ущерб своему государству.
А значит, президент Украины - с Россией точно не воюет. И россиян врагами - не считает.
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В данном материале представлено большое количество документов.
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26.08.2016 kordon-edit Экономика Оставить отзыв
дубинский
В ленте соцсетей часто мелькают тексты блогера и журналиста Александра Дубинского, официальное место работы которого - телеканал «1+1», где он ведет спецпрограмму расследований «Гроші». Но его деятельность в соцсетях не ограничивается тематикой телевизионных программ. Пишет он на более широкий круг тем, центральное место среди которых занимает Национальный банк Украины и его глава Валерия Гонтарева. На разоблачение Гонтаревой Александр Дубинский сил не жалеет. Не приходит и дня, чтоб он не вспоминал о ней на своей странице в Фэйсбуке. Например, недавно, он обвинил пресс-службу Нацбанка в размещении заказного материала против себя на одном из сайтов. Пресс-служба НБУ даже выступила со специальным опровержением по этому поводу.
В чем причина нелюбви Дубинского к главе Нацбанка? И что из себя представляет сам Дубинский, о любви которого к красивой жизни в медиа-среде ходят настоящие легенды.
Для ответа на эти вопросы я решил провели собственное расследование об активах журналиста-расследователя Александра Дубинского. Чтобы оценить, чем он владеет, я получил официальные выписки из реестров недвижимости и автотранспорта на него и на его жену Лесю Цыбко.
Полученные сведения шокировали: за два последних года семья журналиста обзавелась недвижимостью стоимостью около миллиона долларов. И это не считая коллекции отнюдь не дешевых авто.
надоело .... сьогодни в клюби будуть танци.... слушать..
Це такий жарт.