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 Киевские новости, Общество
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 Киевскую радиостанцию оштрафовали на рекордные 328 тысяч за невыполнение языковых квот

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовала радиостанцию ​​"Радио Пятница" за нарушение языковых квот на рекордные 327,8 тыс. грн

Как информирует Цензор.НЕТ об этом написал в Фейсбуке член Нацсовета Сергей Костинский.

"В промежутке с 07: 00-14: 00 доля песен, исполненных на государственном языке, составила 29% вместо определенных законом 30%. В общем штраф за нарушение языковых квот на радио составляет 5% от суммы лицензионного сбора. Штраф, начисленный радио "Пятница" является крупнейшим за все время действия квот ", - отметил он.

"Радио Пятница" - киевская негосударственная музыкально-информационная радиостанция, до 13 февраля 2015 называлась Super Radio. Вместе со станциями "Наше радио", "Авторадио", NRJ, Loung FM, Ретро FM, Джем FM и "Голос столицы" названа радиостанция входит в состав радиогруппы "Украинский медиа холдинг" объявленного в розыск украинского беглого олигарха Сергея Курченко, который считается в прошлом "кошельком" экс-президента Виктора Януковича".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4 радиостанции получили право не увеличивать квоту украиноязычных песен за счет трансляции песен на языках стран ЕС, - Нацсовет по ТРВ

Источник: https://censor.net.ua/n3055874
 
 
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Утилизация ватников - ага, агент ФСБ Курченко в бегах, а его медиа - группа работает в Украине легально и с размахом....
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Российская нефть для Порошенко и ЛДНР - журналистское расследование



Как австрийская компания JB Park, на которую оформлены яхты и самолеты Порошенко, работает с российским нефтебизнесом.
«При упоминании фамилии Путина тяжелая ладонь грохнула по столу. Я подумал, что ножки сложатся» - так описывают блогеры недавнюю встречу с Порошенко и обсуждение на ней российской темы. При этом пафос и удары ладонью по столу совершенно не мешают самому Порошенко вести в России (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором) бизнес, и даже сотрудничать с компаниями, которые обеспечивают жизнедеятельность сепаратистов ЛДНР.
Об этом говорится в статье журналиста-расследователя Александра Дубинского.
Публикую очередную порцию эксклюзивных документов, которые доказывают, что кроме кондитерского и аграрного бизнеса в РФ, президент Порошенко и его партнер, вице-президент Roshen Сергей Зайцев, - ведут бизнес с Новошахтинским нефтеперерабатывающим заводом, который является поставщиком топлива в ЛДНР, и с ТД «КАМАЗ» находящимся под санкциями СНБОУ.
Торговые операции с вышеназванными российскими компаниями осуществляются через очередную оффшорку из орбиты Петра Алексеевича, о существовании которой до сегодня никто не знал. Это компания с австрийской пропиской JB Park.
Официально, бенефициаром компании JB Park сегодня является ближайший партнер Порошенко по Концерну «Укрпроминвест» и его одноклассник - Сергей Зайцев. Официально Господин Зайцев - заместитель директора Корпорации «Рошен», не официально - смотрящий за теневой империей Гаранта, а посему - бенефициар нескольких иностранных компаний.
Австрийской JB Park Сергей Зайцев владеет не на прямую, а через кипрскую компанию Euro Business Investments.
Со многими компаниями из этого списка вы уже знакомы. Именно по этому адресу прописаны прокладки Свинарчука-Гладковского через которые он моет оборонные деньги, а Порошенко прячет свой аграрный бизнес в РФ.

Сама австрийская компания JB Park спрятана также из рук вон плохо. Она расположена по тому же в Австрии адресу что и Bogdan Holding GmbH Олега Свинарчука - Гладковского.
А теперь представляю вашему вниманию документ, свидетельствующий о том, что в разгар активных боевых действий на Донбассе в 2014 году, австрийская компания JB Parkактивно сотрудничала с Новошахтинским НПЗ. Это нефтеперерабатывающее предприятие, расположенное в Ростовской области РФ на границе с Украиной, с момента начала войны - один из главных поставщиков топлива для боевиков. Об этом заявлял аналитик UPECO Александр Сиренко.
Так вот, в 2015 году, JB Park просит министерство финансов Австрии применить «Конвенцию о избежание двойного налогообложения между РФ и Австрией» в связи с тем, что JB Park получила прибыль от работы с российским Новошахтинским НПЗ.
Точно такой же документ существует и за 2016 год, что может свидетельствовать о том, что сотрудничество австрийской компании JB Park, которая связана с ближайшим окружением Порошенко, продолжалось все время военных действий на востоке Украины.
Военных действий, горючее для которых поставлял Новошахтинский НПЗ.
Одноклассник Порошенко Зайцев уже светился в скандале, связанном с закупкой топлива у российских компаний.
Так, в 2014 году офшор Intraco Management Ltd, владеет которой Зайцев, закупала у дочерней компании российского «Газпрома» - «Газпромнефть-АЭРО Шереметьево» авиационное топливо.
Но и это еще не все.
В 2016 году австрийская JB Park пыталась урегулировать вопрос двойного налогообложения и с украинской ГФС. Вопрос касался налогообложения совместного бизнеса JB Park с представительством российского автогиганта КАМАЗ.
Согласно публикуемого мною документа годовой оборот бизнеса между этими структурами составил 1 миллион долларов.
Кстати уже через год КАМАЗ попал под санкции СНБО.
Мы обратились в Минфин Австрии, корпорацию Roshen, а также к российским контрагентам партнера президента господина Зайцева. В своих запросах мы попросили прокомментировать финансовые документы и сообщить о содержании контрактов между JB Park и КАМАЗ, и JB Park и Новошахтинский НПЗ. И не получили ни одного опровержения приведённой информации.
Делая вывод можно сказать что опубликованные документы являются не только свидетельством активной деятельности Порошенко и его людей в России с целью получения прибыли. Это еще и свидетельство нежелания Порошенко и Ко поступаться своими финансовыми интересами ни при каких условиях. Даже если эти условия - война против своей страны.
Кроме того, подобная разветвленная деятельность президентского бизнеса в России говорит и о банальном коллаборационизме: осознанном, добровольном и умышленном сотрудничестве с врагом в его интересах, и в ущерб своему государству.
А значит, президент Украины - с Россией точно не воюет. И россиян врагами - не считает.
***
В данном материале представлено большое количество документов.
Другие статьи Александра Дубинского:
- Не липецкой фабрикой единой! Кроме нее Порошенко тайно владеет еще двумя предприятиями в РФ - расследование
- Сколько Порошенко вывел в офшоры за два года - расследование
- Самый громкий коррупционный скандал с Порошенко в 2017 году - расследование
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Александр Дубинский: как псевдо-журналисту стать миллионером
26.08.2016 kordon-edit Экономика Оставить отзыв
дубинский
В ленте соцсетей часто мелькают тексты блогера и журналиста Александра Дубинского, официальное место работы которого - телеканал «1+1», где он ведет спецпрограмму расследований «Гроші». Но его деятельность в соцсетях не ограничивается тематикой телевизионных программ. Пишет он на более широкий круг тем, центральное место среди которых занимает Национальный банк Украины и его глава Валерия Гонтарева. На разоблачение Гонтаревой Александр Дубинский сил не жалеет. Не приходит и дня, чтоб он не вспоминал о ней на своей странице в Фэйсбуке. Например, недавно, он обвинил пресс-службу Нацбанка в размещении заказного материала против себя на одном из сайтов. Пресс-служба НБУ даже выступила со специальным опровержением по этому поводу.

В чем причина нелюбви Дубинского к главе Нацбанка? И что из себя представляет сам Дубинский, о любви которого к красивой жизни в медиа-среде ходят настоящие легенды.

Для ответа на эти вопросы я решил провели собственное расследование об активах журналиста-расследователя Александра Дубинского. Чтобы оценить, чем он владеет, я получил официальные выписки из реестров недвижимости и автотранспорта на него и на его жену Лесю Цыбко.

Полученные сведения шокировали: за два последних года семья журналиста обзавелась недвижимостью стоимостью около миллиона долларов. И это не считая коллекции отнюдь не дешевых авто.
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Навіщо ти флудом займаєшся, Сашко? Не флуди - обговорюй новину..
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Лео, все в твоїх руках, йди та закрий їх
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может и отлично, но одни и те же песни крутят через 3-4 часа...
надоело .... сьогодни в клюби будуть танци.... слушать..
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І авакова штрафоніть. Міністр мвд а дуб дубом в Українській мові.
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Интересно, а ТК "ЦвИнтер" квоту не нарушает?
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У "ЦвИнтеря" богатый владелец, для него штрафы это мелочи, по сравнению с тем какую задачу возлагает на него "кремлевский конечный бенефициар"...!...
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за 1% можна було б і мінімальний штраф дати
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О, завтра значит начнут усиленно вонять о "кровавом порошенко" и "притеснении свободы слова в Украине"....
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Никакой язык не труден для человека, если он ему нужен.
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Почему тогда рузгие не могут выучить язык страны, в которой родились и прожили всю жизнь?
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Потому что уровень жизни населения после того, как власть начала педалировать этот язык, упал в семь раз.
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костя - своего любимого Овоща хочешь вернуть...?
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правильно, пусть терпят, иначе янукович вернется.
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Как ты хотел, если 23 года красть и абсолютно ничего не делать, то страна придет в упадок.
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Радио "Пятница", "Наше радио", "Авторадио", NRJ, Loung FM, Ретро FM, Джем FM и "Голос столицы" - это лишь маленькая часть тех кому Курченко деньги платит))
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От! А вони потім штрафи у казну. Так вкрадені курченком гроші повертаються в Україну... Киевскую радиостанцию оштрафовали на рекордные 328 тысяч за невыполнение языковых квот - Цензор.НЕТ 857
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Дивний ти, якщо взяти за основу твою логіку, то Курченко платив Саакашвілі за підбурення українців на протести? Ну то в такому випадку гроші на 100% повертаються в Україну! Перемога!
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А якщо взяти за основу смайлік вкінці речення? Киевскую радиостанцию оштрафовали на рекордные 328 тысяч за невыполнение языковых квот - Цензор.НЕТ 7247 Чи то ти прапорщік і не розуміеш гумору?
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А потім віддає Саакашвілі!А Рошенко з Курченом справ не мав ,не має і не хоче мати.
Це такий жарт.
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Вот это "делом" занялись, нафиг то развитие экономики и реальное уничтожение коррупции..
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Да ерунда это всё. А Вы слышали, как Лавров поскользнулся и упал на четвереньки?!
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да, хромая лошадь шльопнулась как мешок с овном

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москаликам якраз доречніше китайську вчити
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А что, самое время столкнуть лбами, кремлядь этого и ждёт..
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Сложно представить что-то хуже, чем радио "пятница" (предназначенное для этой целевой категории). "Шансон" и иже с ними где-то рядом. Это днище.
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Всё верно, но.. реально поднять жопы и пройтись по репетиционным базам хотя бы Киева не один великий продюсер не желает. Там море офигенной новой! украинской музыки, а нас всё подчуют занафталиненным продуктом раскрученным давным давно..
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а кому належить "Русскоє радіо"? Таке враження, що так само Курченку. Давно воно мене непокоїть
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Не розумію, українською достатньо лише 30%, а рассєянською може бути цілих 70 %? Дайош рассєянський блатняк?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиевскую радиостанцию оштрафовали на рекордные 328 тысяч за невыполнение языковых квот
 
 
 
 
 
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