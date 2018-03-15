 Киевскую радиостанцию оштрафовали на рекордные 328 тысяч за невыполнение языковых квот

Как информирует Цензор.НЕТ об этом написал в Фейсбуке член Нацсовета Сергей Костинский.

"В промежутке с 07: 00-14: 00 доля песен, исполненных на государственном языке, составила 29% вместо определенных законом 30%. В общем штраф за нарушение языковых квот на радио составляет 5% от суммы лицензионного сбора. Штраф, начисленный радио "Пятница" является крупнейшим за все время действия квот ", - отметил он.

"Радио Пятница" - киевская негосударственная музыкально-информационная радиостанция, до 13 февраля 2015 называлась Super Radio. Вместе со станциями "Наше радио", "Авторадио", NRJ, Loung FM, Ретро FM, Джем FM и "Голос столицы" названа радиостанция входит в состав радиогруппы "Украинский медиа холдинг" объявленного в розыск украинского беглого олигарха Сергея Курченко, который считается в прошлом "кошельком" экс-президента Виктора Януковича".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4 радиостанции получили право не увеличивать квоту украиноязычных песен за счет трансляции песен на языках стран ЕС, - Нацсовет по ТРВ