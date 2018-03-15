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 Главврач и юрист одной из райбольниц задержаны на Ривненщине при получении 1 тыс. долл. взятки, - прокуратура

В Ривненской облсти сотрудники прокуратуры совместно с полицией разоблачили коррупционные действия главного врача и юрисконсульта одной из центральных районных больниц.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ривненской области.

Установлено, что эти лица получили неправомерную выгоду в размере по 500 долл. каждый от частного предпринимателя за содействие в изготовлении документации для предоставления части помещения больницы в аренду.

"Коррупционная деятельность работников больницы прекращена сразу после получения ими неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

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Решается вопрос об уведомлении взяточников о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды), избрание меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.

Источник: https://censor.net.ua/n3055873
 
 
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что ж им бедолагам делать то, если у вас в ВР цирк с конями, народу кричите не раскачивайте будку а сами такие представления устраиваете не знаешь кому верить, так играете натурально, оскар за лучшую трагикомедию с элементами боевика каждому давать надо, а на самих пробу ставить негде честный на честном сидит и честным погоняет
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлавврач и юрист одной из райбольниц задержаны на Ривненщине при получении 1 тыс. долл. взятки, - прокуратура
 
 
 
 
 
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