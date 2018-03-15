 Главврач и юрист одной из райбольниц задержаны на Ривненщине при получении 1 тыс. долл. взятки, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ривненской области.

Установлено, что эти лица получили неправомерную выгоду в размере по 500 долл. каждый от частного предпринимателя за содействие в изготовлении документации для предоставления части помещения больницы в аренду.

"Коррупционная деятельность работников больницы прекращена сразу после получения ими неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

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Решается вопрос об уведомлении взяточников о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды), избрание меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.