 На Закарпатье у граждан, которые ехали "отдыхать" обнаружены наркотики и оружие, - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Закарпатской области.
В сообщении отмечается: "Закарпатская полиция продолжает нести службу в усиленном варианте, обеспечивая правопорядок и публичную безопасность в крае. В частности, правоохранители на спецпостах на въезде в область проверяют автотранспорт.
Так, сегодня утром на спецпосту Нижние Ворота в Воловецком районе, внимание патрульных привлекли несколько автомобилей с регистрационными номерами других регионов Украины. Эти транспортные средства въехали на территорию Закарпатья с интервалом в полтора часа. Поскольку водители и пассажиры вели себя подозрительно, правоохранители приняли решение тщательно осмотреть салоны и вещи лиц, находящихся в этих авто.
При внешнем осмотре автомобиля с регистрацией Житомирской области обнаружено вещество, похожее на марихуану, весом около 5 граммов. Еще в одном автомобиле на житомирской регистрации обнаружен предмет, похожий на телескопическую дубинку, а в автомобиле с номерами Киевской области - деревянная бита. Кроме того, в салоне микроавтобуса с номерами Николаевской области полицейские обнаружили три ножа, газовый баллончик и балаклаву.
Как пояснили водители и пассажиры автомобилей, они приехали в Закарпатье отдохнуть и по предварительной информации - не знакомы между собой.
Сейчас полиция документирует факты незаконного обращения с оружием и незаконное хранение наркотических веществ. Все события зарегистрированы в журнале единого учета, проводится проверка. Все изъятые предметы направлены на экспертизу.
Закарпатская милиция будет работать в усиленном варианте несения службы до 18 марта".
5 ч ·
Мирні марші протесту мають відбутися в кожному місті України!
Виходьте на центральні площі своїх населених пунктів!
Це перелік міст, де вже заплановано проведення Маршів.
Якщо Вашого міста тут немає, виходьте на центральну площу, запрошуйте друзів та інформуйте нас!
Напиши: "путин - хуйло".
Три ножа(!!!!) в микроавтобусе(!!!)..а еще там были вилки(тоже при умелом обращении холодняк),пять ложек,плавательные шапочки и ласты....
Ну почему у нас мусора сука,такие недоделанные,бычье с горных полонин понабирали,а они двух слов связать не могут ни на мове,ни на языке.Зато отчаянными усилиями,героически бросаясь на капот автомобиля обнаружили .....
Блядь,дебилы,все это кроме травы продается в официальных магазинах...
Кто там у них обл.глава,Москаль??
Ну тогда коменты излишни,фамилия говорит сама за себя))