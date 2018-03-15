 На Закарпатье у граждан, которые ехали "отдыхать" обнаружены наркотики и оружие, - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Закарпатской области.

В сообщении отмечается: "Закарпатская полиция продолжает нести службу в усиленном варианте, обеспечивая правопорядок и публичную безопасность в крае. В частности, правоохранители на спецпостах на въезде в область проверяют автотранспорт.

Так, сегодня утром на спецпосту Нижние Ворота в Воловецком районе, внимание патрульных привлекли несколько автомобилей с регистрационными номерами других регионов Украины. Эти транспортные средства въехали на территорию Закарпатья с интервалом в полтора часа. Поскольку водители и пассажиры вели себя подозрительно, правоохранители приняли решение тщательно осмотреть салоны и вещи лиц, находящихся в этих авто.

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При внешнем осмотре автомобиля с регистрацией Житомирской области обнаружено вещество, похожее на марихуану, весом около 5 граммов. Еще в одном автомобиле на житомирской регистрации обнаружен предмет, похожий на телескопическую дубинку, а в автомобиле с номерами Киевской области - деревянная бита. Кроме того, в салоне микроавтобуса с номерами Николаевской области полицейские обнаружили три ножа, газовый баллончик и балаклаву.

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Как пояснили водители и пассажиры автомобилей, они приехали в Закарпатье отдохнуть и по предварительной информации - не знакомы между собой.

Сейчас полиция документирует факты незаконного обращения с оружием и незаконное хранение наркотических веществ. Все события зарегистрированы в журнале единого учета, проводится проверка. Все изъятые предметы направлены на экспертизу.

Закарпатская милиция будет работать в усиленном варианте несения службы до 18 марта".

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