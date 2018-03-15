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Все про:Закарпатье (1305) оружие (3377) Нацполиция (7064)

 На Закарпатье у граждан, которые ехали "отдыхать" обнаружены наркотики и оружие, - Нацполиция

На спецпосту полиции в Нижних Воротах в Воловецком районе Закарпатья, работники полиции обнаружили в нескольких иногородних автомобилях наркотическое вещество и предметы, похожие на холодное оружие. По данному факту полиция начала проверку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Закарпатской области. 

В сообщении отмечается: "Закарпатская полиция продолжает нести службу в усиленном варианте, обеспечивая правопорядок и публичную безопасность в крае. В частности, правоохранители на спецпостах на въезде в область проверяют автотранспорт.

Так, сегодня утром на спецпосту Нижние Ворота в Воловецком районе, внимание патрульных привлекли несколько автомобилей с регистрационными номерами других регионов Украины. Эти транспортные средства въехали на территорию Закарпатья с интервалом в полтора часа. Поскольку водители и пассажиры вели себя подозрительно, правоохранители приняли решение тщательно осмотреть салоны и вещи лиц, находящихся в этих авто.

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При внешнем осмотре автомобиля с регистрацией Житомирской области обнаружено вещество, похожее на марихуану, весом около 5 граммов. Еще в одном автомобиле на житомирской регистрации обнаружен предмет, похожий на телескопическую дубинку, а в автомобиле с номерами Киевской области - деревянная бита. Кроме того, в салоне микроавтобуса с номерами Николаевской области полицейские обнаружили три ножа, газовый баллончик и балаклаву.

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Как пояснили водители и пассажиры автомобилей, они приехали в Закарпатье отдохнуть и по предварительной информации - не знакомы между собой.

Сейчас полиция документирует факты незаконного обращения с оружием и незаконное хранение наркотических веществ. Все события зарегистрированы в журнале единого учета, проводится проверка. Все изъятые предметы направлены на экспертизу.

Закарпатская милиция будет работать в усиленном варианте несения службы до 18 марта".

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Источник: https://censor.net.ua/n3055866
 
 
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Так в чём нарушение - Только в травке ?
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обнаружено вещество, похожее на марихуану, весом около 5 граммов Источник: https://censor.net.ua/n3055866


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не позорились бы хоть, биту нашли они пинкертоны хреновы
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хм??а эт как понять?? Закарпатская милиция будет работать в усиленном варианте несения службы до 18 марта". Источник: https://censor.net.ua/n3055866 а после восемнадцатого??похоже всем и на всё ,,забить" можно??и со стороны правохранителей и со стороны криминала??(никак договорняк имеется??) На Закарпатье у граждан, которые ехали "отдыхать" обнаружены наркотики и оружие, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3410 На Закарпатье у граждан, которые ехали "отдыхать" обнаружены наркотики и оружие, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6666
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после 18 пох, главное заблокировать побольше ходоков на Киев 18-го
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РУХ НОВИХ СИЛ
5 ч ·

Мирні марші протесту мають відбутися в кожному місті України!
Виходьте на центральні площі своїх населених пунктів!
Це перелік міст, де вже заплановано проведення Маршів.
Якщо Вашого міста тут немає, виходьте на центральну площу, запрошуйте друзів та інформуйте нас!
На Закарпатье у граждан, которые ехали "отдыхать" обнаружены наркотики и оружие, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4859
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Что значит Мають и что значит Выходьте - Это принуждение? Что будет если никто не выйдет, некого будет взрывать? Перед поимкой Рубана с целым арсеналом оружия которое сторонники саакашвили собирались применить против украинцев, были подобные призывы выходить на улицы.
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Denis Fedotov, ты уже получил от куратора разрешение назвать своего сцаря хуйлом? Или будешь морозится как прошлые разы?

Напиши: "путин - хуйло".
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аха!!и ,,пост" там ЗНАТНЫЙ!! самого там на бабки крутили!!пока откровенно не психанул!!(знак ,,STOP"мало того что какой то корявый и чуть ли не в лесу возле него не остановился, а только на линии.)сразу припомнился совковый анекдот!!вы в СССР въезжали!! и видели красный флажек!!так вот он на весь союз распространяется!!
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Отттэто мусора Закарпатья рвонули очкоооо))))
Три ножа(!!!!) в микроавтобусе(!!!)..а еще там были вилки(тоже при умелом обращении холодняк),пять ложек,плавательные шапочки и ласты....
Ну почему у нас мусора сука,такие недоделанные,бычье с горных полонин понабирали,а они двух слов связать не могут ни на мове,ни на языке.Зато отчаянными усилиями,героически бросаясь на капот автомобиля обнаружили .....
Блядь,дебилы,все это кроме травы продается в официальных магазинах...
Кто там у них обл.глава,Москаль??
Ну тогда коменты излишни,фамилия говорит сама за себя))
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Это все потому, Асланбек, что многие очень умные, образованные и воспитанные люди говорят, что "мусора" ничего не делают и получают огромные деньги. Но сами, почему-то, не идут работать в полицию, а идут "сука,такие недоделанные,бычье с горных полонин".
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Чмошники-мусора превратились в полных даунов. Нашли ЦЕЛЫЙ КОРАБЛЬ ТРАВЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Свистать всех наверх!!!!!!!!! Почему молчит Луценко?????!!!!!! Срочно провести брифинг!!!!Это же преступление века!!!!!!!
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Кстати, как не странно, но именно от холодного оружия в Украине пострадало есси не ошибаюсь около 1% от всех пострадавших. На первом месте идет банальный кухонный нож. Потом молоток и топор. Но запрещено холодное, не перепутай
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Чем отличается кухонный нож от холодного оружия?
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Ладно, коноплю можно определить на месте путём скуриванья, шо там 5 граммов на экспертизу тягать- пустили косяк по кругу и согласилися хорошая или совсем солома. А что они так быстро квалифицировали как холодное оружие? Даже без экспертизы! Телескопическая дубинка, бита или ножи?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Закарпатье у граждан, которые ехали "отдыхать" обнаружены наркотики и оружие, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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