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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:арест (9566) Греция (477) МИД (4442) украинцы (2825)

 148 граждан Украины находятся под стражей в Греции, в основном за перевозку нелегалов, - МИД

В Греции по состоянию на 5 марта задержаны и взяты под арест 148 граждан Украины, из них 132 задержаны за перевозку нелегальных мигрантов.

Об этом заявил на брифинге в четверг, 15 марта, заместитель директора Департамента Консульское службы - начальник Управления консульского обеспечения Василий Кирилич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время встречи в Министерство юстиции Греции на прошлой неделе греческая сторона сообщила, что по состоянию на 5 марта в Греции задержаны и содержатся под стражей 148 граждан Украины, из них 105 приговорены к разным срокам отбывания наказания, в отношении 43 продолжаются следственные действия или дело находится на этапе досудебного следствия .. Из этих 148 граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов задержаны 132 человека", - отметил Кирилич.

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Он сообщил, что остальные наши соотечественники задержаны греческой полицией по совершение других преступлений, в частности мошенничество, кражи, транспортные происшествия.

Чиновник отметил, что в МИД продолжают констатировать рост динамики задержаний граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов, поэтому указанная цифра может увеличиваться.

Заместитель директора Департамента Консульское службы также проинформировал, что в 2017 году по решению судов досрочно освобождены 16 граждан Украины, осужденных за перевозку нелегальных мигрантов и отбывших треть срока. В этом году греческие суды освободили 3 украинцев после отбывания трети или и меньше срока наказания.

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Источник: https://censor.net.ua/n3055861
 
 
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Да,остров Парос ,не тюрьма и санаторий а если работаешь то срок идёт день за два .... 148 граждан Украины находятся под стражей в Греции, в основном за перевозку нелегалов, - МИД - Цензор.НЕТ 8007
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Это , наверное , Энеи , парубки моторни ...
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Стрелочники. А Руководитель видать сидит в Верховной Раде. 148 - ДОХРЕНА. Торговля Людьми Очень СПЕЦИФИЧЕСКИЙ БИЗНЕС. Должны быть в связке и менты и таможенники и посольство. НО у НАС это видать не преступление. (а пока ЮрийВитальевичь Потанцует с собачкой весёлый танец)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины148 граждан Украины находятся под стражей в Греции, в основном за перевозку нелегалов, - МИД
 
 
 
 
 
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