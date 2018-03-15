 Завтра Комиссия Киевсовета по культуре будет решать вопрос сохранения памятника археологии и размещения музея под Почтовой площадью

Об этом на своей странице в Facebook написала активистка, Основательница ГО "Общественное движение Почайна" Аннабелла Морина, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня утром я встала с ощущением дикой усталости. У меня ведь нет столько ресурсов, как у власти. Я не могу подкупить деньгами, вниманием, должностями. Все, что у меня есть - это огромная вера в то, что людям нужна Почтовая площадь - историческое место слияния Почайны и Днепра. Не просто музей и не просто раскопки. Начало прекрасного города Киева, его легенды и его же настоящая история. Крещение киевлян, свержение идолов, превращение из демократичного припортового города на Подоле в христианский - с жесткой иерархией власти и люда. Почтовая площадь лично мне показала, кто я. Теперь понимаю, откуда во мне эта любовь к свободе и абсолютное неприятие любых статусов. Только реальные дела и настоящая мудрость вызывают у меня уважение. Только любовь и дружба способны мной управлять. И я вижу, что не одна такая. Мы все, ребята, вольный народ. Поэтому просто идём дальше и дальше боремся", - написала она.

"Власть сейчас одной рукой якобы помогает Почтовой, проводит конференции, переговоры с разными деятелями, убеждая, что бетонная плита - пол торгового центра не помешают консервации найденных древних улиц, которые в крайнем случае, якобы можно и перевезти в Гостиный двор. Другой рукой она пытается срубить проект решения Киевсовета Сергея Гусовского о прекращении инвестиционного договора с фирмой Андрея Кравца - инвестором строительства торгового центра на Почтовой площади. На днях юридическое управление КМДА выдало негативное заключение по проекту. В этом заключении говорится о том, что прекращение данного инвестиционного договора - это ой-ёй-ёй как страшно и больно. Хотя на самом деле, страшно и больно - это отдавать за бесценок сакральное место завхозу Януковича (подробности в расследовании Громадского - в видео, спасибо, Виктория Рощина)", - отметила активистка.



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"Завтра в 12.00 в сессионной зале Киевсовета опять будет заседать Комиссия по культуре по поводу Почтовой. В прошлый раз только благодаря киевлянам эта комиссия не слила Почтовую. Теперь все может быть еще интереснее. Приходите, друзья! Бросайте мне в личку свои имена-фамилии. Мы, конечно, завтра будем вести трансляцию и готовиться к главному бою - на сессии. Мы вместе", - резюмировала Морина.

С метериалами завтрешнего заседания, можно озакомиться по ссылке.

Напомним, в июле 2016 года министр культуры Евгений Нищук и представители КГГА заявили о том, что уникальные остатки городского прибрежного квартала средневекового Киева, обнаруженные на месте Почтовой площади на Подоле, должны быть законсервированы и признаны памятником национального значения.



Раскопанная археологами дорога - древний спуск, который в средневековье соединял речной причал и верхний город. Если ранее считалось, что древний Киев заканчивался в районе нынешней улицы Сагайдачного, то в Центре археологии Киева Института археологии НАНУ уверяют, что найденные остатки указывают на то, что жизнь била ключом на самих берегах Днепра. Здесь начинался легендарный путь "из варяг в греки".