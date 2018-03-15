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 Политика Украины
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 ПАСЕ подготовит резолюцию о расовой дискриминации Россией крымских татар, - Арьев

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подготовит доклад и резолюцию о расовой дискриминации Российской Федерацией крымских татар на оккупированном полуострове,

 Как информирует Цензор.НЕТ об этом в Фейбуке написал глава постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Только что Бюро ПАСЕ единогласно приняло решение о том, что Ассамблея подготовит отдельный доклад и резолюцию "Расовая дискриминация Россией крымских татар в Крыму", написал В.Арьев на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Он напомнил, что на этой недели за подготовку такой резолюции проголосовал мониторинговый комитет ПАСЕ.

В.Арьев также отметил, что есть основания полагать, что на апрельской сессии ПАСЕ могут быть проведены дебаты по атаке нервно-паралитическим газом "Новичок" в Солсбери по незаконным выборам президента Российской Федерации в оккупированном Крыму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невероятное давление. Нет ни одной семьи крымских татар, к которым не заходили бы "агитаторы", - Чубаров о ситуации в оккупированном Крыму перед "выборами"

Источник: https://censor.net.ua/n3055858
 
 
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Это называется дискриминация по национальному признаку, а не расовая дискриминация.
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И на основание каких данных. Ни одной комисси там не было.
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Готовь - не готовь, а супчик гниленький парашинский все равно со скотОм.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПАСЕ подготовит резолюцию о расовой дискриминации Россией крымских татар, - Арьев
 
 
 
 
 
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