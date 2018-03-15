 Рада не смогла принять проект закона об усовершенствовании уголовного судопроизводства, отменяющий "поправки Лозового"

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Перед голосованием в зале "от имени всех силовиков" выступил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который заявил, что есил депутаты не проголосуют, то в судах "наступит коллапс".
По его словам нагрузка на суды увеличится на 150 тысяч обращений и это "убьет суды".
Спикер Парубий трижды ставил закон на голосование, но максимально в зале голосовало 218 депутатов за принятие его за основу. Проект был отклонен.
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Председательствующий закрыл вечернее заседание.
Скажите, если Вы знали, что будет кровопролитие на Майдане, почему Вы это не остановили?Почему Луценко ЖИВ ,танцует с сабачкой во дворце, за 5млн. Евро, а 100 ребят закопаны в земле?
дебил на троне
идиоты в зале
придурки исполнители..
цэ пэрэмога от ыдов....
раньше бабы на столах танцевали.. не трезвые
а тут мужуки... хотя тоже навряд ли все трезвые
Тройка, тройка, тройка белых лошадей,
Скачет, скачет, скачет по поляночке.
Ну отгадайте что у нас, отгадайте что у нас,
А у нас, а у нас, а у нас гуляночка!
Льются песни, льются и вина,
И стучат, стучат, стучат бокалы в такт.
Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так!
(песня)
Жрёт то , что подсовывают ...
Луценко подал в Отставку.
Этого козла надо оттуда выносить !
Желательно , вперёд ногами !