 Рада не смогла принять проект закона об усовершенствовании уголовного судопроизводства, отменяющий "поправки Лозового"

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Перед голосованием в зале "от имени всех силовиков" выступил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который заявил, что есил депутаты не проголосуют, то в судах "наступит коллапс".

По его словам нагрузка на суды увеличится на 150 тысяч обращений и это "убьет суды".

Спикер Парубий трижды ставил закон на голосование, но максимально в зале голосовало 218 депутатов за принятие его за основу. Проект был отклонен.

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Председательствующий закрыл вечернее заседание.