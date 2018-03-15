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 Политика Украины
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 Рада не смогла принять проект закона об усовершенствовании уголовного судопроизводства, отменяющий "поправки Лозового"

Народные депутаты рассмотрели проект Закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования уголовного судопроизводства №7547, но не смогли за него результативно проголосовать.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ. 

Перед голосованием в зале "от имени всех силовиков" выступил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который заявил, что есил депутаты не проголосуют, то в судах "наступит коллапс".

По его словам нагрузка на суды увеличится на 150 тысяч обращений и это "убьет суды".

 Спикер Парубий трижды ставил закон на голосование, но максимально в зале голосовало 218 депутатов за принятие его за основу. Проект был отклонен.

Также читайте: "Поправки Лозового" в УПК вступили в силу 

Председательствующий закрыл вечернее заседание.

 

 

 

Источник: https://censor.net.ua/n3055851
 
 
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Берёшь покойника и с ним в суд !!! Рада не смогла принять поправки к закону об усовершенствовании уголовного судопроизводства - Цензор.НЕТ 2909 Рада не смогла принять поправки к закону об усовершенствовании уголовного судопроизводства - Цензор.НЕТ 2909 Рада не смогла принять поправки к закону об усовершенствовании уголовного судопроизводства - Цензор.НЕТ 2909
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20-х числах февраля перед самым кровопролитным днем ​​со стрельбой на Майдане, слова ЛУЦЕНКОс майдановской сцены: "Ребята, держитесь! С утра здесь будет оружие! Будет много оружия! "
Скажите, если Вы знали, что будет кровопролитие на Майдане, почему Вы это не остановили?Почему Луценко ЖИВ ,танцует с сабачкой во дворце, за 5млн. Евро, а 100 ребят закопаны в земле?
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Тищось почав підозрювати???........................ Мабуть - "сепаратизд"........... або - "кацап".........
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Идиоты.. Завтра же полный коллапс будет в судебной и правоохранительной системе.
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так вони цього і добиваються - в каламутній воді значно легше ловити рибку ... Рада не смогла принять поправки к закону об усовершенствовании уголовного судопроизводства - Цензор.НЕТ 8842
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Рыбу-не рыбу а БЕЛКУ петя с югиком поймали БОЛЬШУЮ !!!
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реформа от пэдриковских бандитов мля
дебил на троне
идиоты в зале
придурки исполнители..
цэ пэрэмога от ыдов....
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А что сейчас? Банды Нью-Йорка на улице? Для элементарного проведения экспертизы нужно брать в областном суде разрешение. Их у нас 24. Теперь представьте очереди какие будут.
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Сколько автоматов,минометов,ПЗРК было изъято у Савченко из сумки?Порохолизы,помогите подсчитать,депилы бля.
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Потерпи, в кино все покажут. Съемки на "Довженко" идут полным ходом.
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Ну вот как надо то голосов нет, а Смолия пропихнули с запасом.
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З живими ця влада всі проблеми вирішила, тепер взялась за покійників.
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ух ты как прикольно!
раньше бабы на столах танцевали.. не трезвые
а тут мужуки... хотя тоже навряд ли все трезвые
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Бейте ЕГО бейте, Порвите его на куски и СОЖРИТЕ - ЖИВОТНЫЕ, зажравшиеся ЖИВОТНЫЕ. Кабаны и Свиньи.
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*
Тройка, тройка, тройка белых лошадей,
Скачет, скачет, скачет по поляночке.
Ну отгадайте что у нас, отгадайте что у нас,
А у нас, а у нас, а у нас гуляночка!

Льются песни, льются и вина,
И стучат, стучат, стучат бокалы в такт.
Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так!

(песня)
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Украина требует Героев, а народ выбирает идиотов.
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Народ Украины уже давно ничего не выбирает .
Жрёт то , что подсовывают ...
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Так может права Савченко,взорвать к чертовой матери этот гадючник и выбрать следующих, человек 50, не больше, толку больше будет.
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Вже обирали і не раз. А обирають ще гірших.
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Вот Коллапс НАСТУПИЛ.
Луценко подал в Отставку.
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Не верю .
Этого козла надо оттуда выносить !
Желательно , вперёд ногами !
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Пусть лучше вернут старый УПК, если раньше в производстве следака было в среднем 25 УД, и то он реально вплотную занимался делюгами где были закрытые злодеи. Сейчас, 300-400 сраных проваджень, шо там можно нарасследовать. Теперь вообще стало вилы. В общем следствие добили окончательно
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Тобто нинішня українська "влада" не лише не дає нормально людям жити, а і - вмерти......................
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада не смогла принять проект закона об усовершенствовании уголовного судопроизводства, отменяющий "поправки Лозового"
 
 
 
 
 
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