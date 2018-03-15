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 Политика Украины
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Все про:Денисова (121) омбудсмен (312)

 Моих знаний и опыта достаточно для работы омбудсменом, - Денисова. ВИДЕО

Народный депутат Людмила Денисова, назначенная 15 марта уполномоченным Верховной Рады по правам человека, принесет присягу после окончания процедуры выхода из политической партии "Народный фронт".

Об этом Денисова сообщила журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Читайте: Рада назначила Денисову омбудсменом

Отвечая на вопрос журналистов о том, что она является фигурой политической, Денисова заявила, что ее знаний и опыта достаточно для работы омбудсменом.

"Что касается моей зависимости от политики и политиков... Я уже написала заявление о прекращении членства в партии "Народный фронт". Подала ее в секретариат. После этого я буду свободна от политических обязательств", – заявила она, добавив, что также будут прекращены ее полномочия нардепа.

57-летняя Денисова родилась 6 июля 1960 года в Архангельске (Россия).

В 1989 году окончила Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет (ныне - Санкт-Петербургский государственный университет) по специальности "правоведение", а в 1995 году - Таврический институт предпринимательства и права (Симферополь) по специальности "экономика (учет и аудит)".

В 1980-1989 годах - консультант Архангельского областного суда, в 1992-1998 годах - работа в Крымском Республиканском управлении Пенсионного фонда, а в мае-июле 1998 года - министр экономики Автономной республики Крым.

В 1998-2001 годах - министр финансов АР Крым, а в 2003-2006 годах - председатель наблюдательного совета ООО "Корпорация "Гуматекс" (производство технического текстиля).

Денисова - депутат Рады 5-8 созывов, в 2007-2010 годах - министр труда и социальной политики, а в феврале-декабре 2014 года - министр социальной политики.

В Раде 8-го созыва занимает должность председателя комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3055847
 
 
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Ты воровка в зоне должна работать,ближайшие лет ПЯТНАДЦАТЬ !!!
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Судить Савченко это очередная ошибка режима Порошенко , так как она будет объявлять голодовки, унижать прокурора Луценко и его кума в суде. Для Европы режимы Путина и Порошенко станут еще больше схожи, в РФ ее судили за терроризм и дали 22 года тюрьмы. - Политолог

Моих знаний и опыта достаточно для работы омбудсменом, - Денисова - Цензор.НЕТ 6242
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Та порошенко уже НИКТО ,его ждёт или тюрьма или виселица ,без вариантов ....
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Он Уедет (в ишпанию), а Репутацию Украины ИЗГАДИЛ. Где это чмо не влезет там всё Испаскудит, как будучи головою РНБО при Ющенко. После афёр этого Барыги к власти пришли януковичи-кровосиси. Это ГАВНО самая большая Проблема Украины. (и голос у него как у Гомика пасивного)
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Всього лише 2 роки тому провладний блогер Мирослав Олешко гостро критикував президента Петра Порошенка. "Головного порохобота" обурювала працююча в РФ Ліпецька фабрика, призначення Гройсмана та Шокіна. Також він висловлював побоювання, що Порошенко це "більш м'який Янукович". А потім Олешко став порохоботом...


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Верю, чего чего, а этого у вас хватает, не хватает у ЛЬОХ, шо вас туда допустили, а таких ЛЬОХ много, ох и много, даже хватит на следующие выборы.
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Какие мы уверенные!.. Такая прям фифа, которой палец в рот не засовывай, бо откусит вместе с ногами, по колено.
Из этой гремучей шоблы уже некого выбирать. Некому судьбу страны доручить: одни махровые ворюги, другие - откровенные идиоты. Печально это...
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депутат без убеждений = политическая проститутка
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То что опыта у тебя достаточно то верим. Прошла ета кацапка путь от Ленинграда через крым и медные трубы аж в Киев, побывав в нескольких партиях и была замешана во многих коррупционных схемах еще при Кучме . Сомневаюсь что в Украине хватит денег всех вас б***дей и ваших партийных прихвостней прокормить.
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"В 1989 году окончила Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет (ныне - Санкт-Петербургский государственный университет)
В 1980-1989 годах - консультант Архангельского областного"(с)
И что на это буду блеять клевреты власти, которые, которые обвиняли Соболева во всех грехах из-за его Краснодарского края...
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И Шо за Оливье у её супруга замутили с Гранита шо-ли?А на вид женщина как женщина...?
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Не , там нужна женщина 3-го тысячелетия ...
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Или Гонтареву .
Она как раз безработная ...
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. Я уже написала заявление о прекращении членства в партии "Народный фронт". Подала ее в секретариат. После этого я буду свободна от политических обязательств", - заявила она........жжи еще, тебя старую кадру народ знает как облупленную ,чьи вы деффки будите!!! Моїх знань і досвіду достатньо для роботи омбудсменом, - Денісова - Цензор.НЕТ 5522
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Народный фронт, такой же народный как Народные ЛНР, ДНР, КНДР.
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дай думаю почитаю вики, человек уверен сможет омбудсменом работать, наверное опыт зашиты людишек какой то имеется, думаю может в африке негритят недоношеных из пипетки кормила или на худой конец в Хельсинской группе работала, ан нет при кучме, министр экономики и возглавляла госказначейство когда процветал возврат ндс, потом к юльке свалила
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Мое мнение про Денисову- очередная руцькая КГБИСТСКАЯ консерва.
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1. По сведению Грача( СМИ) за ней стоял Марчук. А за кем еще стоит Марчук?????
2. В 91 году переехала в Крым, из раши, а в 98 министр финансов Крыма.
ВОТ ПОЧЕМУ КАЦАПЫ ТАК БЫСТРО ДЕЛАЮТ КАРЬЕРУ В УКРАИНЕ???? Наверно всем ясно
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в 90е так все так ринулись\кинулись ( второе слово это для некоторых на этом сайте ) ) за вторым и третьим высшим , шо с этими дипломами еще не все понятно,там тех институтов как собак было..... Моїх знань і досвіду достатньо для роботи омбудсменом, - Денісова - Цензор.НЕТ 9492
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Архангельська Бімба в спідниці -
відображення ставлення неукраїнської влади до всього українського.
Ця чухонсько-мордовська жіночка, що паплюжить мову, як Азіров, і є найкращою кандидатурою?
Так само, як недолугий тульський хлопчик Клімкін у МЗС?
Українці, у вас немає національної гідності, бо шінакше - чому таки чужинці заполонили вашу владу???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМоих знаний и опыта достаточно для работы омбудсменом, - Денисова. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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