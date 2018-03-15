 Моих знаний и опыта достаточно для работы омбудсменом, - Денисова. ВИДЕО

Об этом Денисова сообщила журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос журналистов о том, что она является фигурой политической, Денисова заявила, что ее знаний и опыта достаточно для работы омбудсменом.
"Что касается моей зависимости от политики и политиков... Я уже написала заявление о прекращении членства в партии "Народный фронт". Подала ее в секретариат. После этого я буду свободна от политических обязательств", – заявила она, добавив, что также будут прекращены ее полномочия нардепа.
57-летняя Денисова родилась 6 июля 1960 года в Архангельске (Россия).
В 1989 году окончила Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет (ныне - Санкт-Петербургский государственный университет) по специальности "правоведение", а в 1995 году - Таврический институт предпринимательства и права (Симферополь) по специальности "экономика (учет и аудит)".
В 1980-1989 годах - консультант Архангельского областного суда, в 1992-1998 годах - работа в Крымском Республиканском управлении Пенсионного фонда, а в мае-июле 1998 года - министр экономики Автономной республики Крым.
В 1998-2001 годах - министр финансов АР Крым, а в 2003-2006 годах - председатель наблюдательного совета ООО "Корпорация "Гуматекс" (производство технического текстиля).
Денисова - депутат Рады 5-8 созывов, в 2007-2010 годах - министр труда и социальной политики, а в феврале-декабре 2014 года - министр социальной политики.
В Раде 8-го созыва занимает должность председателя комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.
Из этой гремучей шоблы уже некого выбирать. Некому судьбу страны доручить: одни махровые ворюги, другие - откровенные идиоты. Печально это...
В 1980-1989 годах - консультант Архангельского областного"(с)
И что на это буду блеять клевреты власти, которые, которые обвиняли Соболева во всех грехах из-за его Краснодарского края...
Она как раз безработная ...
2. В 91 году переехала в Крым, из раши, а в 98 министр финансов Крыма.
ВОТ ПОЧЕМУ КАЦАПЫ ТАК БЫСТРО ДЕЛАЮТ КАРЬЕРУ В УКРАИНЕ???? Наверно всем ясно
відображення ставлення неукраїнської влади до всього українського.
Ця чухонсько-мордовська жіночка, що паплюжить мову, як Азіров, і є найкращою кандидатурою?
Так само, як недолугий тульський хлопчик Клімкін у МЗС?
Українці, у вас немає національної гідності, бо шінакше - чому таки чужинці заполонили вашу владу???