EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  1067  44
Все про:ВР (21738) голосование (1127) Счетная палата (102) Пацкан (17)

 Главой Счетной палаты избран нардеп от БПП Пацкан

Верховная Рада избрала девять человек в состав Счетной палаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По итогам рейтингового голосования из 22 кандидатур, поданных профильным комитетом, Верховная Рада назначила 9 членов Счетной палаты. "За" проголосовали 263 народных депутатов. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада уволила Гонтареву с поста главы НБУ. ВИДЕО

Председателем Счетной палаты избран народный депутат от БПП Валерий Пацкан. Его кандидатуру поддержали 309 народных депутатов.

Кроме Пацкана членами Счетной палаты стали Виктор Богун, Андрей Дидык, Ирина Иванова, Андрей Майснер, Василий Невидомый, Цезарь Огонь, Александр Яременко, Игорь Яремчук.

Читайте: Рада назначила Денисову омбудсменом

Источник: https://censor.net.ua/n3055842
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Ну теперь барыги лохам насчитают .........................................................
 показать весь комментарий
 
 
да, дерибан всего, что осталось, только усилится
 показать весь комментарий
 
 
Поздравляю, дорогие друзья. Думаю, сегодня состоялось переизбрание Петрухи на второй срок. Просто объявят об этом через год.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну второй-не второй а первый будет ой большой .............
 показать весь комментарий
 
 
ты лучше вспомни из-за чего был первый Майдан... Главой Счетной палаты избран нардеп от БПП Пацкан - Цензор.НЕТ 5971
 показать весь комментарий
 
 
Та помню немножко. Только меня это с некоторых пор не обнадёживает. Потому что, в конечном итоге, всё закончилось пшиком. И во второй раз тоже..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
пипец всем зрадоботам, михоботам, юлеботам!.. мы вас всех засчитаем! Главой Счетной палаты избран нардеп от БПП Пацкан - Цензор.НЕТ 4261
 показать весь комментарий
 
 
То есть то, что собрала налоговая , будет контролировать БПП. Пустили кота к сметане
 показать весь комментарий
 
 
Так не голосуйте за Порошенко и не будет на второй срок.
А дальше привести к власти нормальных людей, новое поколение и антикорупционный суд и посадить всю эту мафию и забрать все деньги что натырили и компенсацию, чтобы вышли с тюрьмы и даже не кто не встретил..
 показать весь комментарий
 
 
Не, ну а чо. Самые достойные только в бепепе. Этот посчитает как надо.
 показать весь комментарий
 
 
У Пацкана полная поддержка в зале. Больше 300 голосов.
 показать весь комментарий
 
 
Це той Пацкан, на якого НАБУ відкрило справу за розтрату грошей на бронетанковому заводі
Жмттє по-новому !
 показать весь комментарий
 
 
Пацкан - на закарпатській - щур! Російською - кріса.
 показать весь комментарий
 
 
Ага. Так протиснули, что за него голосовали все фракции без исключения. Главой Счетной палаты избран нардеп от БПП Пацкан - Цензор.НЕТ 5764
 показать весь комментарий
 
 
ну , звичайно - "одобрямс" як в кацапів
Головою Рахункової палати обрано нардепа від БПП Пацкана - Цензор.НЕТ 9656 Сергей Канев ba5ea4a8

Прям как съезде КПСС.
15.03.2018 18:1
 показать весь комментарий
 
Че воздух колебать, вроде раньше было по другому. Шило на мыло что ли поменяли, там все схвачено было и будет, а был момент, что бы сделать некоторую дважды героем.
 показать весь комментарий
 
 
ВООБЩЕ-ТО РАХУНКОВУ ПАЛАТУ ДОЛЖНА КОНТРОЛИРОВАТЬ ОППОЗИЦИЯ.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так олигархи могут сделать так что будет рахункову палату контролировать ОБ.
 показать весь комментарий
 
ОБ как приемница рыгов вообще должна сидеть под лавкой . А Петя ответственен за ее появление в Раде.
 показать весь комментарий
 
так її ж немає ! Головою Рахункової палати обрано нардепа від БПП Пацкана - Цензор.НЕТ 6213
де факто , у ВР вже давно не існує більшості , а отже - хто там опозиція вже і не зрозуміло ..))
 показать весь комментарий
 
 
Это и я хотела написать. Так называемый УМЫШЛЕННЫЙ БАРДАК
 показать весь комментарий
 
- Четкий пацан?
- Нет, счетный Пацкан!
 показать весь комментарий
 
 
.....Андрей Майснер, Василий Невидомый, Цезарь Огонь, Александр Яременко.......

.
не знаю как вас, а меня Цезарь Огонь... впечатлил
 показать весь комментарий
 
 
Наконец-то БэПэПэ и Антинародный поделили должности.
 показать весь комментарий
 
Поділили на двох, тобто дві майже 0-рейтингові шобли далі владарюють в країні.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлавой Счетной палаты избран нардеп от БПП Пацкан
 
 
 
 
 
 вверх