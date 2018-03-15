 Главой Счетной палаты избран нардеп от БПП Пацкан

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По итогам рейтингового голосования из 22 кандидатур, поданных профильным комитетом, Верховная Рада назначила 9 членов Счетной палаты. "За" проголосовали 263 народных депутатов.
Председателем Счетной палаты избран народный депутат от БПП Валерий Пацкан. Его кандидатуру поддержали 309 народных депутатов.
Кроме Пацкана членами Счетной палаты стали Виктор Богун, Андрей Дидык, Ирина Иванова, Андрей Майснер, Василий Невидомый, Цезарь Огонь, Александр Яременко, Игорь Яремчук.
А дальше привести к власти нормальных людей, новое поколение и антикорупционный суд и посадить всю эту мафию и забрать все деньги что натырили и компенсацию, чтобы вышли с тюрьмы и даже не кто не встретил..
Жмттє по-новому !
Сергей Канев ba5ea4a8
Прям как съезде КПСС.
15.03.2018 18:1
де факто , у ВР вже давно не існує більшості , а отже - хто там опозиція вже і не зрозуміло ..))
- Нет, счетный Пацкан!
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не знаю как вас, а меня Цезарь Огонь... впечатлил