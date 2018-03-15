 Главой Счетной палаты избран нардеп от БПП Пацкан

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По итогам рейтингового голосования из 22 кандидатур, поданных профильным комитетом, Верховная Рада назначила 9 членов Счетной палаты. "За" проголосовали 263 народных депутатов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада уволила Гонтареву с поста главы НБУ. ВИДЕО

Председателем Счетной палаты избран народный депутат от БПП Валерий Пацкан. Его кандидатуру поддержали 309 народных депутатов.

Кроме Пацкана членами Счетной палаты стали Виктор Богун, Андрей Дидык, Ирина Иванова, Андрей Майснер, Василий Невидомый, Цезарь Огонь, Александр Яременко, Игорь Яремчук.

Читайте: Рада назначила Денисову омбудсменом