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 За рубежом
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Все про:выборы (20144) киберпреступление (391) санкции (6586) Мнучин (7)

 Новые санкции являются частью более масштабных усилий, направленных против злонамеренных атак, исходящих из России, - Минфин США

Расширение списка санкций США в отношении России призвано противостоять "пагубной российской активности в киберпространстве". Об этом говорится в коммюнике американского Минфина, которое приурочено к публикации санкционного списка.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Администрация (США) противостоит пагубной российской киберактивности, включая попытки вмешательства в выборы в США, разрушительные кибератаки, а также посягательства, целью которых является критическая инфраструктура", - приводятся в коммюнике слова главы Минфина Стивена Мнучина.

"Эти санкции являются частью более масштабных усилий, направленных против злонамеренных атак, исходящих из России", - добавил Мнучин.

"Минфин намерен вводить дополнительные санкции на основании информации разведсообщества (США) для того, чтобы призвать чиновников российского правительства и олигархов к ответу за их дестабилизирующую деятельность, усложняя для них доступ к финансовой системе США", - отмечается в документе.

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Ранее в четверг Минфин США добавил в санкционные списки, имеющие отношение к России, 14 физических лиц и одну организацию, применив таким образом новый закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

В частности, санкции введены против петербургского Агентства интернет-исследований, чьи сотрудники, по версии американской стороны, пытались оказать влияние на выборы в США в 2016 году: Сергей Афанасьев, Джейхун Насими Оглы Асланов, Анна Богачева, Мария Бовда, Роберт Бовда, Михаил Бурчик, Михаил Быстров, Инна Каверзина, Александра Крылова, Григорий Молчанов, Вадим Подкопаев, Сергей Полозов, Глеб Васильченко, Владимир Венков.

В санкционный список включены лица и структуры, в отношении которых санкции были введены ранее, в частности, против ФСБ, ряда высокопоставленных сотрудников ГРУ. В списке фигурирует Евгений Пригожин и принадлежащие ему компании Concord Catering и Concord Management.

Среди включенных в новый санкционный список фигурируют руководитель ГРУ Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель начальника ГРУ Сергей Гизунов. В отношении некоторых из них санкции уже вводились ранее.

Источник: https://censor.net.ua/n3055841
 
 
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Каждую неделю паРашке насыпают новые, полезные санкции.
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Може,хоч зараз зроблять більше,ніж просто стурбованість
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США продемонстрировали новые санкции

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Рашофіли в госдепі самі сидеть - вдомо ж усьому світу шо санкції великій расеї тільки на пользу.
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Давайте же уже новые санкции, я уже весь в предвкушении
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давай, вата, починай скиглити, як погано в нас живеться, бо у вас, я бачу, намічається заможне майбутнеє

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Walla: израильский F-35 принял участие в первой боевой операции




Новые санкции являются частью более масштабных усилий, направленных против злонамеренных атак, исходящих из России, - Минфин США - Цензор.НЕТ 9035

Новые санкции являются частью более масштабных усилий, направленных против злонамеренных атак, исходящих из России, - Минфин США - Цензор.НЕТ 9035
Новые санкции являются частью более масштабных усилий, направленных против злонамеренных атак, исходящих из России, - Минфин США - Цензор.НЕТ 9035
Новейший самолет F-35 "Адир" принял участие в первой боевой операции, сообщает портал Walla со ссылкой на армейские источники. Подробности этой операции не разглашаются.
При этом в командовании военно-воздушными силами ЦАХАЛа подчеркивают, что применение F-35 для выполнения боевых задач значительно увеличивают операционные возможности израильской военной авиации.
Ранее зарубежные СМИ сообщали о том, что F-35 "Адир", возможно, участвовал в одной или нескольких операциях в Сирии. Однако официальных комментариев по этому поводу не было.
6 декабря 2017 года командование ЦАХАЛа объявило о начальных эксплуатационных возможностях первой эскадрильи истребителей пятого поколения F-35 "Адир" в Израиле и готовности этой эскадрильи к оперативному использованию. Процесс подготовки этих самолетов и обучения летчиков и наземного персонала занял около года после того, как первые F-35 были доставлены в Израиль.
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але, орда, бульдозеров-то, как, хватает компьютеры с ноутбуками и смартфонами давить? Если не хватает вы только скажите, мы танки пришлем на помощь в подмосковье. Ну а вы как электронику сдадите счеты осваивайте и телефоны из спичечных коробков мастерите, такие забавные вы оказались, что даже в цирк ходить на надо
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ох.... может мне пора туда на шабашку? я помню, как пользоваться логарифмической линейкой по полной программе.
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тогда Академию наук им возглавите, а то они после сколково только то и умеют, что мясную породу мух разводить
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заболтали двух почти шо покойников - убийцам раздают награды- и тихо поют -
с чего начинается родина? - с полония и "новичка"
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Санкции против интернетагенства и его сотрудников это и все что-ли.
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та обрубайте їм інтернет. нехай користуються семафором.
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а когда в список внесут всех CAATSAпов?
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Даже небольшие санкции это лучше чем без санкций. Тем более кассавам нравится, так что пусть радуются!
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Не кто не будет сей час вводить против Раши серьезные санкции , по тому что Европа не особо спешит искать альтернативу газу из Раши , да будут возмущаться высылать дипломатов , но не кто не отключит их от СВИФТа и не кто не арестует имущество , а будут медленно зажимать удавку в надежде , что они сами Ху..йла завалят , после чего вернут Крым и согласятся на выплату контрибуций , а если Хуйло не сдохнет , что врят ли конечно, то будут терпеливо и дальше потихоньку зажимать удавку, как Сову в свое время.
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Санкции санкциями,а где конечный результат от этих санкций?
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на расеє вже проїли стабфонд, залишився ще резервний там кілька десятків млрд $, роки 2 ~ 3 ще під санкціями і вони посипляться фінансово.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНовые санкции являются частью более масштабных усилий, направленных против злонамеренных атак, исходящих из России, - Минфин США
 
 
 
 
 
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