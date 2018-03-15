 Новые санкции являются частью более масштабных усилий, направленных против злонамеренных атак, исходящих из России, - Минфин США

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Администрация (США) противостоит пагубной российской киберактивности, включая попытки вмешательства в выборы в США, разрушительные кибератаки, а также посягательства, целью которых является критическая инфраструктура", - приводятся в коммюнике слова главы Минфина Стивена Мнучина.
"Эти санкции являются частью более масштабных усилий, направленных против злонамеренных атак, исходящих из России", - добавил Мнучин.
"Минфин намерен вводить дополнительные санкции на основании информации разведсообщества (США) для того, чтобы призвать чиновников российского правительства и олигархов к ответу за их дестабилизирующую деятельность, усложняя для них доступ к финансовой системе США", - отмечается в документе.
Ранее в четверг Минфин США добавил в санкционные списки, имеющие отношение к России, 14 физических лиц и одну организацию, применив таким образом новый закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).
В частности, санкции введены против петербургского Агентства интернет-исследований, чьи сотрудники, по версии американской стороны, пытались оказать влияние на выборы в США в 2016 году: Сергей Афанасьев, Джейхун Насими Оглы Асланов, Анна Богачева, Мария Бовда, Роберт Бовда, Михаил Бурчик, Михаил Быстров, Инна Каверзина, Александра Крылова, Григорий Молчанов, Вадим Подкопаев, Сергей Полозов, Глеб Васильченко, Владимир Венков.
В санкционный список включены лица и структуры, в отношении которых санкции были введены ранее, в частности, против ФСБ, ряда высокопоставленных сотрудников ГРУ. В списке фигурирует Евгений Пригожин и принадлежащие ему компании Concord Catering и Concord Management.
Среди включенных в новый санкционный список фигурируют руководитель ГРУ Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель начальника ГРУ Сергей Гизунов. В отношении некоторых из них санкции уже вводились ранее.
Лавров упал на сцене
Новейший самолет F-35 "Адир" принял участие в первой боевой операции, сообщает портал Walla со ссылкой на армейские источники. Подробности этой операции не разглашаются.
При этом в командовании военно-воздушными силами ЦАХАЛа подчеркивают, что применение F-35 для выполнения боевых задач значительно увеличивают операционные возможности израильской военной авиации.
Ранее зарубежные СМИ сообщали о том, что F-35 "Адир", возможно, участвовал в одной или нескольких операциях в Сирии. Однако официальных комментариев по этому поводу не было.
6 декабря 2017 года командование ЦАХАЛа объявило о начальных эксплуатационных возможностях первой эскадрильи истребителей пятого поколения F-35 "Адир" в Израиле и готовности этой эскадрильи к оперативному использованию. Процесс подготовки этих самолетов и обучения летчиков и наземного персонала занял около года после того, как первые F-35 были доставлены в Израиль.
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