 "Закон Савченко" продолжает свое действие и после его отмены, - Артем Шевченко

Об этом на своей странице в Facebook написал директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: По "закону Савченко" вышли сотни преступников, которые тут же взялись за старое, - Князев

"Помните фильм "Холодное лето 53-го", где зеки, вышедшие по амнистии, устроили террор жителям отдаленного села? А теперь давайте вспомним так называемый Закон Савченко. Он вступил в действие 24 декабря 2015 года, а отменен был аж 21 июня 2017 года. В самый тяжелый период трансформации правоохранительной системы, в раскаленную войной и насыщенную оружием страну, во время экономического кризиса, - десятки тысяч зэков, преступников в полном юридическом смысле этого слова, вышли на волю раньше конечного срока. Не удивительно, что 10 % из них пошли снова на рецидив. Но напоминаю, что такой привилегией, как "день в СИЗО = два дня на зоне" НЕ пользуются уже ТОЛЬКО те, кто попал за решетку по подозрению в преступлении уже ПОСЛЕ 21 июня 2017 года", - отметил Шевченко.

"Почему? Объясняю юридическим языком: ст. 58 Конституции Украины устанавливает, что законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица. Указанное положение Конституции закреплено в статье 5 УК Украины законом об уголовной ответственности, который отменяет преступность деяния, смягчает уголовную ответственность или другим образом улучшает положение лица, имеет обратное действие во времени, то есть распространяется на лица, совершившие соответствующие деяния до вступления таким законом в силу, в том числе на лица, отбывающие наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. В свою очередь закон об уголовной ответственности, который устанавливает преступность деяния, усиливает уголовную ответственность или другим образом ухудшает положение лица, не имеет обратного действия во времени", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За время действия "закона Савченко" на свободу вышли 8 тыс. преступников, - замглавы Минюста Чернышов

"Закон "Савченко" улучшал положение лиц, которые на время досудебного расследования или судебного разбирательства содержались под стражей, а так же были осуждены к отбыванию наказания в виде лишения свободы, но продолжали содержаться в условиях следственных изоляторов, а также лиц, уже отбывавших наказание в учреждениях исполнения наказания ("на зоне"). Указанным лицам перечислено сроки содержания под стражей в условиях следственных изоляторов из расчета 1 день содержания под стражей за 2 дня лишения свободы. Указанный перерасчет привел к существенному сокращению срока отбывания наказания в виде лишения свободы и, как следствие, массовое освобождение лиц из мест лишения свободы. Отмена "закона "Савченко" ухудшила положение всех перечисленных выше категорий лиц, поэтому обратный пересчет сроков лишения свободы лицам, которые на время действия "закона "Савченко", находились под стражей или в местах лишения свободы, не проводится. Прекращение действия "закона "Савченко" заключается в том, что он не применяется к лицам, которые были взяты под стражу после его отмены. Таким образом, к сожалению, "закон "Савченко" продолжает свое действие и после отмены", - подчеркнул Шевченко.

"А теперь человеческим языком: до сих пор и навсегда (до изменений в Конституцию) ВСЕ еще подсудимые и уже осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления, которые попали под стражу и до, и во время вступления в действие Закона Савченко, то есть к его отмене 21 июня 2017 года, выходят так же на волю за этой нормой "день за два". И эта вредная норма, которую уже никак не выпилить из законодательства, кроме как изменив Конституцию, нанесла колоссальный вред правопорядку в нашей стране. Поймите, что Национальная полиция Украины "благодаря Закону Савченко" с конца 2015 года и навсегда - сталкивается с чрезвычайно большим количеством бывших зеков на улицах наших городов и сел. А они часто идут на рецидив", - резюмировал директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Почти каждую неделю кто-то из осужденных за сепаратизм выходит досрочно по "закону Савченко", - Ирина Геращенко

Напомним, 26 ноября 2015 года Верховная Рада поддержала законопроект "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания", более известный как "закон Савченко". Согласно документу, один день пребывания в СИЗО засчитывается за два дня лишения свободы в случае вынесения заключенному обвинительного приговора. 18 мая 2017 года депутаты отменили этот закон.