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 Общество
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Все про:музей (450) Одесса (4837) Степанов Максим (60)

 Кампания против Ройтбурда омерзительна, - глава Одесской ОГА Степанов

Глава Одесской ОГА Максим Степанов выразил возмущение грязной кампанией, развернутой против всемирно известного художника Александра Ройтбурда.

Речь идет о должности директора Одесского художественного музея на которую Одесский облсовет отказался утвердить Ройтбурда, несмотря на победу в открытом конкурсе.

Об этом сообщила пресс-служба  Степанова.

"Развернуть такую информационную кампанию против человека, вылить на голову человека столько грязи ... Это омерзительно и общего со здравым смыслом не имеет ничего. Я, на самом деле, не услышал никакой аргументированной критики программы Ройтбурда", - добавил Степанов.

Действительно, вместо обсуждения программы спасения музея, депутаты обсуждали картины Ройтбурда. И судя по всему, эти картины они и не видели, поскольку призывали искать их в Facebook, как, к примеру, один из критиков Ройтбурда Виталий Саутенков из "Оппоблока".

Сам Ройтбурд намерен в первую очередь улучшить материально-техническое состояние музея, и его сделать его более открытым. В частности, художник намерен изменить продлить время работы музея, разрешить посетителям фотографировать экспонаты и развивать сотрудничество с другими музеями. Примечательно, что назначить Ройтбурда директором музея призвали деятели многочисленные культуры. Поддержал это решение и министр культуры.

Степанов отмечает, что поддерживает назначение художника. "Ройтбурд - художник с мировым именем. Есть ли у вас на примете человек с более крупной базой контактов и с бОльшими возможностями привозить в Одессу лучшие мировые выставки?  Я хочу одного - чтобы Одесса действительно сохраняла культурное наследие, а не просто говорила об этом. Нашему музею нужен менеджер, который позволит делать успешные экспозиции, куда будут приезжать туристы из других городов ", - добавил Степанов.

На сегодня музей находится в катастрофическом состоянии, там протекает крыша, а уникальная коллекция находится под угрозой уничтожения.

Источник: https://censor.net.ua/n3055830
 
 
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Твари оппоблоковские во главе с вором трухановым, после провала порошенка, вас сметут и затопчут как тараканов.
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весь жопоблок так чи інакше буде колихатись на ліхтарях... а ті хто за них голосував будуть ходити з ліхтарями, які не сходять, на пиках...
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этот саутенков из кожи вон лезет,догрызает пресмана.хочет попасть в раду на его место.ему любой пиар подходит,скандальный -тем более,больше народу услышит. Кампания против Ройтбурда омерзительна, - глава Одесской ОГА Степанов - Цензор.НЕТ 1912
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какой ужас-вся эта его мазня.......позорище генитальное...
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скажу так)))
произведения не ординарные.....
так он видит)))
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на своем автопортрете у него вместо носа- хрен, наверное я ничего не понимаю,но.....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКампания против Ройтбурда омерзительна, - глава Одесской ОГА Степанов
 
 
 
 
 
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