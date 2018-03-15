 Кампания против Ройтбурда омерзительна, - глава Одесской ОГА Степанов

Речь идет о должности директора Одесского художественного музея на которую Одесский облсовет отказался утвердить Ройтбурда, несмотря на победу в открытом конкурсе.

Об этом сообщила пресс-служба Степанова.

"Развернуть такую информационную кампанию против человека, вылить на голову человека столько грязи ... Это омерзительно и общего со здравым смыслом не имеет ничего. Я, на самом деле, не услышал никакой аргументированной критики программы Ройтбурда", - добавил Степанов.

Действительно, вместо обсуждения программы спасения музея, депутаты обсуждали картины Ройтбурда. И судя по всему, эти картины они и не видели, поскольку призывали искать их в Facebook, как, к примеру, один из критиков Ройтбурда Виталий Саутенков из "Оппоблока".

Сам Ройтбурд намерен в первую очередь улучшить материально-техническое состояние музея, и его сделать его более открытым. В частности, художник намерен изменить продлить время работы музея, разрешить посетителям фотографировать экспонаты и развивать сотрудничество с другими музеями. Примечательно, что назначить Ройтбурда директором музея призвали деятели многочисленные культуры. Поддержал это решение и министр культуры.

Степанов отмечает, что поддерживает назначение художника. "Ройтбурд - художник с мировым именем. Есть ли у вас на примете человек с более крупной базой контактов и с бОльшими возможностями привозить в Одессу лучшие мировые выставки? Я хочу одного - чтобы Одесса действительно сохраняла культурное наследие, а не просто говорила об этом. Нашему музею нужен менеджер, который позволит делать успешные экспозиции, куда будут приезжать туристы из других городов ", - добавил Степанов.

На сегодня музей находится в катастрофическом состоянии, там протекает крыша, а уникальная коллекция находится под угрозой уничтожения.