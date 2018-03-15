 "Провокатор бандеровский! - "Я тебе челюсть, сука, сломаю, мразь", - два коммуниста устроили потасовку на теледебатах кандидатов в президенты РФ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт возник после просьбы Шевченко к Сурайкину выйти, пока выступает его доверенное лицо. Во время словесной перепалки кандидат от "Коммунистов России" бросился к представителю КПРФ.



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