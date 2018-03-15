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 Общество, За рубежом
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 "Провокатор бандеровский! - "Я тебе челюсть, сука, сломаю, мразь", - два коммуниста устроили потасовку на теледебатах кандидатов в президенты РФ. ВИДЕО

Кандидат в президенты от "Коммунистов России" Максим Сурайкин и доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко подрались во время теледебатов на росТВ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт возник после просьбы Шевченко к Сурайкину выйти, пока выступает его доверенное лицо. Во время словесной перепалки кандидат от "Коммунистов России" бросился к представителю КПРФ.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Этот человек - хамит мне бесконечно. Этот - называет меня бл#дью", - Собчак расплакалась на теледебатах кандидатов в президенты РФ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3055828
 
 
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Из Сурайкина хороший биндеровец получился бы...как он люто ненавидит коммунистов "Провокатор бандерівський! - "Я тобі щелепу, сука, зламаю, мерзота", - два комуністи влаштували бійку на теледебатах кандидатів у президенти РФ - Цензор.НЕТ 9512 Ломал и ломал бы камуняцкие челюсти! "Провокатор бандерівський! - "Я тобі щелепу, сука, зламаю, мерзота", - два комуністи влаштували бійку на теледебатах кандидатів у президенти РФ - Цензор.НЕТ 9512
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Українозалежність мордву до добра не приведе, комуністи росії на виборах звуть друг друга бандерівцями. "Провокатор бандеровский! - "Я тебе челюсть, сука, сломаю, мразь", - два коммуниста устроили потасовку на теледебатах кандидатов в президенты РФ - Цензор.НЕТ 8984
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Вони обидвоє мордва чи лише сурляйкін?
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Бандеру суки московські не вспоминайте "в сує"
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Цирк хуйла уже хуже наших клоунов, значит правильной дорогой идет Украина.
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"Провокатор бандеровский! - "Я тебе челюсть, сука, сломаю, мразь", - два коммуниста устроили потасовку на теледебатах кандидатов в президенты РФ.

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это тот случай, когда дальше заголовка можно не читать
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Дьік, там, вроде и нет больше ничего...
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"Провокатор бандеровский! - "Я тебе челюсть, сука, сломаю, мразь", - два коммуниста устроили потасовку на теледебатах кандидатов в президенты РФ - Цензор.НЕТ 4794

два комуняки спорят кто из них больший бандеровец
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а чо,мне нравится это "в мире животных"...серия называется-назначение альфа-самца
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на крысме сегодня :1. Оккупанты изменили приговор украинской активистке Ларисе Китайской, осужденной за публикации в социальных сетях, уменьшив условный срок лишения свободы на два месяца - до 1 года и 10 месяцев https://ru.krymr.com/a/news/29101450.html . Изменили срок и Владимиру Балуху, скостив 2 месяца тюрьмы, где он сейчас находится. В августе Владимира посадили на 3 года и 7 месяцев за украинский флаг на собственном доме https://ru.krymr.com/a/news/29098920.html
2. Керченскую больницу № 2 обнесли забором, поставили блокпост с орками и металлоискатели. ЗОНА!!! Местные жители в шоке https://twitter.com/CrimeaUA1/status/973940603850502146 (фото).
3. Кто не видел в роддоме рамок металлоискателя??? А я видел сегодня в Симферополе в перинатальном центре.
4. Грунт под основанием путепровода по улице Орджоникидзе в Керчи уходит вместе с оползнем. На фотографиях видно, что земля ушла вниз, обнажив железные сваи. Это результат четырехлетнего движения фур и колонн военной техники оккупантов на мосту в Аршинцево https://twitter.com/CrimeaUA1/status/973936468241666049 (фото).
5. Автоподходы к мосту через Керченский пролив подорожали ещё на миллиард рублей. Ротенберги и путенберги одобряют. Хорошие аппетиты у ОПГ "Озеро" http://podpricelom.com.ua/read/economy/krymskyj-prodolzhaet-dorozhat.html
6. Ватник написал: "Подумайте только, сколько всего сделалось в Крыму за пару лет! Мост, аэропорт, электростанции, дороги, школы и детсады!!! Да раньше бы одну школу лет 5 строили, а об электростанциях и речи быть не могло!! И всему этому мы обязаны россии и конкретным людям в Евпатории, Крыму и россии!! Анонимно опубликуйте!!". Ответы: "Чо анонимно? Дай людям шанс тебе дураку в глаза посмотреть", "Просто в мосте, аэропорте, электростанциях мы не нуждались - вот и не строили!", "Ох и дичь, автор", "Прям вот ни разу не пост к выборам", "Остановите стройки, сделайте ДОРОГИ, умоляяяю!", "Да, и вместо еды с утра смотришь телевизор, и хватает на целый день". В комментариях разразился срач. Больше всего "успехов" видят из-за поребрика. Некоторые написали, что до оккупации "жили в каменном веке и не хватало на еду" - в основном это тролли https://twitter.com/CrimeaUA1/status/974250036627468288 (скрин).
7. Хйло заявило: "Все говорят о правах человека, а крымчанам фактически заблокирована выдача виз. Это их наказывают за их выбор? Как это смотрится с точки зрения прав человека? Что это такое, как не двойной стандарт?". Даже вата орет с этого упыря, стоя в очереди за безвизовыми украинскими паспортам в Херсоне http://qha.com.ua/ru/politika/blokirovka-vidachi-viz-krimchanam-narushenie-prav-cheloveka-putin/188984/
8. Особо упоротые ватники, ожидая путина, публиковали в соцсетях феерические картинки, на которых вместо Иисуса Христа изображали путина, и писали: "А представьте, реально путин по воде придет. Пешком" https://twitter.com/KrimRt/status/973932059067584513 (фото-скрин).
9. Путин назвал пытки, похищения, убийства, зеленых человечков с оружием из военторга и аннексию "уроком настоящей демократии". Сцарь выделил на согнанное стадо 30 секунд. Полный крысиный текст шизофреника со вчерашнего митинга в Севастополе читайте по ссылке https://twitter.com/CrimeaUA1/status/973971539413651456 (фото-скрин). И полюбуйтесь стадом https://twitter.com/KrimRt/status/973963402354839553 (фото) и https://twitter.com/CrimeaUA1/status/973935146587082758 (фото).
10. Севастопольские пропагандоны в статье под названием "Как мы ходили на путина смотреть" написали: "Чтобы попасть на площадь, пришлось отстоять около 40 минут в очереди на досмотр. В правительстве говорят, концерт посетило около 40 тысяч человек. И это похоже на правду. Металлических рамок не хватало. А еще не хватало доброжелательности людей друг к другу. Были ли здесь организованные военные? Конечно. Были ли здесь организованные бюджетники? О да, и не только местные - судя по флагам республики Крым, на площадь Нахимова приехал, кажется, весь трудовой Симферополь. Сразу после выступления путина толпа схлынула. От нее отделилась колонна с флагами, чтобы сдать их в «пункт приемки». Вообще, нигде так, как на подобных мероприятиях, не осознаешь свою малозначимость. Пока тебя грубо отпихивают в сторону дружинники, прокладывая живой коридор для музыкантов, ты оглядываешься, стараясь зацепиться за чью-то улыбку, как за спасательный круг. Как бы там ни было, впечатлить президента массовостью организаторам наверняка удалось". Кроме того, пропагандоны добавили, что стадо рабов даже ревело от экстаза, крича "спасибо" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/974237405577383937 (фото-скрин).
11. Вата комментирует вчерашний шабаш: "Очень пожалела, что пошла! Даже не предполагала, что у Дома пионеров бабку будут раздевать при всем честном народе чуть не до трусов!!! Жесть!!! Да ещё из-за этих знаменосцев нихрена не увидела! Ни попить ничего, ни туалетов!!! Больше моей ноги и моих близких на пл Нахимова в праздники не будет!!!", "Почему никто не говорит о давке, которая началась после путина? Это было ужасно! Детей давили, проход закрыли, люди перли сзади. Я на выборы не иду! Научитесь уважать севастопольцев! Никогда такого не было! Дети орут! Все в шоке! Просто шок от сегодняшнего выступления! Чуть не померли в этой толпе! Так скажите в рупор, что пока путин не улетит, все стойте! Нет!!! Толпа ринулась на выход, а там не выпускают! 21 век, ребята!!!" https://twitter.com/SouthUkr/status/974081396154290176 (скрин).
12. В соцсетях некоторые ватники добавили выступление путина в "Чёрный список" на паблике под названием "Жесть Севастополя 18+" https://twitter.com/SouthUkr/status/974082385842245632 (фото).
13. Путин вчера сказал, что обнимает крымчан, и даже продемонстрировал, как он это делает. Дорогие гардемарины! Вот вам всем подарочек - обнимашки "родной гавани"! Разве Украина вас так обнимала? Никогда! А эти дачи, земля, дома, квартиры, деньги, бизнес, свобода, цивилизация - пыль на ботиночках царя! https://twitter.com/KrimRt/status/974231221910646786 (фото).
14. Оккупанты боялись, что нужное количество любящих путина в Севастополе не наберется. Поэтому недостающее число массово свозили в город автобусами. Интересно, им хоть заплатили? (прим. Нет, не платили, а приказали).
15. У некоторых предвыборная шизофрения уже в печенках сидит: "По телеку реклама с выборами уже дошла до идиотизма. Не пойдешь - тебя машина собьет, либо диван случайно упадет… То зеков на участок тащат, то свадьба в воскресенье спешит (хотя загсы не работают). Может, пора вспомнить про право НЕ ХОДИТЬ? До 18 будут мозги выносить, а после еще месяц результаты обсуждать". Ответы: "Имперцу нужна ТОЛЬКО явка. Результат нарисуют", "Хера туда идти? Вам вангануть результаты заранее?", "Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать", "С результатами все ясно, но интриги какие-нить полюбасу замутят. Чтобы выглядело как по-настоящему", "Вы че всерьёз обсуждаете выборы? Бросьте. Посвятите время более полезным вещам. Тут уже все решено. Нет - предрешено. Откройте свои глаза", "С такими постами в этой группе начинает казаться, что она чуть-чуть проукраинская", "Группа, которая позиционирует, что таки скоро рашка фсьо" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/973658030209454081 (скрин).
16. Частных предпринимателей в Севастополе оккупанты обязали отчитаться перед т.н. "правительством" города о количестве тех, кто примет участие в "выборах" и кто откажется "голосовать" https://ru.hromadske.ua/posts/chastnykh-predprynymatelei-v-sevastopole-vynuzhdaiut-otchytyvatsia-ob-uchastyy-v-vyborakh-ystochnyk
17. Сегодня разносили приглашения на "выборы", но почему-то напоминало это повестки в суд за своей совестью.
18. Террорист Захарченко прибыл в Крым с оккупированной россией части Донбасса. Будет принимать участие в шабашах оккупантов, посвященных четвертой годовщине аннексии полуострова. "Гражданская война" http://qha.com.ua/ru/politika/glavar-dnr-priehal-v-krim-pered-viborami-prezidenta-rossii/189002/
P.S. Признаюсь, сегодня было как-то особенно неприятно открывать ватные паблики, предвидя тонны радостных комментариев после вчерашнего наезда путина в Крым. Но, к моему огромному удивлению, практически не увидел никакого восторга. Думаю, что многие испытывают омерзительное послевкусие ликования.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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це все навмисно, щоб тупа кацапва розуміла, що окрім хуйла там нема з кого обирати
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А который из них более комvуниздие...тот который из КПРФ или тот который из КР...?? "Провокатор бандеровский! - "Я тебе челюсть, сука, сломаю, мразь", - два коммуниста устроили потасовку на теледебатах кандидатов в президенты РФ - Цензор.НЕТ 254
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Ну хоть из миномётов по думе не шмаляют и то хорошо ...
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По-моему, если хуйла замочить, на кацапии война начнется.
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- Примите меня в КП..
- Может в КПСС..??
- Да не...в СС я уже был....


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Коммуняки уже не те, раньше просто расстреливали друг друга.
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Как мило... "Провокатор бандеровский! - "Я тебе челюсть, сука, сломаю, мразь", - два коммуниста устроили потасовку на теледебатах кандидатов в президенты РФ - Цензор.НЕТ 7059 Два дибила косящих под коммунистов обзывают друг друга теми про кого даже понятия не имеют! "Провокатор бандеровский! - "Я тебе челюсть, сука, сломаю, мразь", - два коммуниста устроили потасовку на теледебатах кандидатов в президенты РФ - Цензор.НЕТ 7059 касабы я искренне желаю чтобы вы оба попали в руки настоящим бандеровцам или хотя бы хлопцам с Правого Сектора! "Провокатор бандеровский! - "Я тебе челюсть, сука, сломаю, мразь", - два коммуниста устроили потасовку на теледебатах кандидатов в президенты РФ - Цензор.НЕТ 5254
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гражданская война в россии..) Чтобы вы все перебились и мир вздохнул.Как же уже эта жопа Китая всех достала.Сколько ещё здравым крови попортит пока сдохнет эта орда козломордая.
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Один кандидат другому бьет морду, третий называет "бля**ю" четвертую, четвертая плачет из-за того, что ее называют "бля**ю" - предвыборные дебаты курильщика.
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Если откровенно,то все это кажется спланированным концертом с дирижёром в кремле, для лохтората. Посмотрите на этих кандидатов из дурдома и голосуйте за куйлО.Чем ближе к выборам,тем больше этих выступлений на бис.Хотя все знали и так что выборы-дурыбары.Пожелаем,чтобы с ним и ласты склеили.
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Думал о этом, но там не все такие. Хотя если впускать в медийное поле только "таких" то может сложится впечатление, что все...
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Думал о этом, но там не все такие

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но те кто "не такие"- там ничего не решают, и навряд ли от них когда-то будет что-то зависеть
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комуняка таким мерзким голоском козлиным проблеял - мрааеззь... от же ж зоопарк... хоть бы уже соловьиному поносу по роже кто заехал
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" ты негодяй,Израэль Хенкс! Кто-я ????? Да-ты !!!!
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Так а кто бандеровский провокатор - Сурайкин или Шевченко?
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Василий Иванович, тут мужики сумлеваются: ты за большевиков, али за коммунистов? (с)
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Петухи кацапские,побыстрей поубивайте друг друга "Провокатор бандеровский! - "Я тебе челюсть, сука, сломаю, мразь", - два коммуниста устроили потасовку на теледебатах кандидатов в президенты РФ - Цензор.НЕТ 893
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никогда не нужно мешать коммунякам друг друга пиздить.
- наблюдать и никому не дать уйти....
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провокаторы бандеровские совсем распоясались на россиюшке))
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Рассейская народная забава - выборы без выбора "Провокатор бандеровский! - "Я тебе челюсть, сука, сломаю, мразь", - два коммуниста устроили потасовку на теледебатах кандидатов в президенты РФ - Цензор.НЕТ 8522
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Мелко плавают. Наши идиоты покруче. Жинка тысячолиття заметила сквозь кожу сумки у гади 100500 гранат. Вот где уровень.
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потеха просто, ну где еще увидишь как два реальных зомби дерутся, как не на рассейском тв, и ведь явно не постановочное видео, зомби ведь настоящие)))
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изгойка 404 срасея...скоро будет ликвидирована "Провокатор бандерівський! - "Я тобі щелепу, сука, зламаю, мерзота", - два комуністи влаштували бійку на теледебатах кандидатів у президенти РФ - Цензор.НЕТ 9063
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На РФ рассыпался самолет и потерял 9 тонн золота - следы груза ищут по "визиткам Яроша"
"Провокатор бандерівський! - "Я тобі щелепу, сука, зламаю, мерзота", - два комуністи влаштували бійку на теледебатах кандидатів у президенти РФ - Цензор.НЕТ 7718
В российском Якутске золото посыпалось с неба / Telegram - Mash

На России едва не потерпел крушение транспортный самолет Ан-12, груженный 9 тоннами золота. Большая часть груза во время аварии вывалилась из самолета, его собирают на взлетной полосе и окрестностях аэродрома Якутска.
Как сообщает Telegram-канал Mash, сразу после взлета у Ан-12 оторвало одну из створок грузового люка. На земле уже обнаружены несколько частей самолета, вырванных из его фюзеляжа.
Отмечается, что большая часть ценного груза во время аварии вывалилась из самолета, сейчас его пытаются собрать по всем окрестностям, пишет УНИАН
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Ключевое слово - АН-12. Чисто русофобский самолёт. "Провокатор бандерівський! - "Я тобі щелепу, сука, зламаю, мерзота", - два комуністи влаштували бійку на теледебатах кандидатів у президенти РФ - Цензор.НЕТ 9265
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Куда катится мир ?? Коммунисты дерутся с коммунистами.. Ленин в мавзолее переворачивается... "Провокатор бандерівський! - "Я тобі щелепу, сука, зламаю, мерзота", - два комуністи влаштували бійку на теледебатах кандидатів у президенти РФ - Цензор.НЕТ 9257
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Коммунисты дерутся с коммунистами

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при этом обзывая друг-друга бандеровцами "Провокатор бандерівський! - "Я тобі щелепу, сука, зламаю, мерзота", - два комуністи влаштували бійку на теледебатах кандидатів у президенти РФ - Цензор.НЕТ 3484
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шевченко косит под МОСКАЛЕЙ и ЗАЩИЩАЕТ типпа своих , НО фамилия то УКРАИНСКАЯ !!! и это москали ПРОСЕКАЮТ на раз !!! хоть ты ТРИЖДЫ будешь орать рассея,рассея .....
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....а от фамилия САРАЙКИН это уже МОСКАЛИК !!!!
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Вже скільки десятиріч пройшло, а маскалота і досі боїться Бандеру.))
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дешевый разводняк для кацапского быдла. Мол посмотрите, они все - клоуны, а великий Пу, не такой. он над этим!
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Па сутнасьці, два камунякі пабіліся з-за Сцяпана Андрэявіча....

Крута.
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Минфин США подвез еще немного санкций орде

"Провокатор бандерівський! - "Я тобі щелепу, сука, зламаю, мерзота", - два комуністи влаштували бійку на теледебатах кандидатів у президенти РФ - Цензор.НЕТ 8540
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Выводы.
Грудинин и его доверенные лица, судя по всему, с поставленной кремлём задачей справились.
Их усилиями, а именно "пламенными речами и громкими разоблачениями", электорат доведён до необходимого состояния и просто уже, по человечески, обязан прийти на выборы и проголосовать. За кого не важно - нужное дорисуют. Главное, в этом всём, максимально возможная явка.
Кстати, ту же миссию успешно выполнила давняя подруга путина ксения. Все они наёмные актёры кремля. Большие ставки - большие деньги и возможности. Ничего в этом мире не меняется
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Ничего нового. Кацапстан в действии.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Провокатор бандеровский! - "Я тебе челюсть, сука, сломаю, мразь", - два коммуниста устроили потасовку на теледебатах кандидатов в президенты РФ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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