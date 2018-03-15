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 Политика Украины
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Все про:НБУ (4339) Порошенко (14476) Смолий (25)

 Последние четыре года НБУ был по-настоящему независим, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что за последние четыре года Национальный банк (НБУ) был по-настоящему независим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите: ВР приняла решение назначить Смолия новым главой НБУ. ВИДЕО

"Эти четыре года, почти четыре года, возможно, впервые в нашей истории Нацбанк был по-настоящему независимым. Никто из политиков - ни парламент, ни правительство, ни президент, - ни одного раза "указывающим перстом" не отдавал команды выдавать ли рефинансирование, убирать ли банк, оставлять ли банк, устанавливать ли ставку, или делать какие-то шаги по Фонду гарантирования вкладов физических лиц", - сказал Порошенко в ходе представления нового главы Национального банка в четверг в Киеве.

Президент подчеркнул, что независимость – это самое важно для какого-либо регулятора. В связи с чем, он выразил благодарность руководству НБУ за профессионализм и ответственность.

Как сообщалось, 15 марта Верховная Рада поддержала представление президента Украины о назначении главой Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, который в настоящее время исполняет обязанности главы центробанка. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение о назначении Я.Смолия поддержали 247 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформы сделаны. Моя миссия полностью выполнена, - Гонтарева в Раде

Я.Смолий до настоящего времени занимал должность первого заместителя главы НБУ, с 11 мая 2017 года исполнял обязанности руководителя Нацбанка.

Источник: https://censor.net.ua/n3055826
 
 
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Сказки старого Петра )) Про малят не забудь ляпнуть ))
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он имел в виду - независим от народа Украины и здравого смысла.
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кошмарный президент, брехун,а может и шизофреник, так брехать нормальный человек не может
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Это не сказки - это хуцпа! Назначить свою подчиненную алкоголичку из мацковского рошена и говорить, позычывшы у Сирка очи, про незалежнисть нацбанку
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ну , так піпл ж хаває - то , чому б не розповідати ?! Последние четыре года НБУ был по-настоящему независим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7465
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О кадр ,опять брешет ,единственно от чего был независим НБУ так это от законов Украины !!!
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И украинцы стали по настоящему независимы от денег. Но крайне зависимы от субсидий. Это успех?
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Щоб ту хто далі не казав- а Гонтарева виконала дуже потрібну Україні роботу, подобається це комусь тут чи ні.

Шана і дяка їй за це.
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Ну конеч-но ))) Ты же серьезный авторитет и уважаемый на сайте человек )))))))
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Слова нескажет что бы несбрехать !!! КАЖДОЕ поражение и обворовывание Народа Украины хочет представить как рехформу -- капец Последние четыре года НБУ был по-настоящему независим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3888
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Такого воровства как в последнии 4 года в банковской системе не было Никогда правда петя??????????
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То есть от НБУ уже ни чего не зависит. Правильно. Вот до чего довёл юанковскую систему голова НБУ порошенко пётр ляксеич.
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Ну да: виконала роботу, уряд самогубців, видатний банкір світу, яка вийшла з журналістами на вулицю і не змогла купити долар по 12 грн. А гідрант обіцяв 10.
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Ну да, работал НБУ только на оффшоры Лолиты.....
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ВРУ ,ВРАЛ И БУДУ ВРАТЬ.....подпись Порошенко П.О.
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"Последние четыре года НБУ был по-настоящему независим, - Порошенко" - лучше бы Мародёр молчал, а теперь я точно знаю, что НБУ был под ручным управлением. .
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четыре года был от всех независим окромя опоздола питра...
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***
- так-так, здесь уберем, а здесь, пожалуй, немного оставим.... головушка будет просто загляденье! можно хоть на переговоры, хоть в сауну, хоть на свидание - везде не стыдно будет показаться...
- рэбе, а можно просто сделать обрезание... без лишнего пафоса?
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Читайте - "Я с кумой Гонтаревой в тюрьму не сяду! Это она принимала решения...."
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Совсем независимым!
От Народа, от Украины, от совести и закона независим.
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А если кто то скажет что это не так. Хоть кто то ****** скажет!!!
Его лишат гражданства, вытащат за волосы из дома и вышлют из страны.
Welcome to Europe! The world's most tolerant and progressive community Последние четыре года НБУ был по-настоящему независим, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6690
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Т.е. теперь будет очень даже зависимым. Готовьтесь, сограждане, все нормально, газ по 11.2, доллар по 40
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ну когда уже савченко сходит с гранатометом на банковую
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А что он сейчас несет - на брови не налазит нормальному человеку.
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А кто не поверит, тот Рубана и Гади сообщник.
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Что ни слово-то ложь.Мы уже привыкли,говори иСчо Петья!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоследние четыре года НБУ был по-настоящему независим, - Порошенко
 
 
 
 
 
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