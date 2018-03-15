 Последние четыре года НБУ был по-настоящему независим, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Эти четыре года, почти четыре года, возможно, впервые в нашей истории Нацбанк был по-настоящему независимым. Никто из политиков - ни парламент, ни правительство, ни президент, - ни одного раза "указывающим перстом" не отдавал команды выдавать ли рефинансирование, убирать ли банк, оставлять ли банк, устанавливать ли ставку, или делать какие-то шаги по Фонду гарантирования вкладов физических лиц", - сказал Порошенко в ходе представления нового главы Национального банка в четверг в Киеве.

Президент подчеркнул, что независимость – это самое важно для какого-либо регулятора. В связи с чем, он выразил благодарность руководству НБУ за профессионализм и ответственность.

Как сообщалось, 15 марта Верховная Рада поддержала представление президента Украины о назначении главой Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, который в настоящее время исполняет обязанности главы центробанка. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение о назначении Я.Смолия поддержали 247 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

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Я.Смолий до настоящего времени занимал должность первого заместителя главы НБУ, с 11 мая 2017 года исполнял обязанности руководителя Нацбанка.