 Последние четыре года НБУ был по-настоящему независим, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Эти четыре года, почти четыре года, возможно, впервые в нашей истории Нацбанк был по-настоящему независимым. Никто из политиков - ни парламент, ни правительство, ни президент, - ни одного раза "указывающим перстом" не отдавал команды выдавать ли рефинансирование, убирать ли банк, оставлять ли банк, устанавливать ли ставку, или делать какие-то шаги по Фонду гарантирования вкладов физических лиц", - сказал Порошенко в ходе представления нового главы Национального банка в четверг в Киеве.
Президент подчеркнул, что независимость – это самое важно для какого-либо регулятора. В связи с чем, он выразил благодарность руководству НБУ за профессионализм и ответственность.
Как сообщалось, 15 марта Верховная Рада поддержала представление президента Украины о назначении главой Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, который в настоящее время исполняет обязанности главы центробанка. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение о назначении Я.Смолия поддержали 247 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.
Я.Смолий до настоящего времени занимал должность первого заместителя главы НБУ, с 11 мая 2017 года исполнял обязанности руководителя Нацбанка.
Шана і дяка їй за це.
- так-так, здесь уберем, а здесь, пожалуй, немного оставим.... головушка будет просто загляденье! можно хоть на переговоры, хоть в сауну, хоть на свидание - везде не стыдно будет показаться...
- рэбе, а можно просто сделать обрезание... без лишнего пафоса?
Луценко: Гонтареву заставляют печатать 15 млрд новых банкнот ежемесячно
От Народа, от Украины, от совести и закона независим.
Его лишат гражданства, вытащат за волосы из дома и вышлют из страны.
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