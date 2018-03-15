 Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов, - Савченко об оружии в ее сумочке. ВИДЕО

Об этом она заявила в кулуарах Верховной Рады Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

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"У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий после моего возвращения. И это оружие я имею право носить как офицер. Я знаю, где и куда его носить... Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их (депутатов. - Ред.) в глазах", - сказала Савченко.

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Она также отметила, что не боится ответственности и готова дать показания на полиграфе.

Также на многочисленные просьбы журналистов показать содержимое ее сумки, Савченко сослалась на закон о статусе народного депутата.

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Ранее стало известно, что нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады, по информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол".

Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".