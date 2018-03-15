 Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов, - Савченко об оружии в ее сумочке. ВИДЕО

Об этом она заявила в кулуарах Верховной Рады Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий после моего возвращения. И это оружие я имею право носить как офицер. Я знаю, где и куда его носить... Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их (депутатов. - Ред.) в глазах", - сказала Савченко.
Она также отметила, что не боится ответственности и готова дать показания на полиграфе.
Также на многочисленные просьбы журналистов показать содержимое ее сумки, Савченко сослалась на закон о статусе народного депутата.
Ранее стало известно, что нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады, по информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол".
Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".
26.12.2017 11:05
Многие народные депутаты Украины ходят на пленарные заседания в сессионный зал Верховной Рады с огнестрельным оружием.
Об этом в эфире ObozTV заявила внефракционный нардеп Виктория Пташник, комментируя возможность обрушения огромной люстры в Раде.
"Мне и так в последнее время в парламенте, честно говоря, не очень нравится с точки зрения безопасности. Потому что, когда я вижу, что народные депутаты могут спокойно пронести дымовую шашку, могут ее поджечь, никакой ответственности за это нет. Кстати, многие ходят с оружием на пленарные заседания", - рассказала она.
По ее словам, из-за депутатской неприкосновенности, народных избранников нельзя проверить и обыскать.
"Я видела депутатов, которые носят с собой огнестрельное оружие. Я считаю, что такая ситуация абсолютно недопустима. Это не место, куда можно приносить оружие. Если ты поджигаешь шашку, то где гарантия того, что завтра ты не достанешь огнестрельное оружие и не начнется какая-то перестрелка", - считает нардеп.
17 января, 2017 17:26
В парламенте предусмотрены даже специальные шкафчики для хранения оружия.
Народные избранники приходят в Верховную Раду, имея при себе огнестрельное оружие.
Такое заявление сделал нардеп Дмитрий Добродомов в эфире телеканала "112 Украина".
"Некоторые депутаты приходят на заседание Верховной Рады с оружием. Там даже есть шкафчики для хранения. Еще в начале, когда я начинал работать, охранники переспрашивали: "У вас, случайно, нет с собой оружия?". Но такие шкафчики есть, и кто-то даже сдает его", - заявил Добродомов.
Сам нардеп, по его словам, огнестрельное оружие с собой не носит. Также он был удивлен тем количеством оружия, которое было подарено депутатам и чиновникам министром внутренних дел Аваковым.
http://pl.com.ua/yunuyu-savchenko-nashli-na-video-sborov-ultrapravoj-organizatsii-medvedchuka/
Спочатку наступає агресія , вони бісяться , ненаходять собі місця , голосно кричат та несамовито репетуют. А особливо упороті можуть навіть кидатись речами та битися головою об стінку.
Потім у них наступає апатія . Порохоботи стают вялими , безініціативними .Тому виходят з цензора і ідуть нах*й.
Мы сегодня наблюдаем старт предвыборной президентской кампании Надежды Савченко. Кампании хорошо продуманной и отлично срежиссированной. Или наоборот - случайно, бестолково запущенной. Сейчас это неважно. Но в итоге ещё вчера "нулевая" Савченко в новом амплуа мятежницы и жертвы режима может нехило оттяпать голоса у других "патриотических" кандидатов. А ещё Петя рассчитывает через Надю достать Юлю. Но это - вряд ли...
"Закончилась практически рабочая сессия. Я пришла, расписалась, чтобы иметь зарплату. Я зашла в зал, отработала, послушала какой вопрос рассматривается. Я вышла из зала, сейчас снова вернулась в зал, для того, чтобы расписаться, получить зарплату, вернуться в зал. И все", - сказала она.
Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко сообщила, что Савченко вывели из зала заседаний ВР из-за "ситуации, которая несла угрозу безопасности окружающих".И тут соврали.....
Я бы на месте депутатов в Брюсселе, что на страсбургщине, не позволяла бы Надежде резко с размаху садиться.
Кстати, а где Сімьон? Я волнуюсь, этот поц вообще весь тактический.
Отдельно радует, как депутат Соболев в эфире 112-го нервно жамкает жилетку и доказывает, что он никогда нашей Наде не верил и вообще так и знал. Неужели мы дождались?
*злобно стучит хвостом*
100 % даю, що тобі 65, і ти не звик чекати ))
Україна ЮА
и б перший свій облізий хвіст у "праведному гніві" підняв.. Та і інші смерди б підключились.
Пецяні учом не уиноват ... ))
"Народный депутат и Герой Украины убивает из наградного пистолета Президента Украины, выступающего в сессионном зале Верховной Рады Украины"
Савченко хотела взорвать Верховну Раду и замутить с помощью военных переворот. С доказательствами проблем не будет - вели ее с медведчуковской компашкой долго и тщательно. Материалов там на 10 судов. Вопрос в другом. Почему появляются такие савченки? Откуда у них поддержка?
Все банально. Ультрапатриотизм стал у нас последним прибежищем не нагодяев, по Джексону, а идиотов. Миллионы аккаунтов, как гирляндами, утыканы тризубами, флагами, цитатами Шевченко. Их хозяева приходят под любой пост, хоть о котиках, и заводят срач, как олигархи все украли у простого украинца. Ультрапатриоты настолько возбуждены своей "борьбой" в интернетах, что крайне чувствительны к словам-маркерам, моментально включающим их активность. Олигархи, фронт, патриоты, зубожиння, мскли, жды, барыги, крадут - достаточно просто написать пост на любую из этих тем и дописать внизу "Слава Україні!" и у тебя будет тысяча лайков.
Аферисты вроде Савченко активно используют слова-маркеры. У нас тут полфейсбука мутных арестовичей, рабиновичей, портновых, шариев, кормящихся в Москве.
Самое страшное, слепое стадо даже не задумывается, за кем идет. Кто такие Савченко, Гришин-Семенченко, Зимин-Соболев, Парасюк. Откуда они взялись, где берут деньги на акции, чьим интересам эти акции служат, почему олигархическая пресса активно освещает антиолигархическую борьбу. Слова-маркеры цепляют так сильно, что деже сейчас найдутся люди, утверждающие, что Савченко невиновна. Что все это провокация олигархических ГПУ и СБУ против патриотов.
Народ настолько упорот, что если завтра в Киев приедет Путин и скажет, что собирает Майдан против барыг, ждов и олигархов, не сомневайтесь: у него не будет проблем с добровольцами.
Извините, это не очень скромно и корректно, но если народ не поумнеет, эта страна обречена.
Сергей Марченко
И тут всего два варианта..или таково задание..или настолько тупые что не могут понять значения фразы целиком....
Нет? Вы были безразличны к ее судьбе? Или ничего о ней не слышали?
Без сопливых разберемся.....
знову щось заважає поганому танцюристу ..))
В Украине все делается по Закону.. с соблюдением необходимых процедур..... а не по приказу царей...как о том мечтают вышиватники типа тебя....
(Bloomberg) -- США ввели финансовые санкции в отношении двух российских спецслужб, петербуржской "фабрики троллей" и ряда других организаций и граждан РФ, которых спецпрокурор Роберт Мюллер обвиняет в вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года.
Санкции, приведенные на сайте Министерства финансов, вводятся в соответствии с февральским обвинительным актом после более чем года критики со стороны демократов и некоторых республиканских законодателей в адрес президента Дональда Трампа, медлившего с этим шагом.
Под ограничения попало Агентство интернет-исследований и другие предприятия и организации, упоминавшиеся в обвинительном заключении Мюллера от 16 февраля, в котором говорилось об обширной схеме вмешательства в предвыборную кампанию через социальные сети и содействие победе президента Дональда Трампа. Минфин США также объявил о введении санкций в отношении Федеральной службы безопасности России и Главного разведывательного управления страны.
Рубль падал до внутридневного минимума после публикации санкционного списка.