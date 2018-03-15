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 Политика Украины
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Все про:ВР (21738) оружие (3377) Савченко (2583)

 Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов, - Савченко об оружии в ее сумочке. ВИДЕО

Нардеп Надежда Савченко (внефракционная) заявила, что не боится ответственности и готова пройти тест на полиграфе.

Об этом она заявила в кулуарах Верховной Рады Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

...

"У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий после моего возвращения. И это оружие я имею право носить как офицер. Я знаю, где и куда его носить... Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их (депутатов. - Ред.) в глазах", - сказала Савченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады: у нее в сумке были несколько гранат и "ствол". ВИДЕО

Она также отметила, что не боится ответственности и готова дать показания на полиграфе.

Также на многочисленные просьбы журналистов показать содержимое ее сумки, Савченко сослалась на закон о статусе народного депутата.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Савченко планировала теракт в парламенте", - Луценко. ВИДЕО

Ранее стало известно, что нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады, по информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол".

Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Источник: https://censor.net.ua/n3055820
 
 
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ДЕПУТАТЫ ХОДЯТ В РАДУ СО СТВОЛАМИ, ЗАЯВИЛА НАРДЕП ПТАШНИК
26.12.2017 11:05
Многие народные депутаты Украины ходят на пленарные заседания в сессионный зал Верховной Рады с огнестрельным оружием.
Об этом в эфире ObozTV заявила внефракционный нардеп Виктория Пташник, комментируя возможность обрушения огромной люстры в Раде.
"Мне и так в последнее время в парламенте, честно говоря, не очень нравится с точки зрения безопасности. Потому что, когда я вижу, что народные депутаты могут спокойно пронести дымовую шашку, могут ее поджечь, никакой ответственности за это нет. Кстати, многие ходят с оружием на пленарные заседания", - рассказала она.
По ее словам, из-за депутатской неприкосновенности, народных избранников нельзя проверить и обыскать.
"Я видела депутатов, которые носят с собой огнестрельное оружие. Я считаю, что такая ситуация абсолютно недопустима. Это не место, куда можно приносить оружие. Если ты поджигаешь шашку, то где гарантия того, что завтра ты не достанешь огнестрельное оружие и не начнется какая-то перестрелка", - считает нардеп.
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Пусть носят, почему в парламенте должно быть безопаснее чем на улицах?
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Савчено у 2012 році брала участь у зйомці шоу «Битва екстрасенсів». Этим все сказано...
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Народные депутаты ходят в Верховную Раду с оружием
17 января, 2017 17:26

В парламенте предусмотрены даже специальные шкафчики для хранения оружия.

Народные избранники приходят в Верховную Раду, имея при себе огнестрельное оружие.
Такое заявление сделал нардеп Дмитрий Добродомов в эфире телеканала "112 Украина".
"Некоторые депутаты приходят на заседание Верховной Рады с оружием. Там даже есть шкафчики для хранения. Еще в начале, когда я начинал работать, охранники переспрашивали: "У вас, случайно, нет с собой оружия?". Но такие шкафчики есть, и кто-то даже сдает его", - заявил Добродомов.
Сам нардеп, по его словам, огнестрельное оружие с собой не носит. Также он был удивлен тем количеством оружия, которое было подарено депутатам и чиновникам министром внутренних дел Аваковым.
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Яке ж воно дибільне.
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Только пачки красных "прилук" не хватает )))
Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов, - Савченко об оружии в ее сумочке - Цензор.НЕТ 3243
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"Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов, - Савченко об оружии в ее сумочке" - Савченко была в руках гэбушной банды болльше двух лет, а возможно её завербовали раньше, так что условия для обучения и обработки были идеальные.
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для такой обработки нужны мозги, это Наде не грозит...
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Мозги за частую мешают обработке... Обрабатывают в основном на рефлексах.
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да завербовать таких нельзя. Надюха - "буревестник революции" . такие как она в 17м с "маузером" бегали.
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відео про події далекого 2006 го існує близько року, але чомусь не було суспільного інтересу. на жаль
http://pl.com.ua/yunuyu-savchenko-nashli-na-video-sborov-ultrapravoj-organizatsii-medvedchuka/
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Порохоботи реагуют на Савченко як коти на валер"янку .

Спочатку наступає агресія , вони бісяться , ненаходять собі місця , голосно кричат та несамовито репетуют. А особливо упороті можуть навіть кидатись речами та битися головою об стінку.
Потім у них наступає апатія . Порохоботи стают вялими , безініціативними .Тому виходят з цензора і ідуть нах*й.
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Це точно, Надюха стала порохоботом як кістка в горлі, бо що думає , те і каже. Вона Путіна на три веселих посилала, посилає і цих. Надюха - д'явол в юбці, вогонь-баба.
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Козломордые и их слуги вышиватники негодуют. Валите на дэнэрэ к Засранченко вместе со своей Гадей.
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А ти уже попросив пробачення у матерів обдроченців Донбасу?
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Твоё лицо, когда ждешь минометного удара! А место за колонной... вообще выбрано по феншую военного дела!

Сьогодні вперше побачила страх в очах депутатів, - Савченко про зброю в її сумочці - Цензор.НЕТ 510
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Про ці пілюлі кацапи навіть кино зробили:


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Наградной пистолет и наградные гранаты
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Юрий Касьянов

Мы сегодня наблюдаем старт предвыборной президентской кампании Надежды Савченко. Кампании хорошо продуманной и отлично срежиссированной. Или наоборот - случайно, бестолково запущенной. Сейчас это неважно. Но в итоге ещё вчера "нулевая" Савченко в новом амплуа мятежницы и жертвы режима может нехило оттяпать голоса у других "патриотических" кандидатов. А ещё Петя рассчитывает через Надю достать Юлю. Но это - вряд ли...
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Не знаю, что курит, но это вполне возможный вариант. К тому же, как назло, Надька - салдафон, который на роль террористки не годится. В итоге в глазах многих она выглядит жертвой режима. Я лично за нее бы не голосовала ни при каких раскладах. Но есть много таких, что проголосуют.
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И так же "люстрировать" потом прокуратуру с судьями.
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Тю....разочаровала Надюха если и отвечать то по делу, а не по Югика хотелкам... 5 - 10 депутатов имели шанс искупить вину перед Украиной...это лучше чем ничего!
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Народный депутат Надежда Савченко опровергла информацию о том, что ее выводили из зала заседаний Верховной Рады. Об этом она рассказала журналистам в кулуарах парламента. Трансляцию заседания ведет телеканал "112 Украина".
"Закончилась практически рабочая сессия. Я пришла, расписалась, чтобы иметь зарплату. Я зашла в зал, отработала, послушала какой вопрос рассматривается. Я вышла из зала, сейчас снова вернулась в зал, для того, чтобы расписаться, получить зарплату, вернуться в зал. И все", - сказала она.
Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко сообщила, что Савченко вывели из зала заседаний ВР из-за "ситуации, которая несла угрозу безопасности окружающих".И тут соврали.....
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как классно - зашла... расписалась для зарплаты... ушла... покурила... зашла... расписалась для зарплаты и... ушла... отпахала
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И чего ждут депутаты? Пока крышуля окончательно поедет у Надюхи и она начнёт шмалять в парламенте со всех стволов и гранат?
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Теперь совершенно очевидно, что это накладная тактическая дупа, в ней тротил.
Я бы на месте депутатов в Брюсселе, что на страсбургщине, не позволяла бы Надежде резко с размаху садиться.
Кстати, а где Сімьон? Я волнуюсь, этот поц вообще весь тактический.
Отдельно радует, как депутат Соболев в эфире 112-го нервно жамкает жилетку и доказывает, что он никогда нашей Наде не верил и вообще так и знал. Неужели мы дождались?
*злобно стучит хвостом*
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жартують, що семен повз рамку не проходить
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Лопез вообще в глубокой депрессии
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Не удивлюсь, если главнокомандующим Савченко окажется Юля.
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дякуємо люлі володимирівні за такого "якісного" українського парламентаря!!
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в тисячний раз переконуюсь, що окрім лайна за люльою нічого і ніколи не тягнеться, навіть до Ради.
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А Пеце за такого якисного героя Украины подякувать не желаешь?
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ні, не бажаю. Але при цьому розумію, що якби тоді він не дав ії "Героя" ти б перший свій облізий хвіст у "праведному гніві" підняв.. Та і інші смерди б підключились. Тому, в Петі і вибору то не було )))
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О да, Порохряк же к народу офигеть как прислушивается. Видимо уже и растаможку на авто снизил, как общественность желает. И антикоррупционный суд создал. Все по первому требованию людей, эгэ?
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еге..еге. Тобі щоб поскоріше, чи щоб працювало?
100 % даю, що тобі 65, і ти не звик чекати ))
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Так ты на вопрос ответишь, смердячка? С каких пор твоего Вальцмана волнуют требования людей?
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переходиш на свій мокшанський стиль спілкування. Ви довго не можете зберігати обличчя. Лише перший комент, а потім кацапське нутро прориває ))).. Геть, обізянка кацапська.
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Так ты, лярва пороховатная, первая на этот стиль перешла - чего теперь скулишь?

Сьогодні вперше побачила страх в очах депутатів, - Савченко про зброю в її сумочці - Цензор.НЕТ 1706 Україна ЮА

и б перший свій облізий хвіст у "праведному гніві" підняв.. Та і інші смерди б підключились.
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Прошу пана, якби за неї не проголосували люди, то її б у Раді не було і навіть люля б не допомогла. Так що не треба валити з хворої голови на здорову. Це по-перше. По-друге, голосували за неї, щоб витягти з кацапстану. По-третє, вона в раді така не одна. Одним більше - одним менше... це щось критично міняє?
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Рафік Пеця ні учом не уиноват ... ))
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Уявляю.Надюха бегает по Раде:Зараз брошу,зараз брошу.А за ней Тетерук:Дай я брошу.Це моя задача.Я в Рашке служив,зараз не время
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Если правда то, шо про Савченко начикистил югидически необгазованый Юга насчет гранат, минометов и калашей в Раде, то Надюха категорически не права. Это безответственно! По всей строгости с неё спросить, как она посмела проигнорировать ручные противопехотные огнеметы "Шмель". Сперва "Шмелями" - "это первое дело, а уж опосля" (с) и упомянутые цацки подойдут. Он Гиви как понравилось, аж хрустящей корочкой взялся.
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Как то все быстро закрутилось, темное дело. Верить не кому.
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Надо всехмдепутатов провести через полиграф, хотя боюсь он сгорит от перегруза на первом же депутате
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Это было бы идеальное убийство:
"Народный депутат и Герой Украины убивает из наградного пистолета Президента Украины, выступающего в сессионном зале Верховной Рады Украины"
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Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их (депутатов. - Ред.) в глазах", - сказала Савченко. - нахабство і безкарність тільки так і можна подолати ! Сьогодні вперше побачила страх в очах депутатів, - Савченко про зброю в її сумочці - Цензор.НЕТ 2099
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Кулон "тризуб" и маркеры ультрапатриотизма
Сьогодні вперше побачила страх в очах депутатів, - Савченко про зброю в її сумочці - Цензор.НЕТ 2719
Савченко хотела взорвать Верховну Раду и замутить с помощью военных переворот. С доказательствами проблем не будет - вели ее с медведчуковской компашкой долго и тщательно. Материалов там на 10 судов. Вопрос в другом. Почему появляются такие савченки? Откуда у них поддержка?

Все банально. Ультрапатриотизм стал у нас последним прибежищем не нагодяев, по Джексону, а идиотов. Миллионы аккаунтов, как гирляндами, утыканы тризубами, флагами, цитатами Шевченко. Их хозяева приходят под любой пост, хоть о котиках, и заводят срач, как олигархи все украли у простого украинца. Ультрапатриоты настолько возбуждены своей "борьбой" в интернетах, что крайне чувствительны к словам-маркерам, моментально включающим их активность. Олигархи, фронт, патриоты, зубожиння, мскли, жды, барыги, крадут - достаточно просто написать пост на любую из этих тем и дописать внизу "Слава Україні!" и у тебя будет тысяча лайков.

Аферисты вроде Савченко активно используют слова-маркеры. У нас тут полфейсбука мутных арестовичей, рабиновичей, портновых, шариев, кормящихся в Москве.

Самое страшное, слепое стадо даже не задумывается, за кем идет. Кто такие Савченко, Гришин-Семенченко, Зимин-Соболев, Парасюк. Откуда они взялись, где берут деньги на акции, чьим интересам эти акции служат, почему олигархическая пресса активно освещает антиолигархическую борьбу. Слова-маркеры цепляют так сильно, что деже сейчас найдутся люди, утверждающие, что Савченко невиновна. Что все это провокация олигархических ГПУ и СБУ против патриотов.
Народ настолько упорот, что если завтра в Киев приедет Путин и скажет, что собирает Майдан против барыг, ждов и олигархов, не сомневайтесь: у него не будет проблем с добровольцами.

Извините, это не очень скромно и корректно, но если народ не поумнеет, эта страна обречена.

Сергей Марченко
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"Извините, это не очень скромно и корректно, но... эта страна обречена." - кацапські методички знову ховають Україну ?!
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Секелёв доморощеный, это ты у себя в Козломордии можешь манипулировать ватой. Оригинал дословно звучит: "но если народ не поумнеет, эта страна обречена".
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Выдергивание отдельных слов из контекста...это постоянное занятие вышиватников.....
И тут всего два варианта..или таково задание..или настолько тупые что не могут понять значения фразы целиком....
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А Вы 2 года назад не переживали: как там Надя? Одна, в кремлевских застенках... Из голодовок не выходит...
Нет? Вы были безразличны к ее судьбе? Или ничего о ней не слышали?
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Так этот Шариков до сих пор за неё переживает.
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Все це туфта.Бо Пуйло,вже все зробив,вместо 5й колонны в Украине,напав на Украину,тем самым отвернув от Рашки даже тех,хто относился к Рашке нейтрально,або навiть з симпатией.Тому тут нема чого делить.Але влада в лице Юги та Авакянов,це робить сама
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консерва вскрылась, и похоже на то что сейчас ее начали массово защищать боты московские, ну это заметно сразу, так как это сверх идиотизм заявлять на телевизиионную камеру про убийство депутатов и президента и разрушении административных зданий страны, и при этом считать себя Украинским депутатом, сейчас она наверное рассказывает кремлевские тексты зазубренные в кулуарах европарламента! Ей наверное сказали иди вабанк, если что обменяем. ну и на всех новостных ресурсах начали активно поддерживать кремлевские боты в коментах. Обратите внимание раньше не было такой поддержки в коментах у нее как сейчас. Явно у рубана и гади все пошло не так и они вскрылись - вот теперь и играют полных идиотов, пример тому пистолет с гранатами в сумочке этой идиотки в раде.
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А что у нас там со статьёй о препятствовании работе депутата? Те, кто так смело вывел Савченко из зала по ней сядут или как всегда?
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Боевой офицер, правила обращения с оружием знает.
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И какое до этого дело жителю советской социалистической губернии паРаши..??
Без сопливых разберемся.....
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то чому ж , шмаркач "с приветом" й досі не розібрався ?
знову щось заважає поганому танцюристу ..))
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Всему свое время...Украина демократическая страна а не тоталитарная.....

В Украине все делается по Закону.. с соблюдением необходимых процедур..... а не по приказу царей...как о том мечтают вышиватники типа тебя....
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Когда президентом у нас станет Николай Л, то надеюсь, он тоже разрешит приобретение и ношение оружия.
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В вашей социалистической губернии паРаши..даже за гладкоствол уголовный срок.....так что надейся....может пристрелит кто....
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А гранатами тебя тварь кто наградил..?? Саша захерченко...???
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Твари вы-сами себя жрете как пауки в банке.Наши возьмут реванш в 2019 году-тогда как петь будете ?
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Жопу отъела на депутатскую зарплату уже большую чем морда у Розенко.
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2 года назад ты сука первый орал "НАДЕ ВОЛЮ"!
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НАШ УКРАИНСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДУРДОМ - ДУРДОМЕЕ ВСЕХ ДУРДОМОВ!
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Вот и подарочек от амеров касапам. Читайте и радуйтесь , тролякми.
(Bloomberg) -- США ввели финансовые санкции в отношении двух российских спецслужб, петербуржской "фабрики троллей" и ряда других организаций и граждан РФ, которых спецпрокурор Роберт Мюллер обвиняет в вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года.
Санкции, приведенные на сайте Министерства финансов, вводятся в соответствии с февральским обвинительным актом после более чем года критики со стороны демократов и некоторых республиканских законодателей в адрес президента Дональда Трампа, медлившего с этим шагом.
Под ограничения попало Агентство интернет-исследований и другие предприятия и организации, упоминавшиеся в обвинительном заключении Мюллера от 16 февраля, в котором говорилось об обширной схеме вмешательства в предвыборную кампанию через социальные сети и содействие победе президента Дональда Трампа. Минфин США также объявил о введении санкций в отношении Федеральной службы безопасности России и Главного разведывательного управления страны.
Рубль падал до внутридневного минимума после публикации санкционного списка.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня впервые увидела страх в глазах депутатов, - Савченко об оружии в ее сумочке. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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