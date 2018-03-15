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 Политика Украины
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 Кандидат от БПП на пост омбудсмена Алексеев снял свою кандидатуру, - Парубий

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Алексеев, который претендовал на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека, снял свою кандидатуру.

Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Хочу вам сообщить, что народный депутат Украины Алексеев Сергей Олегович обратился ко мне с письмом о снятии своей кандидатуры на должность уполномоченного Верховной Рады Украины (по правам человека. - Ред.)", - сказал А.Парубий.

В настоящее время народные депутаты рассматривают вопрос назначения нового омбудсмена.

Ранее отвечая на вопрос, может ли он снять свою кандидатуру, С.Алексеев сказал: "Это зависит от процедуры, которая будет применена при голосовании. Если эта процедура будет закрытой, я буду баллотироваться. Если она будет открытой – я буду снимать свою кандидатуру".

Он также отметил, что в законодательстве существует правовая коллизия – существуют закон, в котором предусмотрено голосование бюллетенями, а также закон, предусматривающий открытое голосование в сессионном зале с использованием электронной системы голосования.

Источник: https://censor.net.ua/n3055819
 
 
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