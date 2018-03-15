 Кандидат от БПП на пост омбудсмена Алексеев снял свою кандидатуру, - Парубий

Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Хочу вам сообщить, что народный депутат Украины Алексеев Сергей Олегович обратился ко мне с письмом о снятии своей кандидатуры на должность уполномоченного Верховной Рады Украины (по правам человека. - Ред.)", - сказал А.Парубий.

В настоящее время народные депутаты рассматривают вопрос назначения нового омбудсмена.

Ранее отвечая на вопрос, может ли он снять свою кандидатуру, С.Алексеев сказал: "Это зависит от процедуры, которая будет применена при голосовании. Если эта процедура будет закрытой, я буду баллотироваться. Если она будет открытой – я буду снимать свою кандидатуру".

Он также отметил, что в законодательстве существует правовая коллизия – существуют закон, в котором предусмотрено голосование бюллетенями, а также закон, предусматривающий открытое голосование в сессионном зале с использованием электронной системы голосования.