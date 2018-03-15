 Минфин США ввел санкции в отношении Пригожина и российской "фабрики троллей"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт американского ведомства.
США внесли в санкционный список (список установленных лиц, чьи счета подлежат блокированию) 14 россиян и "Агентство интернет-исследований" ("фабрику троллей") бизнесмена Евгения Пригожина.
В список включены 12 человек, которых американские власти связывают с работой "фабрики троллей", и двое сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ).
Фигурантами списка в основном стали люди, которым министерство юстиции США ранее предъявило обвинения по делу о вмешательстве в американские выборы 2016 года.