 Минфин США ввел санкции в отношении Пригожина и российской "фабрики троллей"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт американского ведомства.

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США внесли в санкционный список (список установленных лиц, чьи счета подлежат блокированию) 14 россиян и "Агентство интернет-исследований" ("фабрику троллей") бизнесмена Евгения Пригожина.

В список включены 12 человек, которых американские власти связывают с работой "фабрики троллей", и двое сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ).

Фигурантами списка в основном стали люди, которым министерство юстиции США ранее предъявило обвинения по делу о вмешательстве в американские выборы 2016 года.

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