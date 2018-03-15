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 Минфин США ввел санкции в отношении Пригожина и российской "фабрики троллей"

Соединенные Штаты расширили санкции в отношении России. Такое решение принял Минфин США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт американского ведомства.

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США внесли в санкционный список (список установленных лиц, чьи счета подлежат блокированию) 14 россиян и "Агентство интернет-исследований" ("фабрику троллей") бизнесмена Евгения Пригожина.

В список включены 12 человек, которых американские власти связывают с работой "фабрики троллей", и двое сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ).

Фигурантами списка в основном стали люди, которым министерство юстиции США ранее предъявило обвинения по делу о вмешательстве в американские выборы 2016 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3055815
 
 
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Госдеп урежет минстецям? Иногда лучше жевать, чем говорить...
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Будьте уже справедливыми. Вводите сразу и против лолитиных ботов тоже. Мы же в одной лодке за демократию ?
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Думаю,половина тролей из кацапляндии на лолиту работает. Другая половина, местные. Хочу быть объективным,местные за Украину. Но с олигархией.
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Чего ждать? На месте каждого из них давно бы ноги унёс от себя в сторону Запада.
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кол-во тоже, качество меньше. Можно будет по первым фразам определять и сразу же банить
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Мені більше сподобалися ті санкції шо США ввела пригожинцям в Сирії. Минфин США ввел санкции в отношении Пригожина и российской "фабрики троллей" - Цензор.НЕТ 3330
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Да уж, от тех санкций у ихтамнетов пердачки порвало.Так глубоко им давно не вводили Мінфін США ввів санкції щодо Пригожина і російської "фабрики тролів" - Цензор.НЕТ 1356
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У кацапських ботів - траур. Фермі прийшов пушний звір.
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готовьтесь за паёк работать. или уже? Минфин США ввел санкции в отношении Пригожина и российской "фабрики троллей" - Цензор.НЕТ 5173
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Кривой Рог косметикой берет. А в свободное от цензора время продаёт её в подземных переходах...
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а когда санкции в отношении порошенка, охметова и прочих барыг ?
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как только импотечмент исполнится - так сразу и введут...\на полном серьёзе...\
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вот так вот санкциями в одно касание Штаты из бизнесмена пригожина бизнесвумен сделали, иначе ему теперь никак на заработать, только на окружной и в компании со своими подчиненными, которые тоже это дело любят
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Фабрика троллей приготовилась к премии со стороны руководства.
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там не только пригожин, там ФСБ и ГРУ тоже
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Троллям санкции нельзя. Где ж они будут харчеваться?
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Говорят есть один "писатель" форума цензора, который скорбит за зашквареной ватой воинами ВСУ, это правда?
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от "фабрики звезд" до "фабрики троллей"- куда уж дальше?!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинфин США ввел санкции в отношении Пригожина и российской "фабрики троллей"
 
 
 
 
 
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