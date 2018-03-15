 Топ-менеджер "Ощадбанка" уличен в махинациях с ОВГЗ, принесших банку 16,7 млн грн убытка, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали "Ощадбанку". По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственному банку нанесен ущерб в размере 16,7 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Новая стратегия работы банковской сферы предполагает уменьшение части государства на банковском рынке до 24%" - Данилюк

Банкиру сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета. Вынесено также частное определение об отстранении чиновника от занимаемой должности.

Читайте: "К махинациям с ОВГЗ в период правления Януковича были причастны структуры, связанные с Порошенко и Гонтаревой", - Фирсов