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 Экономика, Происшествия
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Все про:банки (1579) ОВГЗ (38) Ощадбанк (164) СБУ (12243)

 Топ-менеджер "Ощадбанка" уличен в махинациях с ОВГЗ, принесших банку 16,7 млн грн убытка, - СБУ

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ разоблачили топ-менеджера АО "Ощадбанк" на хищении денег государственного учреждения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали "Ощадбанку". По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственному банку нанесен ущерб в размере 16,7 млн гривен.

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Банкиру сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета. Вынесено также частное определение об отстранении чиновника от занимаемой должности.

Читайте: "К махинациям с ОВГЗ в период правления Януковича были причастны структуры, связанные с Порошенко и Гонтаревой", - Фирсов

Источник: https://censor.net.ua/n3055814
 
 
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ощадбанк це суцільна махінація ,і тільки він найдовше вів свій бізнес в ордло
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Ощадбанк - это ужас,а не банк. Наплевать на клиентов,на свой имидж,эти тетки советские,не умеющие обращаться с компьютером,ожидание карты по 2 месяца(а вот ордилоотсосу карты делают очень быстро.)Вот потому бюджетников туда палками сгоняют,чтоб не загнулся окончательно.
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Ну дык нехрен за квитанцию брать 5 грн. А за терминал 2 грн. Вооще уже о)(ренели.
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Опять "ЗАДЕРЖАЛИ" когда их уже Сажать будут. (в китае начали таких Расстреливать и Китай в Мировых лидерах за 10 лет).
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаТоп-менеджер "Ощадбанка" уличен в махинациях с ОВГЗ, принесших банку 16,7 млн грн убытка, - СБУ
 
 
 
 
 
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