 Отравление Скрипаля - сигнал инакомыслящим в России, - Джонсон

Отравление Скрипаля - это сигнал инакомыслящим в самой России, считает министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, опубликовавший в среду, 14 марта, колонку в издании The Washinhton Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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Это "сигнал всем, кто проявляет несогласие в условиях усиливающихся репрессий в путинской России. Месседж однозначен: мы найдем вас, мы поймаем вас, мы убьем вас", - пишет Джонсон.



По славам главы британского МИДа, это преступление ложится в общую картину нарушений Кремлем международного права и "безрассудного поведения Владимира Путина". Существует "общая линия, объединяющая отравление в Солсбери с аннексией Крыма, кибератаками в Украине, хакерским взломом парламента Германии и российским вмешательством России в зарубежные выборы", - пишет он.



Связывает Джонсон с отравлением Скрипаля и поддержку Путиным сирийского президента Башара Асада, использующего химическое оружие. "Насколько проще для государства развернуть химическое оружие, если его правительство не просто допустило, но и пыталось скрыть его использование другими? Я бы отметил связь между попустительством Путина зверствам Асада в Сирии и готовностью российского государства использовать химическое оружие на британской земле", - написал Джонсон.

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Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на разведку. На то, чтобы покинуть страну, им дана неделя.



Кроме того, Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и поэтому отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Также на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, не поедут министры и высокопоставленные представители Великобритании.

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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.