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 Отравление Скрипаля - сигнал инакомыслящим в России, - Джонсон

Существует "общая линия, объединяющая отравление в Солсбери с аннексией Крыма, кибератаками в Украине, хакерским взломом парламента Германии и российским вмешательством России в зарубежные выборы".

Отравление Скрипаля - это сигнал инакомыслящим в самой России, считает министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, опубликовавший в среду, 14 марта, колонку в издании The Washinhton Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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Это "сигнал всем, кто проявляет несогласие в условиях усиливающихся репрессий в путинской России. Месседж однозначен: мы найдем вас, мы поймаем вас, мы убьем вас", - пишет Джонсон.

По славам главы британского МИДа, это преступление ложится в общую картину нарушений Кремлем международного права и "безрассудного поведения Владимира Путина". Существует "общая линия, объединяющая отравление в Солсбери с аннексией Крыма, кибератаками в Украине, хакерским взломом парламента Германии и российским вмешательством России в зарубежные выборы", - пишет он.

Связывает Джонсон с отравлением Скрипаля и поддержку Путиным сирийского президента Башара Асада, использующего химическое оружие. "Насколько проще для государства развернуть химическое оружие, если его правительство не просто допустило, но и пыталось скрыть его использование другими? Я бы отметил связь между попустительством Путина зверствам Асада в Сирии и готовностью российского государства использовать химическое оружие на британской земле", - написал Джонсон.

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Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на разведку. На то, чтобы покинуть страну, им дана неделя.

Кроме того, Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и поэтому отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Также на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, не поедут министры и высокопоставленные представители Великобритании.

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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055811
 
 
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Сигнал такой - богатые уедут.Бедные будут терпеть. Классика большевизма.
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отравление скрипаля- а украинцам пох -никто не боится - мі в лондонах не живем
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Она произошла не от обезьяны, как все нормальные люди - туго соображает.
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да бред вся эта история.
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Инакомыслящий или шпион? А впрочем: мели Емеля - твоя неделя.
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сказало же куйло що не любить зрадників ,а для москаля їхбох то остання інстанція
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Минфин США расширил санкционный список в отношении россии на 14 частных лиц и одну организацию. Среди них - Евгений Пригожин и подконтрольное ему агентство интернет-исследований, которое обвиняли во вмешательстве в американские выборы.
Ограничительные меры также распространяются против ФСБ и ряда сотрудников ГРУ.
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Запад еще не понял, что никакого инакомыслия в мордоре нет и не было. Мысли у всей расейской фауны одинаковы - убить, ограбить, захватить, наврать.
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Иногда промолчать гораздо лучше многословия, еще немного и я поверю, что Борису кто-то проплатил за эту лебеду! Они что все на пуйла работают?
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разделяй и властвуй Отравление Скрипаля - сигнал инакомыслящим в России, - Джонсон - Цензор.НЕТ 6747 путин делит мир на смелых и трусов. Трусы знают что делать и делают это, а вот смелым дает сигнал. И достать может любого, вспомните Кенеди. Потому принцип работает. Джонсон не переводите стрелки и не прячьтесь за инакомыслящими. Или вы не можете сэр инакомыслить? Отравление Скрипаля - сигнал инакомыслящим в России, - Джонсон - Цензор.НЕТ 9155
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Про что ты мычишь ? Что крыса загнанная в угол может делить ?
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Це сигнал всім західним політикам. Не смійте в чомусь заважати росії, інакше і вас отруять.
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Определенно - сигнал! Особенно для тех, кто собирается заработать в разведке на хату за 350 фунто-косарей в Солсбери, натурально - сигнал! Без таких сигналов вся разведка передерется в очереди за такими хатами, та и Солсбери ж не резиновый.
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Редкий кадр - африканский диктатор объезжает лошадь восточно-европейской породы

Отравление Скрипаля - сигнал инакомыслящим в России, - Джонсон - Цензор.НЕТ 6290
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и где видно, что это "лошадь восточно-европейской породы"? Отчётливо видно, что азиатской породы!
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Касаемо ответных действий Великобритании на очередной выеб@н роиссии в стиле «а нам всё по хрен»: - то, что мы слышим и видим, это всего пять процентов от реалий;
- язык дипломатии разительно отличается от общепринятого. И фраза «Володя, а ты часом не охренел, моль плешивая? По рту кусок пытаешься откусить? Еб@льник не разорвёт?» на языке дипломатии будет звучать примерно так «Наша страна разочарована действиями роиссии». Что мы собственно и услышали;
- депортация из страны двух десятков…
- ещё раз, если кто не понял, Великобритания указала двадцати трём ордынским дипломатам на дверь, и прекращение всех контактов на высшем уровне говорит ни о чем ином, как о фактическом разрыве дипломатических отношений между двумя странами. Нет, юридически пока чопорные англичане не будут оформлять развод, но чемоданы выставили. Вова стоит под дождём в одних трусах и с тремя пустыми чемоданами;
-упоминание о том, что английская делегация теперь видела ваш Чемпионат мира по футболу в белых тапках, так же свидетельствует о том, что мы все видим прилюдную порку кремлёвского хана. Да, перед всем миром сняли штаны и сейчас всыплют плетей. Много и больно. Теперь поехать в роиссию для покатать мячик, будет считаться западло. Следовательно о самом мундиале можно забыть. Вернее он состоится там, где и должен, а победит сборная роиссии обыграв в финале третью сборную Суринама;
- будет ли война? Холодная, да (она уже идёт), горячая - нет! Путен идиот, но не самоубийца;
-и закончу тем, с чего начал… мы знаем всего лишь мизерную долю информации.

Следите сейчас за действиями кремля.

Ответят на высылку дипломатов тем же, значит они решили бодаться!
Проглотят - косвенно признают свою вину и теперь ищут пути выхода из ситуации.
Великобритания без дипотношений с ордой проживет, но вот сможет ли прожить кремль без шопинга по Пикадилли, вот в чем вопрос…


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