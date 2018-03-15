 Украина установила безвизовый режим для граждан Македонии с 16 марта

Украина установила право безвизового въезда для граждан Македонии, передает Цензор.НЕТ. Текст указа был обнародован на официальном сайте президента Порошенко.

Согласно тексту указа, безвизовый режим для македонцев начнет действовать с 16 марта 2018 года и продлится до 15 марта 2019 года. Гражданам Македонии будет разрешено находиться на территории Украины без визы на срок в 90 дней в течении 180 дней.

Цель безвиза - развитие добрососедского партнерства и активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений, гласит текст указа.

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