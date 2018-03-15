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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Македония (26) безвизовый режим (1324)

 Украина установила безвизовый режим для граждан Македонии с 16 марта

Безвиз продлен до 15 марта 2019 года.

Украина установила право безвизового въезда для граждан Македонии, передает Цензор.НЕТ. Текст указа был обнародован на официальном сайте президента Порошенко.

Согласно тексту указа, безвизовый режим для македонцев начнет действовать с 16 марта 2018 года и продлится до 15 марта 2019 года. Гражданам Македонии будет разрешено находиться на территории Украины без визы на срок в 90 дней в течении 180 дней.

Цель безвиза - развитие добрососедского партнерства и активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений, гласит текст указа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безвизом воспользовались почти 500 тысяч украинских граждан, – Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3055810
 
 
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о теперь туда поедем клубничку собирать. Да?
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Безвиз в нашу сторону для них, так шо клубничку собирайте пока на старых полянках...
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