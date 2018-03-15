 Нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады: у нее в сумке были несколько гранат и "ствол". ВИДЕО

Так, около 14:10 Савченко после допроса в Службе безопасности Украины прибыла в здание парламента, пообщалась с журналистами и зашла в сессионный зал, сообщают Украинские новости, передает Цензор.НЕТ.

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После этого в кулуары вышел председатель Рады Андрей Парубий и спросил у журналистов, не видели ли они Савченко. После того, как спикер узнал местонахождение депутата, он зашел в зал.

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Савченко заняла свое рабочее место в зале и стала слушать выступления депутатов.

В это время к ней подошли несколько депутатов от фракции "Народный фронт" и после непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

Представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко ("Блок Петра Порошенко") заявила о том, что депутата Верховной Рады Надежду Савченко (внефракционную) вывели из сессионного зала из-за угрозы с ее стороны.

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"Савченко вывели из зала, была ситуация, которая носила определенные угрозы для окружающих. Надежду Савченко попросили выйти из зала", - сказала она.

При этом на уточняющий вопрос журналистов, в чем именно заключалась угроза, Луценко не ответила.

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко в четверг пришла в парламент с несколькими гранатами и "стволом". Об этом LB.ua рассказали сразу несколько депутатов во фракции "Народный фронт".

"Да, она заходила в сессионный зал с оружием. В сумке у неё были несколько гранат и ствол. Когда наши это поняли, ее вывели из зала", - сказал один из собеседников, не уточнив, однако, дальнейшую судьбу оружия.

Вместе с тем, народный депутат из фракции "Народный фронт" Андрей Левус подтвердил изданию, что вместе с несколькими другими коллегами по Раде выводил Савченко из сессионного зала.

"Я не могу комментировать этот вопрос: была она с оружием или нет. У нас много специалистов по гранатам. Эта ситуация ещё не завершилась. Поэтому пока я не могу об этом говорить", - сказал он, не отрицая, вместе с тем, сам факт инцидента.

Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".