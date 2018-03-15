 Нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады: у нее в сумке были несколько гранат и "ствол". ВИДЕО

Так, около 14:10 Савченко после допроса в Службе безопасности Украины прибыла в здание парламента, пообщалась с журналистами и зашла в сессионный зал, сообщают Украинские новости, передает Цензор.НЕТ.
Видео: Украинские новости.
После этого в кулуары вышел председатель Рады Андрей Парубий и спросил у журналистов, не видели ли они Савченко. После того, как спикер узнал местонахождение депутата, он зашел в зал.
Савченко заняла свое рабочее место в зале и стала слушать выступления депутатов.
В это время к ней подошли несколько депутатов от фракции "Народный фронт" и после непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.
Представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко ("Блок Петра Порошенко") заявила о том, что депутата Верховной Рады Надежду Савченко (внефракционную) вывели из сессионного зала из-за угрозы с ее стороны.
"Савченко вывели из зала, была ситуация, которая носила определенные угрозы для окружающих. Надежду Савченко попросили выйти из зала", - сказала она.
При этом на уточняющий вопрос журналистов, в чем именно заключалась угроза, Луценко не ответила.
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко в четверг пришла в парламент с несколькими гранатами и "стволом". Об этом LB.ua рассказали сразу несколько депутатов во фракции "Народный фронт".
"Да, она заходила в сессионный зал с оружием. В сумке у неё были несколько гранат и ствол. Когда наши это поняли, ее вывели из зала", - сказал один из собеседников, не уточнив, однако, дальнейшую судьбу оружия.
Вместе с тем, народный депутат из фракции "Народный фронт" Андрей Левус подтвердил изданию, что вместе с несколькими другими коллегами по Раде выводил Савченко из сессионного зала.
"Я не могу комментировать этот вопрос: была она с оружием или нет. У нас много специалистов по гранатам. Эта ситуация ещё не завершилась. Поэтому пока я не могу об этом говорить", - сказал он, не отрицая, вместе с тем, сам факт инцидента.
Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".
Нужно создать петицию с требованием перенести ВР в Конча Заспу! Зачем нам котлован с арматурой в центре Киева?
ти краще розкажи - хто з депутатів вр без ствола ходить?
карга брехливая ?
"Да, она заходила в сессионный зал с оружием. В сумке у неё были несколько гранат и ствол. Когда наши это поняли, ее вывели из зала", - сказал один из собеседников, не уточнив, однако, дальнейшую судьбу оружия.Источник: https://censor.net.ua/n3055808
КТО ЭТОТ СОБЕСЕДНИК????????? ОДИН ИЗ!!!!!
сраные "чекисты" вечно воруют чужие ноу-хау
Пусть лучше Югик сам себя посадит за вредительство Украине.
отож
так як гадя там "побувала", то краще б вона там здохла а не ті 21 айдарівці. Такі як ти їй за це вдячні. Не сумніваюсь.
Власть народ в буй не ставит.
Гадя точно стрыляла из мыномета в Раде.
Целилась в тюнингованную Бабу-Ягу, но попала в Парубия, но тот не понял.
Гадя вывели, гранаты продали.
Чего добру пропадать...
Это все брехня. Власть олигархов начала настоящие репрессии. Всех, кто не желает лизать шоколадные ягодицы, будут сажать, высылать, убивать. Каждый день при власти этого ворья - это миллионы долларов, украденные барыгами у Украины. Они будут биться за каждый день при власти.
С чего бы это?
А у этого ганстера с собой всегда два Глока и лицензия на отстрел простых граждан ..
Их же никто не проверяет .