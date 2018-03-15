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 Политика Украины
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Все про:ВР (21738) Парубий (1564) Савченко (2583) Луценко Ирина (304) Тетерук (180) Левус (51)

 Нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады: у нее в сумке были несколько гранат и "ствол". ВИДЕО

Депутаты Верховной Рады от "Народного фронта" Андрей Тетерук и Андрей Левус вывели внефракционную Надежду Савченко из сессионного зала.

Так, около 14:10 Савченко после допроса в Службе безопасности Украины прибыла в здание парламента, пообщалась с журналистами и зашла в сессионный зал, сообщают Украинские новости, передает Цензор.НЕТ

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Видео: Украинские новости.

После этого в кулуары вышел председатель Рады Андрей Парубий и спросил у журналистов, не видели ли они Савченко. После того, как спикер узнал местонахождение депутата, он зашел в зал.

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Савченко заняла свое рабочее место в зале и стала слушать выступления депутатов.

В это время к ней подошли несколько депутатов от фракции "Народный фронт" и после непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

Представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко ("Блок Петра Порошенко") заявила о том, что депутата Верховной Рады Надежду Савченко (внефракционную) вывели из сессионного зала из-за угрозы с ее стороны.

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"Савченко вывели из зала, была ситуация, которая носила определенные угрозы для окружающих. Надежду Савченко попросили выйти из зала", - сказала она.

При этом на уточняющий вопрос журналистов, в чем именно заключалась угроза, Луценко не ответила.

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко в четверг пришла в парламент с несколькими гранатами и "стволом". Об этом LB.ua рассказали сразу несколько депутатов во фракции "Народный фронт".

"Да, она заходила в сессионный зал с оружием. В сумке у неё были несколько гранат и ствол. Когда наши это поняли, ее вывели из зала", - сказал один из собеседников, не уточнив, однако, дальнейшую судьбу оружия.

Вместе с тем, народный депутат из фракции "Народный фронт" Андрей Левус подтвердил изданию, что вместе с несколькими другими коллегами по Раде выводил Савченко из сессионного зала.

"Я не могу комментировать этот вопрос: была она с оружием или нет. У нас много специалистов по гранатам. Эта ситуация ещё не завершилась. Поэтому пока я не могу об этом говорить", - сказал он, не отрицая, вместе с тем, сам факт инцидента.

Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Источник: https://censor.net.ua/n3055808
 
 
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порохосрань врёт, будь там гранаты-пулемёты, то такой херни они не упустили бы
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Рауль Чилачава

Нужно создать петицию с требованием перенести ВР в Конча Заспу! Зачем нам котлован с арматурой в центре Киева?
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! Там гиблое место. В древности было болото и разлом.
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Ага. А фото со стволом - фотомонтаж! Какие же вы жалкие кацатроли и полезные идиоты.
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тим більше шо ствол наградний. від авакова.
ти краще розкажи - хто з депутатів вр без ствола ходить?
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интересно, а луцик своей подруге как себе наливает, или вдвое, чтоб не зудела
карга брехливая ?
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Югик сейчас заглотит стакан и объявит еще одного подозреваемого в покушении расстрела ВР Украины!Нардепи вивели Савченко із сесійної зали Ради: у неї в сумці були кілька гранат і "ствол" - Цензор.НЕТ 9930
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Зеленскому надо было при Януковиче так "геройствовать",тогда языки в жопу позасовывали.
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а что не так сейчас? даже овощ не беспредельничал как барыга!
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Где видео осмотра сумки? На слово верить?
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так и они не видели, а только "поняли", это круче чем у Югы!
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сумка для своих размеров тяжелая) там явно не косметика.
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Кацапкое "а докажи" никого не волнует, ибо кацапы вне закона.
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Нардепи вивели Савченко із сесійної зали Ради: у неї в сумці були кілька гранат і "ствол" - Цензор.НЕТ 8731

"Да, она заходила в сессионный зал с оружием. В сумке у неё были несколько гранат и ствол. Когда наши это поняли, ее вывели из зала", - сказал один из собеседников, не уточнив, однако, дальнейшую судьбу оружия.Источник: https://censor.net.ua/n3055808

Нардепи вивели Савченко із сесійної зали Ради: у неї в сумці були кілька гранат і "ствол" - Цензор.НЕТ 8731

КТО ЭТОТ СОБЕСЕДНИК????????? ОДИН ИЗ!!!!!
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Такое цирковое позорище, аж дух захватывает! То она Герой, то агент Мацквы, то с гранатами бегает по Сэсийной зале... Постеснялись бы зарубежных друзей.
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учитывая уровень её дебилизма, можно предполагать с солидной долей уверенности, что её готовили к роли нового ван дер Люббе
сраные "чекисты" вечно воруют чужие ноу-хау
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если у неё дебилизм то, что говорить о тех депутатах и тебе подобных. Вы её переплюнули.
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Да чего уж там. Надо пока "зраду" в отпуск до выборов. А то террористы уже до них добираются. Боюсь мы сиротами останемся!
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За подготовку терракта - бред сивой кобылы.
Пусть лучше Югик сам себя посадит за вредительство Украине.
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ты себя посодишь за членовредительство?
отож
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вы называли меня умницей, милою девочкой...
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Было- было, но такого Шапито еще не было!
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гадя, з гранатами та стволом треба їхати на передок, в окопи, а не в Раду. Від"їла собі сраку вже на депутатських харчах, що і в депутатське крісло не влізає. То може на передову?, а, гадя?)
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ты случайно не из тех понятливых депутатов?
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ні.. в окопі тільки ти в нас.. Вже 4 роки квакаєшь з окопу на власному городі )))
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так это ты, а не он окопами порекаешь. По-ходу, Гадя там уже была, а ты?
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так я і не бігаю зі зброєю там, де зі зброєю робити нічого.. .
так як гадя там "побувала", то краще б вона там здохла а не ті 21 айдарівці. Такі як ти їй за це вдячні. Не сумніваюсь.
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пись: чи ти забуло що гадя "діючий військовий", який чомусь не пішов до лав ЗСУ а пішов "воювати" у добробат ?? )))))
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Две гранаты и ствол... У Гади есть три технологических отверстия (вливать стакан, класть кирпичи и сливать конденсат) - как раз для того, что бы найденный арсенал пристроить и привести в активную фазу. Нардепи вивели Савченко із сесійної зали Ради: у неї в сумці були кілька гранат і "ствол" - Цензор.НЕТ 5215
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Похоже, что Хуйло ставит на депутатов Народного Фронта и Ирину Луценко
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а взагалі то, від такої навіженої ідіотки можна всього що завгодно очікувати. Здається, що співпраця з кацапами та фсб, це найменше, на що "наша" гадя здатна )))
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ще б пак, коли нашої влади теж можна всього що завгодно очікувати Нардепи вивели Савченко із сесійної зали Ради: у неї в сумці були кілька гранат і "ствол" - Цензор.НЕТ 6223
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так, в нас не найгарніша влада в світі, але таких ідіоток ще не було... Навіть в нашій Раді )))))
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Людина при здоровому глузді такого собі не дозволить, а у неї зриває дах, бо знає як фсб діє з агентами, які провалили спецоперацію. Гранату показала для картинки, щоб завтра бидло аплодувало, яка молодець,бо їх там всіх вже давно треба, а тут хоч одна така знайшлася...
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та чи він колись був на на потрібному місці в неї той "дах"? Мені вже здається, що фсб саме її і зафрахтувало, бо з головою в неї не все гаразд, і завжди все можна буде списати на неадекватність "пацієнта". І фсб-щні помилки і її власні дії.. Ну, типу, полон пережила, тюрму, і таке інше.. Але, перепрошую, воно ж і до полону і до тюрми було таке ж саме..
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хоспидяяяя. И ото из-за этого по городу пожарки с ментами ,как осы,летали?)))) Какие-то тупенькие у нас террористы. то они дома порошонки и югика собираются взрывать.. То они ВРУшку взрывать собираются.. И никак не взорвут ни то,ни другое. То ли договориться не могут,то ли как обезьяна - "и к умным,и к красивым"... А может,и не было никаких "мальчиков"-то?
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та пристрелите ее кто-нибудь, уже заебала. У нее ж на харе написано что она вербанутая Кремлем
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тільки спочатку нехай пристрелить порося кролика і гнойсмана.
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а шо, ти теж постраждав від того, що Яценюк вас з вашим газом нахєр відправив ще у 2014-му році?? В тебе шо, в сизрані в огороді, власна труба газова була?))
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Ствол Савченко не отрицает, а где же эти злополучные несколько гроанат, или они виртуальные?
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Не, я Надюху понимаю: вместо Гонтаревой в кресло посадили "Гонтарева".
Власть народ в буй не ставит.
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Знайдений беззаперечний доказ співпраці Савченко з москалями. У її сумці знайдена найновітніша кацапська зброя "Кінжал", про яку нещодавно розповідав Х%№ло на своєму виступі. Шах і мат від Луценко і Ко.
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Сколько ещё открытий чудных роскрыють наши правоохоронци до квитня 2019 року. Это ж надо - правительственную ложу в ВР закидать гранатами, купол ВР разобрать на фрагменты миномётами и закончить праведное дело автоматными и пулемётными очередями по оставшимся в живых .... . Сколько напора, сколько человеколюбия и невинности....... . Ведь могут, когда хотят . Маладец наш Генпрокурор !!! Ура !!! Героям Слава !!!
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Да.... И это парламент и депутаты европейской страны. Шоу начинается))) 25 лет независимости в никуда. С промышленой страны превратились в рапсовую сверхдержаву да и ещё с таким руководством.
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а ведь ещё 4 года назад были членом Большой восьмёрки...
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Достоверная ынформация.
Гадя точно стрыляла из мыномета в Раде.
Целилась в тюнингованную Бабу-Ягу, но попала в Парубия, но тот не понял.
Гадя вывели, гранаты продали.
Чего добру пропадать...
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Одних интересует зачем принесла, других почему не использовала.))
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Это связанные вопросы, на самом деле. Зачем их туда нести, если не использовать?
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А кто-то видел эти гранаты? Сейчас у каждого в кармане лежит смартфон. Можно было снять как из сумки Савченко вынимают гранаты.

Это все брехня. Власть олигархов начала настоящие репрессии. Всех, кто не желает лизать шоколадные ягодицы, будут сажать, высылать, убивать. Каждый день при власти этого ворья - это миллионы долларов, украденные барыгами у Украины. Они будут биться за каждый день при власти.
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Надіюсь що Баба Яга обісрал*ась!!!в Гаді ще і міномьот зі штанів стирчав.
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пороходауни,де відео зі стволом і гранатами в її сумці????????
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просмотрел видео . ну вывели Гадю . а гранаты то где ?
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а пістолет яраз - у сумці. наградний, від авакяна.
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интересная активизация ботов в ветках с Савченко... Все пытаются перевести в шутку, в абсурд, все подвергают сонению и тт.д.... Даже уже видео не верят и словам самой Савченко в сегодняшних интервью.
С чего бы это?
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или это юлеботы на своем законом месте защищают честь однопартийца ? ))))
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Мне твоя Юля как и ваш Пеца похрену. Вы одним миром мазаны сцуки позорние...
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Савченко внефракционная давно уже, учи матчасть
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Вас надо садить в одну камеру твари-довели страну до чего....
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это только стецьки прикидаются, что всему верят. Понимаем, работат такая.
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найдорожчий цирк із злими клованами ! Нардепи вивели Савченко із сесійної зали Ради: у неї в сумці були кілька гранат і "ствол" - Цензор.НЕТ 5521
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За всю историю страны такой власти шизофреников и циников еще не било.
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Пока доехал домой с работы,уже Мертветчуковая курица стала тераристкой.В какое удивительное время мы живём,мужики!?
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Мураева в президенты страны а Шуфрича в премьер-министры...вот те кто принесут мир в страну.
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Странно , а Пашинского не боятся почему-то ...
А у этого ганстера с собой всегда два Глока и лицензия на отстрел простых граждан ..
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и что, вот так просто отпустили гулять по улице с гранатами и оружем эту сумашедшую?
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Там психически здоровых нет .
Их же никто не проверяет .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады: у нее в сумке были несколько гранат и "ствол". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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