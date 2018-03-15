 ГПУ направит Савченко повестку для повторного допроса и уточнения информации об оружии на Майдане, - Горбатюк

Об этом сообщил начальник департамента Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В показаниях Савченко была информация общего характера, как факт, без конкретики, какое оружие и какие люди привозили", - рассказал С.Горбатюк.

Он добавил, что в течение дня или в пятницу, 16 марта, Н.Савченко будет направлена повестка, и по мере возможности следователь будет ждать ее на допрос. По словам С.Горбатюка, повторный допрос необходим для уточнения деталей, которые депутату следовало бы сообщить следствию.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что Савченко планировала теракт в парламенте.

Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

8 марта правоохранители задержали главу Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.