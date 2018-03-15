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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8545) майдан (3788) Савченко (2583) Горбатюк (282)

 ГПУ направит Савченко повестку для повторного допроса и уточнения информации об оружии на Майдане, - Горбатюк

Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины в ближайшие дни направит народному депутату Надежде Савченко повестку на повторный допрос для уточнения информации о снайперах на Майдане во время Революции Достоинства.

Об этом сообщил начальник департамента Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите: Если я говорила "Парубий", то прошу прощения, - Савченко об обвинениях по снайперам в отеле "Украина" во время Евромайдана

"В показаниях Савченко была информация общего характера, как факт, без конкретики, какое оружие и какие люди привозили", - рассказал С.Горбатюк.

Он добавил, что в течение дня или в пятницу, 16 марта, Н.Савченко будет направлена повестка, и по мере возможности следователь будет ждать ее на допрос. По словам С.Горбатюка, повторный допрос необходим для уточнения деталей, которые депутату следовало бы сообщить следствию.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что Савченко планировала теракт в парламенте.

Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

8 марта правоохранители задержали главу Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3055803
 
 
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ховайте Гадю как ценного свидетеля, бо ФСБ пристрелит её чую.
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так, шоб лоліту не спалила. ГПУ направит Савченко повестку для повторного допроса и уточнения информации об оружии на Майдане, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 5833
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Логично. В каждой шутке есть доля шутки ...
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так мы погрома переворота дождёмся или будем слушать всякую бредотину.....
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Вызови "дух Наполеона Банопарта" и у него спроси....
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на мирный митинг Пашинский приехал с винтарем ,для каких целей?
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Я уже них не понимаю, так Савченко уже не обвиняемый, а свидетель???
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посыльный ещё с ГПУ до Рады не добежал с повесткой.
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Де в статті написано , що вона підозрювана???
Написано для уточнення
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Для уточнення інформації. Тобто як свідок
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Весь шухер закончился,соевые обделались как всегда,ну не получается у них состряпать что-то то правдоподобное.
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о как все шакалы накинулись. чей то заказ выполняют. наверное к Луцику в руки попала запись, где пьяная Надя рассказывает, что бы она сделала с верховной радой. не удивлюсь если грузовик с оружием подставили специально. для достоверности
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ага. дважды. ГПУ направит Савченко повестку для повторного допроса и уточнения информации об оружии на Майдане, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 9642 а Рубан и не знал, бедняжка.
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народ так ненавидит эту власть, что любой выступающий за уничтожение барыг-герой, нутак сами виноваты, меньше нужно было грабить
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Я теж народ і ставлюся до влади позитивно.
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ну так це Ваше право...навіть тут по лайках завтра зможете оцінити кого більше "тих хто за владу" чи тих хто "проти"...(ну звичайно з похибкої на порохоботів/зрадофілів - очевидних)

в нас ж демократія (чи що там у влади)- питання вирішується "більшістю" )
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Ти ще "опитування" на мураєвському Ньозвані критерієм істини оголоси.
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Та некоторые любят говно жрать, но то такое, у каждого есть выбор.
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То які проблеми , Пашинсько визивайте і робіть очну ставку .Хай Надя тому курдуплю в лице скаже . Відео докази в пользу Савченко.
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по гуглу гуляет фото может того в пальто тоже допросить ?
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Это кадр из видео "Правий сектор" покинув готель "Дніпро".
Там Парубий в этом же пальто.
https://www.youtube.com/watch?v=ijS_ZNTWivc

kapper обвиняет бойцов "Правого сектора" в расстреле майдановцев?
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Этми идиоты отличают готель Днипро от готеля Украина?
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Есть полно фото как Пашинский помогал выносить оружие, об этом несколько лет твердят а они только проснулись.))
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Пишуть, що сьогодні Савченко занесла в ВР пістолет і три гранати.
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Вангую, шо завтра будет какой-то сногсшибательный громогласный Законодательный Акт о категорическом запрете любых массовых шествий 18 марта.

Ессно, исключительно из-за глубочайшей обеспокоенности о гостях и жителях Киева
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Зачем??? Вот зачем мешать светить актив? ГПУ направить Савченко повістку для повторного допиту й уточнення інформації про зброю на Майдані, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 4537

Выходите. Ходите. Пойте, надувайте шарики. Но, если хоть одно окно или фонарь будут разбиты...
То у вас найдутся гранаты, автоматы, "новичек" и пр. и пойдут ваши массовики затейники по шпалам по железной дороге (предварительно слив все списки и сметы оплаты).
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Не понял, а чо ботоферма Петькино до сих пор яростно не спамит?
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Суд освободил попавшегося на взятке в $5 тыс. ректора лицея им. Богуна генерал-майора Романенко


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Если правда то, шо про Савченко начикистил югидически необгазованый Юга насчет гранат, минометов и калашей в Раде, то Надюха категорически не права. Это безответственно! По всей строгости с неё спросить, как она посмела проигнорировать ручные противопехотные огнеметы "Шмель". Сперва "Шмелями" - "это первое дело, а уж опосля" (с) и упомянутые цацки подойдут. Он Гиви как понравилось, аж хрустящей корочкой взялся.
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Савченко вызвала Луценко на детектор лжи на дуэль. Интересно, Юра обосрется или примет вызов? ГПУ направить Савченко повістку для повторного допиту й уточнення інформації про зброю на Майдані, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 2154
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Обосрётся, но это мало кто заметит потому, что он уже давно обосравшийся.
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"ГПУ направит Савченко повестку для повторного допроса и уточнения информации об оружии на Майдане" - откуда она знает об оружии на Майдане, она находилась с другой стороны.


ГПУ направить Савченко повістку для повторного допиту й уточнення інформації про зброю на Майдані, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 9069
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Ну так ее-то за язык никто не тянул когда она пару часов назад всю эту пургу про "Майдан" корреспондентам несла, ...!...
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А в чем пурга? Кто деревья с пулевыми отметинами на майдане спилил? Неужто Янукович? ГПУ направить Савченко повістку для повторного допиту й уточнення інформації про зброю на Майдані, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 648
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Антон Ходза

- Громадянка Савченко, ви впевнені, що бачили Парубія?
- Так, це був точно він.
- Точно?
- А може Пашинський. Так, то був Пашинський!
- Ви впевнені?
- Ну, я так пригадую, що можливо то був він. Але це міг бути і Гітлер.
- Гітлер?
- Так, тепер я точно впевнена, що то був Гітлер. Саме його я бачила. Так і запишіть.
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Похоже что нужно не на допрос вызывать а госпитализировать в психушку.
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Станислав Речинский

Если это действительно была российская спецоперация, я бы назвал ее "Запустить идиота". Думаю, что когда Савченко еще была в плену, ФСБ поняла, что она неадекватна. Именно для того, чтобы эта неадекватность была очевидна -- обеспечивались эфиры Савченко, шла ее раскрутка. Чисто для того, чтобы показать, вот мол, смотрите, какие герои у украинцев. Потом ее благополучно отправили в Украину в надежде, что и в нашем парламенте она чудить не перестанет. Таки не перестала. Уже в статусе нардепа и Героя Украины. И сейчас в Кремле ликуют наблюдая, как наша власть всерьез лепит из городской сумасшедшей Усаму бин Ладена. Для чего? Не только по глупости, но и из-за страсти к самопиару у Луценко и Грицака. И из-за возможности "делом Савченко" ударить к примеру, по Тимошенко. А дальше будет еще смешней. Снимут неприкосновенность, будет следствие, потом суд, который будет для Савченко трибуной, на которой она сможет нести все что угодно и существенно поднять свой рейтинг. И, чего доброго, еще и стать политзаключенным. Со своей сектой. Ну не грабли? Тем более, что у Савченко есть железнобетонный аргумент в свою защиту. Если бы она действительно была российским шпионом и террористом -- вернулась бы она в Украину? Из Европы было бы проще улететь в Россию. Вобщем, беда, когда ГПУ и СБУ руководят пиарщики
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Цырк!
Вот так канул в небытые Михо, а оттуда, к вершинам всех новостей - Надя....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ направит Савченко повестку для повторного допроса и уточнения информации об оружии на Майдане, - Горбатюк
 
 
 
 
 
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