 ГПУ направит Савченко повестку для повторного допроса и уточнения информации об оружии на Майдане, - Горбатюк

Об этом сообщил начальник департамента Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В показаниях Савченко была информация общего характера, как факт, без конкретики, какое оружие и какие люди привозили", - рассказал С.Горбатюк.
Он добавил, что в течение дня или в пятницу, 16 марта, Н.Савченко будет направлена повестка, и по мере возможности следователь будет ждать ее на допрос. По словам С.Горбатюка, повторный допрос необходим для уточнения деталей, которые депутату следовало бы сообщить следствию.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что Савченко планировала теракт в парламенте.
Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.
8 марта правоохранители задержали главу Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.
9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.
По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.
погромапереворота дождёмся или будем слушать всякую бредотину.....
Написано для уточнення
в нас ж демократія (чи що там у влади)- питання вирішується "більшістю" )
Там Парубий в этом же пальто.
https://www.youtube.com/watch?v=ijS_ZNTWivc
kapper обвиняет бойцов "Правого сектора" в расстреле майдановцев?
Ессно, исключительно из-за глубочайшей обеспокоенности о гостях и жителях Киева
Выходите. Ходите. Пойте, надувайте шарики. Но, если хоть одно окно или фонарь будут разбиты...
То у вас найдутся гранаты, автоматы, "новичек" и пр. и пойдут ваши массовики затейники по шпалам по железной дороге (предварительно слив все списки и сметы оплаты).
- Громадянка Савченко, ви впевнені, що бачили Парубія?
- Так, це був точно він.
- Точно?
- А може Пашинський. Так, то був Пашинський!
- Ви впевнені?
- Ну, я так пригадую, що можливо то був він. Але це міг бути і Гітлер.
- Гітлер?
- Так, тепер я точно впевнена, що то був Гітлер. Саме його я бачила. Так і запишіть.
Если это действительно была российская спецоперация, я бы назвал ее "Запустить идиота". Думаю, что когда Савченко еще была в плену, ФСБ поняла, что она неадекватна. Именно для того, чтобы эта неадекватность была очевидна -- обеспечивались эфиры Савченко, шла ее раскрутка. Чисто для того, чтобы показать, вот мол, смотрите, какие герои у украинцев. Потом ее благополучно отправили в Украину в надежде, что и в нашем парламенте она чудить не перестанет. Таки не перестала. Уже в статусе нардепа и Героя Украины. И сейчас в Кремле ликуют наблюдая, как наша власть всерьез лепит из городской сумасшедшей Усаму бин Ладена. Для чего? Не только по глупости, но и из-за страсти к самопиару у Луценко и Грицака. И из-за возможности "делом Савченко" ударить к примеру, по Тимошенко. А дальше будет еще смешней. Снимут неприкосновенность, будет следствие, потом суд, который будет для Савченко трибуной, на которой она сможет нести все что угодно и существенно поднять свой рейтинг. И, чего доброго, еще и стать политзаключенным. Со своей сектой. Ну не грабли? Тем более, что у Савченко есть железнобетонный аргумент в свою защиту. Если бы она действительно была российским шпионом и террористом -- вернулась бы она в Украину? Из Европы было бы проще улететь в Россию. Вобщем, беда, когда ГПУ и СБУ руководят пиарщики
Вот так канул в небытые Михо, а оттуда, к вершинам всех новостей - Надя....