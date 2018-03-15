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 Политика Украины
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Все про:ВР (21738) неприкосновенность (798) Савченко (2583) Пинзеник Павел (44)

 Регламентный комитет еще не получил представления ГПУ на снятие неприкосновенности с Савченко, - Павел Пинзеник

Верховная Рада не сможет снять неприкосновенность с Надежды Савченко (внефракционная) еще минимум пять дней.

Об этом в комментарии LB.ua заявил первый заместитель главы комитета ВР по вопросам регламента Павел Пинзеник, передает Цензор.НЕТ

"Представления на Савченко поступили в Раду, но в комитет еще не поступали. Как только комитет получит эти представления, по регламенту, у нас есть 20 дней для рассмотрения этого вопроса. У Надежды Савченко есть пять дней для дачи разъяснений после того, как она сама получит текст этих представлений. Она должна дать нам объяснения. На это у нее есть 5 дней. Комитет примет во внимание эти объяснения. И затем комитет в течение 20 дней должен вынести решение. А после вывода комитета Верховная Рада в течение семи дней должна рассмотреть этот вопрос в зале", - заявил он.

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Пинзеник добавил, если сегодня комитет получит все представления от ГПУ на нардепа Савченко, затем после получения всех документов, для нее начинается пятидневный отсчет времени.

"Она должна нам предоставить объяснения. Мы его рассмотрим и в промежутке 20 дней вынесем решение. Когда это может быть, пока сложно прогнозировать. Выйдем ли мы на заседание в следующую среду, пока некорректно говорить. Слишком много "если". Мы будем действовать в соответствии с регламентом. И в рамках 20 дней в любом случае рассмотрим вопрос по Савченко", - заверил он.

По его словам, даже если сегодня Савченко покинет Украину и не предоставит объяснения в течение пяти дней, комитет вынесет решение в 20-дневный срок.

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Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Источник: https://censor.net.ua/n3055802
 
 
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просто Савченко - одна на всю страну открыто сказала то, что думают миллионы, все остальные просто ссыкуны
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вот что бывает когда до власти попадают Идиоты и клептоманы.. перепуганные своей тенью....
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Правильно, будь яке свинособаче лайно буде для тебе "умніцей" допоки хотітеме вбити президента і депутатів.
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"Генпрокуратура путем усиленного поиска в сети Интернет обнаружила и обнародовала неопровержимые доказательства подготовки теракта в Верховной Раде. Стало известно имя еще одного террориста." (с)

https://www.youtube.com/watch?v=9YpInBIDUGQ&lc=UgzrVqWbRMzACjoxbSB4AaABAg
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Модест мацковский : Ну Киев, додненький, ну вставай. Нашу Надю видучай..
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Что значит представления, доказательства нужны железные а их пока невидно.
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Так наши правоохранительные органы, в том числе "антикоррупционеры" вообще не умеют собирать доказательств, у них с этим какие то хронические проблемы))
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Йулевата путина усирается за Гадю сравченко Регламентный комитет еще не получил представления ГПУ на снятие неприкосновенности с Савченко, - Павел Пинзеник - Цензор.НЕТ 7109
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Им похрен на Гадю, главное Порошенко и Ко макнуть поглубже
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На неё такие надежды были, так раша на неё надеялась и тут вдруг все рухнуло
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Значит на радость Путину украинская власть сажает своих героев?
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почалось... тема з комітетом стане черговим приводом для анекдотів
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Какая то совсем непонятная ситуация, лучше бы сняли неприкосновенность со всех бывших регионалов, которые до сих пор сидят в раде под знаменами других партий
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Иван Лоза Это точно! Многие из них давно сидеть должны. А все ведут себя как ни в чём ни бывало. Добкин до сих пор разгуливает, ещё и по телеканалам ходит, умничает. Дожили.
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Это ж как нужно было хорошо все спланировать, что все мы настолько поверили поверили этой аферистке
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРегламентный комитет еще не получил представления ГПУ на снятие неприкосновенности с Савченко, - Павел Пинзеник
 
 
 
 
 
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