 Зарплата тренеров олимпийцев сегодня колеблется от 25 до 45 тысяч грн, - Жданов

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

"Не секрет, что наши тренеры уезжают за рубеж. Причин несколько, но одна из основных – низкая заработная плата. Совместными усилиями Национального олимпийского комитета, бюджетного комитета, профильного комитета, министерства - мы внесли в бюджет изменения, в которых установили надбавку для главных тренеров, тренирующих олимпийские команды, и старших тренеров, которые тренируют олимпийцев", - сказал он.

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"Примерная зарплата главных тренеров - от 45 до 50 тыс. грн, а старших тренеров - 25-30 тысяч, она увеличилась в 2-4 раза", - добавил министр, отвечая на вопрос о конкретных суммах.

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