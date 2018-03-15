 Зарплата тренеров олимпийцев сегодня колеблется от 25 до 45 тысяч грн, - Жданов

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал министр молодежи и спорта Игорь Жданов.
"Не секрет, что наши тренеры уезжают за рубеж. Причин несколько, но одна из основных – низкая заработная плата. Совместными усилиями Национального олимпийского комитета, бюджетного комитета, профильного комитета, министерства - мы внесли в бюджет изменения, в которых установили надбавку для главных тренеров, тренирующих олимпийские команды, и старших тренеров, которые тренируют олимпийцев", - сказал он.
"Примерная зарплата главных тренеров - от 45 до 50 тыс. грн, а старших тренеров - 25-30 тысяч, она увеличилась в 2-4 раза", - добавил министр, отвечая на вопрос о конкретных суммах.
Полный текст интервью с Игорем Ждановым читайте здесь.
Особенно , если учесть , что спорт у нас коммерческий , то не совсем понятно , почему я , имеющий оклад примерно в восемь раз меньший , должен её оплачивать .
Если Гнойсману так нравиться это щемящее сердце чувство гордости и превосходства , то почему бы ему не оплачивать это мероприятие из собственного кармана .
А мне как-то пох , кто там на санках первый приехал .
Я с этой олимпиады не одной трансляции не смотрел .