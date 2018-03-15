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 Экономика
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Все про:Гонтарева (717) Рыбалка Сергей (44)

 Заявления Гонтаревой касательно гривни свидетельствуют, что она не читала Конституцию, - Рыбалка

Слова Валерии Гонтаревой во время выступления в парламенте перед ее отставкой о том, что Нацбанк не отвечает за стабильность национальной валюты, - яркое свидетельство того, что она не знает Конституции.

Об этом, комментируя выступление Гонтаревой, в видео на своей странице в Facebook сказал экс-руководитель финансового комитета Верховной Рады Сергей Рыбалка, сообщают "Украинские новости".

"Когда Валерия Алексеевна (Гонтарева, - ред.) говорила, что она (как председатель НБУ, - ред.) не отвечает за курс гривни, то она не читала Конституцию", - сказал он обратив внимание на то, что это прямо предусмотрено статьей 99 Основного Закона страны.

При этом Сергей Рыбалка обратил внимание на ряд других, не менее вопиющих фактов в выступлении.

"Она назвала олигархов, которые должны Национальному банку. А у меня вопрос - когда она была на должности, почему она не говорила об этих олигархах? Почему мы не знали эти фамилии? Она рассказывает, что есть проблемы с национализированным Приватбанком. Но мне, как председателю профильного парламентского комитета в то время, она лично клялась, что у нее нет вопросов с Приватбанком и все гарантии лично владельца Приватбанка у нее в кармане", - сказал парламентарий.

Напомним, что в статье 99 Конституции сказано: "Обеспечение стабильности денежной единицы является основной функцией центрального банка государства - Национального банка Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3055798
 
 
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ВСе петюни протеже такие ворье тупорылое Заявления Гонтаревой касательно гривни свидетельствуют, что она не читала Конституцию, - Рыбалка - Цензор.НЕТ 6602
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та не - они не тупорылые - они тупорылых разводят...
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Коли будуть кранти, то обов'язково встане! Але тоді вже багато ляже...
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Пугачова в нас ніколи не було, це ваше. А вставали хоча би для захисту від татар, вставали при Хмельницькому, були Холодний Яр й УПА...
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Да, скорее всего не читала - но разве это мешало ей делать то, для чего ее туда поставили... Вот, и у генпрокурора нет юробразования - а ведь тоже шуршит как электровеник...)))
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Сегодня день разочарований. Военный переворот, Гонтарева, вышки Бойко. Все можно брать в кавычки.
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Лолита тоже не задумывается,когда брешет. А гонторщиха его протеже. Давайте не мелочиться на шестерок,а всех скопом трясти.
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Лоліта лише починає напрягать мозги ,коли бреше по англійські.
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так а какую ответственность несут не взирая на ранг несут чиновники и прочие представители государства за нарушение высшего закона Украины Конституции? Или никакую, кроме угрызений совести?
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Безвідповідальність - фундаментальна основа державної політики .Закони для бидла.
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Весь тот бред, что несла облигация, брехня, перекрученные факты и всё, что угодно ещё, но только не отчёт.
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она рошенки жрала, на кой ей пустозвонная бумага ?
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Національний банк України

Стаття 6. Основна функція
Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.

При виконанні своєї основної функції Національний банк має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі.


Національний банк у межах своїх повноважень сприяє фінансовій стабільності, в тому числі стабільності банківської системи за умови, що це не перешкоджає досягненню цілі, визначеної у частині другій цієї статті.

Національний банк також сприяє додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримує економічну політику Кабінету Міністрів України за умови, що це не перешкоджає досягненню цілей, визначених у частинах другій та третій цієї статті.
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ну а какие ж там условия во второй и третьей частях? По какой причине Нацбанк смог так лихо и безнаказанно слить курс национальной валюты?? Миллионы обнищали - и ни кто не виноват))
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имеющий глаза прочтет...имеющий мозг разберется в приоритетах...
нет волшебников,умеющих в приказном порядке удерживать финансовую стабильность.
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А хорошо ее пожурили, надолго запомнит. А_Й_ ЯЯ.
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скільки Гонтарева заробила на демарші українського банку під її керівництвом? потрібен незалежний аудит , чим скоріше тим краще
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Василий Горбаль

Внимательно слушаю Гонтареву в Раде. Звание Героя заберут у Савченко, отдадут ей))
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗаявления Гонтаревой касательно гривни свидетельствуют, что она не читала Конституцию, - Рыбалка
 
 
 
 
 
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