 Заявления Гонтаревой касательно гривни свидетельствуют, что она не читала Конституцию, - Рыбалка

Об этом, комментируя выступление Гонтаревой, в видео на своей странице в Facebook сказал экс-руководитель финансового комитета Верховной Рады Сергей Рыбалка, сообщают "Украинские новости".
"Когда Валерия Алексеевна (Гонтарева, - ред.) говорила, что она (как председатель НБУ, - ред.) не отвечает за курс гривни, то она не читала Конституцию", - сказал он обратив внимание на то, что это прямо предусмотрено статьей 99 Основного Закона страны.
При этом Сергей Рыбалка обратил внимание на ряд других, не менее вопиющих фактов в выступлении.
"Она назвала олигархов, которые должны Национальному банку. А у меня вопрос - когда она была на должности, почему она не говорила об этих олигархах? Почему мы не знали эти фамилии? Она рассказывает, что есть проблемы с национализированным Приватбанком. Но мне, как председателю профильного парламентского комитета в то время, она лично клялась, что у нее нет вопросов с Приватбанком и все гарантии лично владельца Приватбанка у нее в кармане", - сказал парламентарий.
Напомним, что в статье 99 Конституции сказано: "Обеспечение стабильности денежной единицы является основной функцией центрального банка государства - Национального банка Украины".
Про Національний банк України
Стаття 6. Основна функція
Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.
При виконанні своєї основної функції Національний банк має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі.
Національний банк у межах своїх повноважень сприяє фінансовій стабільності, в тому числі стабільності банківської системи за умови, що це не перешкоджає досягненню цілі, визначеної у частині другій цієї статті.
Національний банк також сприяє додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримує економічну політику Кабінету Міністрів України за умови, що це не перешкоджає досягненню цілей, визначених у частинах другій та третій цієї статті.
нет волшебников,умеющих в приказном порядке удерживать финансовую стабильность.
Кадровый переворот в ГФС: фискалы объяснили почему возвращают на должности люстрированных чиновников
Внимательно слушаю Гонтареву в Раде. Звание Героя заберут у Савченко, отдадут ей))