 Заявления Гонтаревой касательно гривни свидетельствуют, что она не читала Конституцию, - Рыбалка

Об этом, комментируя выступление Гонтаревой, в видео на своей странице в Facebook сказал экс-руководитель финансового комитета Верховной Рады Сергей Рыбалка, сообщают "Украинские новости".

"Когда Валерия Алексеевна (Гонтарева, - ред.) говорила, что она (как председатель НБУ, - ред.) не отвечает за курс гривни, то она не читала Конституцию", - сказал он обратив внимание на то, что это прямо предусмотрено статьей 99 Основного Закона страны.

При этом Сергей Рыбалка обратил внимание на ряд других, не менее вопиющих фактов в выступлении.

"Она назвала олигархов, которые должны Национальному банку. А у меня вопрос - когда она была на должности, почему она не говорила об этих олигархах? Почему мы не знали эти фамилии? Она рассказывает, что есть проблемы с национализированным Приватбанком. Но мне, как председателю профильного парламентского комитета в то время, она лично клялась, что у нее нет вопросов с Приватбанком и все гарантии лично владельца Приватбанка у нее в кармане", - сказал парламентарий.

Напомним, что в статье 99 Конституции сказано: "Обеспечение стабильности денежной единицы является основной функцией центрального банка государства - Национального банка Украины".