Редактор Цензор.НЕТ 15.03.18 15:5315.03.18 15:54 Лавров упал на колени перед лекцией о возможностях России. ВИДЕО Глава российского МИДа Сергеем Лавровым упал, выходя на сцену во время форума "Россия - страна возможностей".Как сообщает Цензор.НЕТ, Лавров споткнулся о ступеньку и упал на колени. ... Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ответ на действия Лондона будет очень скоро. Мы поступим как вежливые люди, - ЛавровИсточник: https://censor.net.ua/n3055797 x Мне нравится
Лаврова закували))).
лучше чем было с голубями...
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Все по Фрейду - ті, що встають з колін, і все ніяк не можуть піднятися......
Какцапи, одним словом.....
Был такой фильм. В 70-х. В то время я от него (от фильма) был в восторге.
поплила бАржа...
Купив пуйло коника, а коник без ноги.
Купив путя коня
Але ж задньої ноги у нього нема,
А що замість той ноги у нього було.
Про це ніколи не дізнається ні хто.
Але ж навіщо пуйлу
Той коник без ноги.
Той коник без ноги і ні туди і ні сюди.
Тоді ж купуй пуйло скориш слона.
Бо мати слона, це також красота.
Йшов і думав "Грьобаний стид, шо я зара нести почну!.."
Знаки! Знаки повсюду...
Забыли подписать мунумент !
"Да, я упал, очень скользко было, когда выходили из машины. Нормальное состояние, как видите. ...Мне просто сделали перевязку, заклеили, сделали МРТ, чтобы не было гематом... сильно ударился головой", - сказал Михалков, отвечая на вопрос журналиста о постигшей его неприятности и теперешнем состоянии его здоровья.