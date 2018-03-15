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 Общество, За рубежом
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Все про:Лавров (1488) МИД РФ (1096) падение (174) Россия (68417)

 Лавров упал на колени перед лекцией о возможностях России. ВИДЕО

Глава российского МИДа Сергеем Лавровым упал, выходя на сцену во время форума "Россия - страна возможностей".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Лавров споткнулся о ступеньку и упал на колени.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ответ на действия Лондона будет очень скоро. Мы поступим как вежливые люди, - Лавров

Источник: https://censor.net.ua/n3055797
 
 
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мабуть там овес Лаврун побачив на сцені розсипали, не міг себе стримати щоб не пожрати)
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заставили ипанатоф своему фбреру молиться .....поразбиваются к ибиням....низкие твари
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На Янука венок упал, у Параши солдат упал....А при єтом международное сообщество таки нагнет рашку
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В кінному спорті є таке поняття "закувати коня", це коли коваль заганяє вухналя в мягку тканини коневі і кінь хромає (так часом позбуваються фаворитів перед скачками).
Лаврова закували))).
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причем хороший!
лучше чем было с голубями... Лавров упав на коліна перед лекцією про можливості Росії - Цензор.НЕТ 4196
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Якась арена цирку, чи що? Клоуни, бля...Лавров упав на коліна перед лекцією про можливості Росії - Цензор.НЕТ 7692
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Так это он кричал Захаровой в ресторациях : "Поедемте в номера !" ?!
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Да, это он - особа, приближенная к ампиратору, отец русской дипломатии.
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Я думаю , торг здесь неуместен , бляяя !
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упал, и пукнул с подливкой , аж штанина прилипла Лавров упав на коліна перед лекцією про можливості Росії - Цензор.НЕТ 7826 Лавров упав на коліна перед лекцією про можливості Росії - Цензор.НЕТ 7826
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Конь на двух ногах - неустойчив. Все-равно природа свое взяла.
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Глава російського МЗС Сергій Лавров упав, виходячи на сцену під час форуму "Росія - країна можливостей".
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Все по Фрейду - ті, що встають з колін, і все ніяк не можуть піднятися......
Какцапи, одним словом.....
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Капля никотина еще ни одну лошадь до добра не доводила.
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Горячие ковбои такую лошадь сразу пристреливают. Лавров упав на коліна перед лекцією про можливості Росії - Цензор.НЕТ 1253
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Вот, что Голливуд делает. Это его влияние, особенно на молодёжь. Всегда удивлялся смеху в зале кинотеатра, когда, кто то падает, особенно если мордой в торт. Человек упал. Плохой он или хороший, почему это должно вызывать такие эмоции?
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какой бомонд - такие и возможности)
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"Загнанных лошадей пристреливают, неправда ли?"
Был такой фильм. В 70-х. В то время я от него (от фильма) был в восторге.
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Пардон, премьера фильма была в декабре 1969. Но нам показали гораздо позже.
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банддипломат начинает что-то подозревать
Лавров упав на коліна перед лекцією про можливості Росії - Цензор.НЕТ 5100
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Представляю, какое счастье Вы испытываете обсасывая такую хорошую новость. В магазине и библиотеке, только и слышно, а вы слышали Лавров упал? Сейчас я вам расскажу как кто ногу сломал катаясь на велосипеде, как кто то бубликом поперхнулся.
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Степа, не приписывай украинцам ваши нарассейские черты. И ваше поведение в библиотеках тоже. Смеемся с врага, а не человека. Или ты считаешь нарассеян людьми?
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Что Вы, что Вы! Я никому ничего не приписываю. Вы сами уже две страницы приписали. Когда в Украине всё прекрасно, и больше дел никаких не осталось, всё, что надо поприкрутили, то надо искать любой повод, что бы поприкалываться.
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кацап, только один факт твоего пребывания на Цензоре под флагом EU- уже доказывает твою огромнейшею попаболь, которая нас так же веселит)
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Думаю, что у себя сами разберемся. Но чтобы рассеяне свое поганое рыло сунули к нам... Увольте. И, как и у всех рассеян, у вас пресквернейшая привычка УКАЗЫВАТЬ. Неужели вы думаете, что вы умнее кого-то? Назовите хоть одного нарассеянина, который не знал бы и не указывал, как Украине лучше, и что надо делать.
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А, чего там у себя надо самим разбираться? Всё же уже разобрано и разложено по полочкам. Разве у вас есть какие то проблемы? Может вам ещё чего то для полного счастья не хватает?
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Но, согласитесь, не рассеянам давать советы и указывать.
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Соглашусь. Но и любое общение принимать за указания не стоит. Это мнительность.
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кацапы опять всех посмешили- никто же не виноват что они клоуны по жизни
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"Лавров упал на колени перед лекцией о возможностях России" - бог всё видит, и это только начало, в такую позу сейчас мир поставил Кацапстан, возможности были раньше, пока украинский народ, ценой тысяч невинных жертв, не раскрыл настоящее рыло кремлёвской банды, а теперь москалям придётся ползать на коленях постоянно.
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Конь о четырёх ногах, да спотыкается (народная мудрость)
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лошадь и должна бегать на своих четырёх ...
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Пора бы лаврушку подковать. Или на мыло пока не сдох.
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в 404 можна в екстрім-тури їздити, це ж дурдом в масштабах величезної країни і140 мільонами пацієнтів Лавров упав на коліна перед лекцією про можливості Росії - Цензор.НЕТ 2529
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По мотивах Шао Бао

Купив пуйло коника, а коник без ноги.

Купив путя коня
Але ж задньої ноги у нього нема,
А що замість той ноги у нього було.
Про це ніколи не дізнається ні хто.

Але ж навіщо пуйлу
Той коник без ноги.
Той коник без ноги і ні туди і ні сюди.
Тоді ж купуй пуйло скориш слона.
Бо мати слона, це також красота.
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Трохи копита не відкинув!
Йшов і думав "Грьобаний стид, шо я зара нести почну!.."
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И Михалков (доверенное типа лицо карлика) тоже упал перед дебатами. Кажется, в Нижнем Новгороде.

Знаки! Знаки повсюду...
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Знайдено світлину маленького Лаврова
Лавров упав на коліна перед лекцією про можливості Росії - Цензор.НЕТ 5633
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Дібіли , бляяя ...
Забыли подписать мунумент !
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Кокс не весь конфисковали, лошадинная доза прибыла по назначению
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В халате манька пляшет. Я ее по носкам узнала.
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Опять унылого силосом прокисшим накормили. Или новичком. Отскакал свое.(((
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Отодрать подковы - и на колбасу! "Лавровская сыровяленая"
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Вы просмотрели миниатюру "Россия поднимается с колен"
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Символично... показал про новые возможности рашки стать раком после такого высокомерного вставания со стула.
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Утром в четверг в нижегородских СМИ появилась информация о том, что во время съемок на телевидении в Нижнем Новгороде Михалков поскользнулся и получил ушиб, после чего ему сделалось плохо. Также сообщалось, что он был доставлен в одну из местных больниц.
"Да, я упал, очень скользко было, когда выходили из машины. Нормальное состояние, как видите. ...Мне просто сделали перевязку, заклеили, сделали МРТ, чтобы не было гематом... сильно ударился головой", - сказал Михалков, отвечая на вопрос журналиста о постигшей его неприятности и теперешнем состоянии его здоровья.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЛавров упал на колени перед лекцией о возможностях России. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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