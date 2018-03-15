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 Британия, Германия, Франция и США назвали РФ ответственной за отравление Скрипаля, потребовав раскрыть данные по "Новичку"

Союзники пришли к мнению, что Россия стоит за отравлением Скрипаля и его дочери, так как другого правдоподобного объяснения нет. Британия уже выслала российских дипломатов, о санкциях со стороны других стран речи пока нет.

Лидеры Франции, Германии, США и Великобритании "питают отвращение" к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, говорится в совместном заявлении, которое опубликовал в своем Twitter пресс-секретарь канцлера ФРГ Штефан Зиберт, передает Цензор.НЕТ.

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В документе отмечается, что использование против Скрипаля боевого отравляющего вещества, разработанного в России, первым применением такого химиката в Европе "со времен Второй мировой войны".

"Это покушение на суверенитет Британии и такое действие со стороны государства - прямое нарушение Конвенции о запрещении химического оружия, а также нарушение международного права. Это угрожает безопасности всех нас", - говорится в заявлении.

"Великобритания подробно проинформировала своих союзников о том, что с высокой степенью вероятности Россия несет ответственность за нападение. Мы разделяем оценку Великобритании, что другого правдоподобного объяснения нет, и отмечаем, что отказ России отреагировать на законное требование британского правительства еще больше подтверждает ее ответственность", — говорится в тексте заявления.

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В связи с этим лидеры США, Франции, ФРГ и Британии потребовали "полное раскрытие программы "Новичок" Организации по запрещению химического оружия".

Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на разведку. На то, чтобы покинуть страну, им дана неделя.

Кроме того, Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и поэтому отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Также на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, не поедут министры и высокопоставленные представители Великобритании.

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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055795
 
 
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наура.
ну или берег слоновой кости.
ряшка? - та боже упаси, миролюбивые бо.
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ну ты глянь какие тупоголовые эти наши партнеры- да арестуйте ихнее бабло в ваших банках - все прийдут с повинной, и путлера в санях через аляску притащат
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О, вот это хорошая новость! Давайте, ребятки, подтягивайтесь. Смыкайте ряды, так сказать. И ваааще- делайте что-нибудь. Бо- пора.
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Как выслать анальную затычку хуйлу, кто знает？
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Британия, Германия, Франция и США назвали РФ ответственной за отравление Скрипаля, потребовав раскрыть данные по "Новичку" - Цензор.НЕТ 9422
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБритания, Германия, Франция и США назвали РФ ответственной за отравление Скрипаля, потребовав раскрыть данные по "Новичку"
 
 
 
 
 
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