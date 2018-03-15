 Британия, Германия, Франция и США назвали РФ ответственной за отравление Скрипаля, потребовав раскрыть данные по "Новичку"

Лидеры Франции, Германии, США и Великобритании "питают отвращение" к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, говорится в совместном заявлении, которое опубликовал в своем Twitter пресс-секретарь канцлера ФРГ Штефан Зиберт, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: "Россия должна отойти в сторону и заткнуться", - глава Минобороны Британии

В документе отмечается, что использование против Скрипаля боевого отравляющего вещества, разработанного в России, первым применением такого химиката в Европе "со времен Второй мировой войны".

"Это покушение на суверенитет Британии и такое действие со стороны государства - прямое нарушение Конвенции о запрещении химического оружия, а также нарушение международного права. Это угрожает безопасности всех нас", - говорится в заявлении.

"Великобритания подробно проинформировала своих союзников о том, что с высокой степенью вероятности Россия несет ответственность за нападение. Мы разделяем оценку Великобритании, что другого правдоподобного объяснения нет, и отмечаем, что отказ России отреагировать на законное требование британского правительства еще больше подтверждает ее ответственность", — говорится в тексте заявления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Британии: новые санкции могут коснуться "коррумпированных" соратников Путина

В связи с этим лидеры США, Франции, ФРГ и Британии потребовали "полное раскрытие программы "Новичок" Организации по запрещению химического оружия".

Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die USA rufen in gemeinsamer Erklärung Russland auf, zu allen Fragen Stellung zu nehmen, die mit dem Anschlag in #Salisbury verbunden sind. pic.twitter.com/sqHxV1k3F5 — Steffen Seibert (@RegSprecher) 15 марта 2018 г.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на разведку. На то, чтобы покинуть страну, им дана неделя.



Кроме того, Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и поэтому отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Также на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, не поедут министры и высокопоставленные представители Великобритании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нарушение международных норм и соглашений": НАТО призвало РФ полностью раскрыть программу химоружия "Новичок"

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.