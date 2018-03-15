 Минимум 600 млн грн выделят на спортивные объекты из госбюджета в 2018-м, - Жданов

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

"Из государственного бюджета в этом году выделяются минимум 600 миллионов гривен - те самые 10% от 6 миллиардов в Государственном Фонде регионального развития", - сказал он.

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По его словам, к этому также добавляется определенная сумма с мест.

"Местные власти могут делать проекты и сами, без помощи государства. Если у них на депозитах 55 миллиардов (остатки по счетам органов местного самоуправления). А всего за 9 месяцев прошлого года доходы местных бюджетов увеличились на 31 млрд грн. Могут они потратить часть этих денег на спортивную, молодежную инфраструктуру, культуру и другие полезные для своей громады вещи?" - отметил министр.

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