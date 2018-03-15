EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Спорт
  314  5
Все про:бюджет (4188) Жданов (138) спорт (1525) финансирование (1247)

 Минимум 600 млн грн выделят на спортивные объекты из госбюджета в 2018-м, - Жданов

На развитие спортивной инфраструктуры на местном уровне предусмотрено обязательное выделение 10% Государственного фонда регионального развития.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

"Из государственного бюджета в этом году выделяются минимум 600 миллионов гривен - те самые 10% от 6 миллиардов в Государственном Фонде регионального развития", - сказал он.

Читайте также: "Если на второй Олимпиаде кряду мы получаем золото - это успех", - Жданов

По его словам, к этому также добавляется определенная сумма с мест.

"Местные власти могут делать проекты и сами, без помощи государства. Если у них на депозитах 55 миллиардов (остатки по счетам органов местного самоуправления). А всего за 9 месяцев прошлого года доходы местных бюджетов увеличились на 31 млрд грн. Могут они потратить часть этих денег на спортивную, молодежную инфраструктуру, культуру и другие полезные для своей громады вещи?" - отметил министр.

Полный текст интервью с Игорем Ждановым читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3055793
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ща зрадоофно скаже що якщо виділяють більше то і крадуть більше. Он при Овочу хер виділяли то й не крали.. А зараз крадуть більше ніж при овочі бо видатки бюджетні на спорт, освіту і медицину в рази більше.. Супер логіка зрадоофнюка..
 показать весь комментарий
 
Сколько реально дойдет до спортсмена , вот в чем вопрос .
 показать весь комментарий
 
В местных громадах тоже понатыкали представителей администрации президента по известному принципу , а у тех не хватает то ли ума , то ли смелости, то ли фантазии осваивать местные деньги. А может откаты трудно получать стало, вот и возвращаются деньги на счета минфина.
 показать весь комментарий
 
25 млн. долларов
на ковры и содержания Рады и то больше выделяют.
 показать весь комментарий
 
ну хоть что-то.лучше поздно.чем никогда
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиСпортМинимум 600 млн грн выделят на спортивные объекты из госбюджета в 2018-м, - Жданов
 
 
 
 
 
 вверх