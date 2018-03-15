 Крысин не явился в суд: на следующее заседание 26 марта его должны доставить принудительно. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Адвокат Крысина Евгений Солодко заявил в суде, что его подзащитный не явился из-за "возможной угрозы своей жизни". Вместе с тем, еще один обвиняемый по данному делу Сергей Чемес участвовал в заседании в режиме видеоконференции.

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Адвокат Крысина подал судье три ходатайства: о проведении заседаний в закрытом режиме, об участии Крысина в заседаниях в режиме видеоконференции, а также о предоставлении Крысину и его имуществу охраны.

В итоге председательствующий судья Любовь Леонтюк постановила, что данные ходатайства суд будет рассматривать в присутствии подозреваемого Крысина и вынесла решение о принудительном приводе Крысина на следующее заседание, которое назначила на 26 марта 13.00.

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Адвокат Крысина Солодко.









Второй подозреваемый по делу Чемес.

Судья Леонтюк.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ