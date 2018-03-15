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 Политика Украины, Общество
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 Крысин не явился в суд: на следующее заседание 26 марта его должны доставить принудительно. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Юрий Крысин не явился в Дарницкий райсуд Киева, где слушается дело о похищении и пытках активистов в январе-феврале 2014 года.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

 

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Адвокат Крысина Евгений Солодко заявил в суде, что его подзащитный не явился из-за "возможной угрозы своей жизни". Вместе с тем, еще один обвиняемый по данному делу Сергей Чемес участвовал в заседании в режиме видеоконференции.

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Адвокат Крысина подал судье три ходатайства: о проведении заседаний в закрытом режиме, об участии Крысина в заседаниях в режиме видеоконференции, а также о предоставлении Крысину и его имуществу охраны.

В итоге председательствующий судья Любовь Леонтюк постановила, что данные ходатайства суд будет рассматривать в присутствии подозреваемого Крысина и вынесла решение о принудительном приводе Крысина на следующее заседание, которое назначила на 26 марта 13.00.

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Крысин не явился в суд: на следующее заседание 26 марта его должны доставить принудительно 01

Адвокат Крысина Солодко.

Крысин не явился в суд: на следующее заседание 26 марта его должны доставить принудительно 02
Крысин не явился в суд: на следующее заседание 26 марта его должны доставить принудительно 03
Крысин не явился в суд: на следующее заседание 26 марта его должны доставить принудительно 04
Крысин не явился в суд: на следующее заседание 26 марта его должны доставить принудительно 05

Второй подозреваемый по делу Чемес.

Крысин не явился в суд: на следующее заседание 26 марта его должны доставить принудительно 06

Судья Леонтюк.

Крысин не явился в суд: на следующее заседание 26 марта его должны доставить принудительно 07

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/n3055788
 
 
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делаем ставки - до следующего заседания это чмо будет уже в бегах...
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ясен пень..так что такие ставки даже лоховской "фаворит" не примет..
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Як серед родичів Веремія немає чоловіків,то нехай його родина розраховує на подібне "правосуддя".
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Закажет видео-конференцию или из Крыма или из Мацквы..
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Предлагаю судьями сделать воевавших атошников . И все в стране наладится
Как смотришь на этих теток в мантиях - ей угрожают наверно постоянно . Какое решение от нее ждать? И пожаловаться некому
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Набирать резервы непосредственно на фронте . ТАМ сейчас сильный потенциал . Нельзя ему дать спиться и сидеть без работы. Брать в судьи, в сбу и т д
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ТОлько из за Ощественных Протестов этот Спектакль. А так бы замяли. А то придётся ещё и авакова как заказчика привлекать, а он НЕВИНОВЕН всегда
.
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Млять, мне интересно, откуда у крысина деньги на адвоката солодко?
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Чи не цікаво,що відчував І.Веремій,коли його вбивали "свої", адже "вісті" і риги з одного боку барикад.
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та зрозумійте ж вже ,Алєні ,тітушки є "рідними дітьми" ювлади України.
НЕ БУДЬТЕ СМІШНИМИ !
Досить .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрысин не явился в суд: на следующее заседание 26 марта его должны доставить принудительно. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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