 Крысин не явился в суд: на следующее заседание 26 марта его должны доставить принудительно. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Адвокат Крысина Евгений Солодко заявил в суде, что его подзащитный не явился из-за "возможной угрозы своей жизни". Вместе с тем, еще один обвиняемый по данному делу Сергей Чемес участвовал в заседании в режиме видеоконференции.
Адвокат Крысина подал судье три ходатайства: о проведении заседаний в закрытом режиме, об участии Крысина в заседаниях в режиме видеоконференции, а также о предоставлении Крысину и его имуществу охраны.
В итоге председательствующий судья Любовь Леонтюк постановила, что данные ходатайства суд будет рассматривать в присутствии подозреваемого Крысина и вынесла решение о принудительном приводе Крысина на следующее заседание, которое назначила на 26 марта 13.00.
Адвокат Крысина Солодко.
Второй подозреваемый по делу Чемес.
Судья Леонтюк.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Как смотришь на этих теток в мантиях - ей угрожают наверно постоянно . Какое решение от нее ждать? И пожаловаться некому
.
НЕ БУДЬТЕ СМІШНИМИ !
Досить .