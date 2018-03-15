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 "Если на второй Олимпиаде кряду мы получаем золото - это успех", - Жданов

За время независимости Украина принимала участие в 7 зимних олимпиадах и завоевала 8 медалей разного достоинства.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

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По словам министра, из 8 добытых на зимних олимпиадах медалей всего лишь 3 золотых: первая - в Лиллехаммере-1994, которую выиграла Оксана Баюл, вторая - в Сочи-2014 в женской биатлонной эстафете и третья - в Пхенчхане.

"И если на второй Олимпиаде кряду мы получаем золото, думаю, это успех. Да, не лишним будет напомнить, что на протяжении всех Олимпиад мы завоевали всего 2 серебряных и 3 бронзовых медали. При этом на двух олимпиадах у нас вообще медалей не было! Речь об Играх в Ванкувере и в Солт-Лейк-Сити. Во втором случае на соревнования поехали рекордные 68 спортсменов, самая большая делегация, и вернулась без медалей", - сказал Жданов.

Полный текст интервью с Игорем Ждановым читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3055787
 
 
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это не успех - это перемога, это жити по новому
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Молчал бы уже, условий для тренировок никаких, а он пытается единственную медаль себе в заслугу поставить.
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Та всім на цю олімпіаду.... в країні повний пі-ц корупція, бідність, війна
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О кадр ,успех это десятки медалей а одна медаль это случайность и не более того ....
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успех - это когда результат является следствием упорного труда, а когда везение и упорство отдельных спортсменов министр выдает за свой успех...
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Говорят что Песков пургу гонит. Дурной пример заразителен. Пурга от Жданова не хуже.
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Из интервью Абраменко перед олимпиадой : "Наверное, нужно время и желание, чтобы построить базы. Как можно без баз тренироваться? У нас был действующий трамплин, была огромнейшая команда. А как только он устарел - все. Постепенно из мальчиков остался я один. За мной молодежи нет вообще. Это просто печально."
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Это золото не имеет никакой корреляции с сотрясаниями воздуха профильного министра.
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если ты не умеешь на Олимпиадах деньги делать, то не лезь командовать спортом, лучше им займись, шансов на успех больше будет даже с пузом. В настоящее время украинскому обществу не нужен пустой выпендреж, Украине необходима реальная помощь в виде финансов, а не в виде медалей, люди не только пот но и кровь проливают за страну.
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А может НУ его НАХРЕН. Пустить эти деньги на Образование или Медицину.
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То есть, деньги Жданову не давать, путь их Гриневич и Супрун тырят?
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Цензор.НЕТНовостиСпорт"Если на второй Олимпиаде кряду мы получаем золото - это успех", - Жданов
 
 
 
 
 
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