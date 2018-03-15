 "Если на второй Олимпиаде кряду мы получаем золото - это успех", - Жданов

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

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По словам министра, из 8 добытых на зимних олимпиадах медалей всего лишь 3 золотых: первая - в Лиллехаммере-1994, которую выиграла Оксана Баюл, вторая - в Сочи-2014 в женской биатлонной эстафете и третья - в Пхенчхане.

"И если на второй Олимпиаде кряду мы получаем золото, думаю, это успех. Да, не лишним будет напомнить, что на протяжении всех Олимпиад мы завоевали всего 2 серебряных и 3 бронзовых медали. При этом на двух олимпиадах у нас вообще медалей не было! Речь об Играх в Ванкувере и в Солт-Лейк-Сити. Во втором случае на соревнования поехали рекордные 68 спортсменов, самая большая делегация, и вернулась без медалей", - сказал Жданов.

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