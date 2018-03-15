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 Политика Украины
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Все про:банки (1579) рефинансирование (61) Гонтарева (717) Бахматюк (30)

 Хватит отворачиваться и закрывать уши, - Бахматюк о заявлениях Гонтаревой

Глава совета директоров агрохолдинга Ukrlandfarming и владелец VAB Банка и банка "Финансовая инициатива" Олег Бахматюк считает провокационной манипуляцией заявления уволенной сегодня, 15 марта, Верховной Радой Украины экс-главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой о задолженности его банков по рефинансированию.

Об этом сообщает пресс-служба бизнесмена, передают Українські Новини.


"Еще месяц назад Валерия Гонтарева уверяла всех, что сумма задолженности моих банков составляет 38 млрд гривен, а сегодня уже называет – 10 млрд гривен. Что в очередной раз свидетельствует об откровенном вранье и манипуляции со стороны бывшей чиновницы", - сказал Бахматюк.

Мы в течение 2 лет прилагаем титанические усилия, чтобы нас хотя бы услышали и сели с нами за стол переговоров.

"Мы готовы погасить все долги пред государством, готовы рассматривать варианты компромиссов, сами наработали целый ряд предложений, которые будут выгодны и Нацбанку, и государству. Но изначально была установка на то, чтобы навесить ярлыки, чтобы выставить банкиров злодеями, а регулятора – в белых одеждах. Поэтому сегодня мы обращаемся к Нацбанку: хватит отворачиваться и закрывать уши, делать вид, что вы не замечаете бизнес. Пора переходить к цивилизованному диалогу", - подчеркнул бизнесмен.

По его словам, к сожалению, тактика "тысячи порезов", которую применил Нацбанк против Ukrlandfarming, неоднократно могла привести к рейдерскому захвату бизнеса. "И мы не исключаем, что глухая стена, на которую мы натыкались всякий раз обращаясь в Нацбанк со своими предложениями – была одной из предпосылок для такого захвата", - добавил Бахматюк.

По словам главы набсовета Ukrlandfarming, несмотря на отсутствие конструктивного взаимодействия с НБУ в течение двух последних лет, компания намерена и далее предлагать варианты выхода из ситуации, в том числе и в переговорах с новым главой НБУ.

Напомним, ранее Ukrlandfarming обратился к Нацбанку и Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с предложением реструктуризировать долги выведенных с рынка VAB Банка и банка "Финансовая инициатива" перед государством. В компании в данный момент работают около 37 тыс. человек, предприятия холдинга являются финансово устойчивыми, регулярно погашают долги перед внешними кредиторами (более 500 млн долларов за последние 3 года), выплачивают зарплату, а объем произведенной продукции в эквиваленте достигает 1,5% валового внутреннего продукта (ВВП) Украины.

Эксперты отмечают, что достижение НБУ и Ukrlandfarming компромисса в реструктуризации займов стало бы хорошим сигналом как для внутренних, так и для иностранных инвесторов, поскольку продемонстрировало бы желание регулятора идти на компромиссы ради роста экономики. Кроме того, примеру Ukrlandfarming могли бы последовать и акционеры других банков.

Источник: https://censor.net.ua/n3055786
 
 
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а где соевая ляшковня? почему нету вскукареков о подружке лолиты - лучшей пьяной жабы галактики - сатановской?
Или пальмовые надеются что народ безальтернативцу простит гешефт сатановской и забудет о жабе?
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Банкиры врут? да вы что, не может быть, куда мир катиться...
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Помнится , то же самое, один в один, говорили перед крахом и в "Надрах" и в "Привате", так что вкладчмкам не мешало бы обратить внимание Хватит отворачиваться и закрывать уши, - Бахматюк о заявлениях Гонтаревой - Цензор.НЕТ 9245
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Ворьё у власти выкручивает руки бизнесу. Такая вот правда....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХватит отворачиваться и закрывать уши, - Бахматюк о заявлениях Гонтаревой
 
 
 
 
 
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