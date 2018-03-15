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 Политика Украины
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Все про:Высший хозсуд (42) отмывание денег (145) Емельянов (1)

 Прокуратура: гражданская жена экс-главы Высшего хозсуда Татькова "отмыла" 80 миллионов

По данным предварительного расследования Генпрокуратуры, гражданская жена экс-председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова легализовала деньги, полученные от общественно опасных противоправных деяний на сумму 80 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судовий репортер согласно постановлению Подольского суда Киева.

Речь идет о певице Ярославе Красильниковой, которую следователи считают гражданской женой Татькова.

По версии ГПУ, Красильникова с участием AT "Ощадбанк", компании ООО "Инвестиционная компания "Травиан " и двух граждан Литовской республики, используя схему купли-продажи ценных бумаг (казначейских обязательств) по искусственно оформленными договорами, за период май - сентябрь 2013 года легализовала денежные средства, полученные Татьковым от совершения общественно опасных противоправных деяний, в размере 80 млн грн.

Прокуратура: гражданская жена экс-главы Высшего хозсуда Татькова отмыла 80 миллионов 01

Как известно, с августа 2017 года Департамент специальных расследований Генпрокуратуры расследует уголовное производство в отношении судьи Высшего хозсуда Артура Емельянова и бывшего председателя этого же суда Виктора Татькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура совершила "достаточно серьезный прорыв в расследовании указанного уголовного производства", - замгенпрокурора Енин о "вышках Бойко"

Производство №42017000000002632 зарегистрировано 15.08.2017 по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег), ч. 4 ст. 368 (взяточничество), ч. 1 ст. 255 УК Украины (создание преступной организации).

По данным следствия, в результате совершения общественно опасных противоправных деяний Емельянов и Татьков получили контроль над финансово-хозяйственной деятельностью и имуществом предприятий ООО "Первая Академия Развития", ООО "Вега-Старт", ООО "Ексекво", ООО "Естарс", ООО "Акация 2008 ", ООО" Центр безопасности Крепость ", ООО" Ексимпром ", ООО Агрофирма" НИВА ", ООО" Артоникс ", ООО" Глория-2012 ", ООО" Индастри 2007 "и др. Учредителями компании стали их гражданские жены и доверенные лица.

Виктор Татьков и Артур Емельянов также подозреваются во вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда. Это дело открыли еще в ноябре 2013 года. Подозрение им объявили в октябре 2016 года.

Татьков после Революции достоинства попал под люстрацию, а после объявления подозрения находится в общегосударственном розыске.

Источник: https://censor.net.ua/n3055785
 
 
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Пустой пердеж, что там с брилиантовыми прокурорами, Розенблатом, поляковым и т.д.?
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это плохо, конечно... жаль только, что их никогда не найдут, никогда ничего не отберут и никогда не накажут..., как в индийском кино - много слез, страсти какие, но все - сказки...
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Отлично, отлично. Прокуратура ВСЕХ уведомила. У нас вопрос она уедет или останется ?
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Иметь - так королеву, воровать - так миллионами. Не государство, а настоящее Эльдорадо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура: гражданская жена экс-главы Высшего хозсуда Татькова "отмыла" 80 миллионов
 
 
 
 
 
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