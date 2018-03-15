 Прокуратура: гражданская жена экс-главы Высшего хозсуда Татькова "отмыла" 80 миллионов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судовий репортер согласно постановлению Подольского суда Киева.

Речь идет о певице Ярославе Красильниковой, которую следователи считают гражданской женой Татькова.

По версии ГПУ, Красильникова с участием AT "Ощадбанк", компании ООО "Инвестиционная компания "Травиан " и двух граждан Литовской республики, используя схему купли-продажи ценных бумаг (казначейских обязательств) по искусственно оформленными договорами, за период май - сентябрь 2013 года легализовала денежные средства, полученные Татьковым от совершения общественно опасных противоправных деяний, в размере 80 млн грн.

Как известно, с августа 2017 года Департамент специальных расследований Генпрокуратуры расследует уголовное производство в отношении судьи Высшего хозсуда Артура Емельянова и бывшего председателя этого же суда Виктора Татькова.

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Производство №42017000000002632 зарегистрировано 15.08.2017 по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег), ч. 4 ст. 368 (взяточничество), ч. 1 ст. 255 УК Украины (создание преступной организации).

По данным следствия, в результате совершения общественно опасных противоправных деяний Емельянов и Татьков получили контроль над финансово-хозяйственной деятельностью и имуществом предприятий ООО "Первая Академия Развития", ООО "Вега-Старт", ООО "Ексекво", ООО "Естарс", ООО "Акация 2008 ", ООО" Центр безопасности Крепость ", ООО" Ексимпром ", ООО Агрофирма" НИВА ", ООО" Артоникс ", ООО" Глория-2012 ", ООО" Индастри 2007 "и др. Учредителями компании стали их гражданские жены и доверенные лица.

Виктор Татьков и Артур Емельянов также подозреваются во вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда. Это дело открыли еще в ноябре 2013 года. Подозрение им объявили в октябре 2016 года.



Татьков после Революции достоинства попал под люстрацию, а после объявления подозрения находится в общегосударственном розыске.