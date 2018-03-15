 В Украине откроют четыре избирательных участка на выборах президента России, – посольство РФ в Украине

Об этом сообщает посольство РФ в Украине, передает Цензор.НЕТ.

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"Голосование будет проходить 18 марта 2018 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени на избирательных участках в Посольстве и Генеральных консульствах России в Украине, расположенных по следующим адресам: Посольство России на Украине – г. Киев, пр. Воздухофлотский, д. 27; Генеральное консульство России во Львове – г. Львов, ул. К. Левицкого, д. 95; Генеральное консульство России в Одессе – г. Одесса, Гагаринское плато, д. 14; Генеральное консульство России в Харькове – г. Харьков, ул. Максимилиановская, д. 22", - говорится в сообщении.

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"Включение граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом, в список избирателей будет производиться при явке в помещение участковой избирательной комиссии на основании паспорта или заменяющего его документа. Лица, желающие принять участие в выборах, включаются участковой избирательной комиссией в список избирателей на основании устного обращения в день голосования", - отметили в посольстве.

Напомним, выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину оккупации Крыма.

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Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму. 1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.