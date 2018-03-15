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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:выборы (20144) посольство РФ (264) Путин (23627) Россия (68417) участки (28)

 В Украине откроют четыре избирательных участка на выборах президента России, – посольство РФ в Украине

В Украине откроется четыре участка для голосования на время проведения выборов президента РФ в ближайшее воскресенье

Об этом сообщает посольство РФ в Украине, передает Цензор.НЕТ.

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"Голосование будет проходить 18 марта 2018 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени на избирательных участках в Посольстве и Генеральных консульствах России в Украине, расположенных по следующим адресам: Посольство России на Украине – г. Киев, пр. Воздухофлотский, д. 27; Генеральное консульство России во Львове – г. Львов, ул. К. Левицкого, д. 95; Генеральное консульство России в Одессе – г. Одесса, Гагаринское плато, д. 14; Генеральное консульство России в Харькове – г. Харьков, ул. Максимилиановская, д. 22", - говорится в сообщении.

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"Включение граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом, в список избирателей будет производиться при явке в помещение участковой избирательной комиссии на основании паспорта или заменяющего его документа. Лица, желающие принять участие в выборах, включаются участковой избирательной комиссией в список избирателей на основании устного обращения в день голосования", - отметили в посольстве.

Напомним, выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину оккупации Крыма.

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Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму. 1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.

Источник: https://censor.net.ua/n3055782
 
 
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А как-же война и страна агрессор ? Какая-то получается НЕУВЯЗОЧКА ... В Украине откроют четыре избирательных участка на выборах президента России, – посольство РФ в Украине - Цензор.НЕТ 7144
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полный... а кто им разрешает ? походу в Львове есть руцкие консервы..
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шо то мне подсказывает шо в воскресенье этому пасольству настанет пездец
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все вірно, треба допомогти ватнікам вибрати путєна
хай вже доб'є гівноімперію вщент
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лошадь галопирует? или сбилась барьер нее взяла?
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Новость уже удалили. Пидараха, что с рабов взять. В Украине откроют четыре избирательных участка на выборы президента России, – посольство РФ в Украине - Цензор.НЕТ 789
В Украине откроют четыре избирательных участка на выборы президента России, – посольство РФ в Украине - Цензор.НЕТ 4820
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Спотыкающуюся лошадь пристреливают. Надо было отбросить этот либеральный гуманизм и, воспользовавшись случаем, пристрелить загнанного лаврова.
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нацгвардейцы будут пасольство агрессора усилено охранять
за праднечную пайку от рашена
хуйло будет доволен
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Пашинский видел, как она туда бюллетени с именем Порошенко заносила.
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4 участка відкриють ........вашу мать......
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Походе что весь цирк с Савченко и рубаном организовали, чтобы отвлечь украинецев от идиотизма выборов хула в Украине.
А как атошники , потерявшие друзей в АТО, смотрят на это скотство?
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Депутатов гнать в шею, , бо ни Один не возмутился в Раде с трибуны
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А з Лондона виганяють 23 кацапських дипломата.І що характерно,Великобританія з московією 4 роки не воює...
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Та даже за значительно меньшие претензии страны разрывают дипотношения. А если уж сравнить с нашими, то яркий пример Армения-Азербайджан... дипотношений нет, границы закрыты...
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Но выборы хуйла в Лондоне все равно будут. Ну такие международные правила. Или не слышали о таких?
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Ето маразм или перемога? Так и вижу как гитлеровцы в 1942 году пришли в москву на перевыборы Гитлера.
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Это влажные мечты посольства паРаши...и ничего более....
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Я об этом уже тоже писал... Типа немцы поволжья в 1942 приехали в Москву проголосовать за национал-социалистов.....
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Как откроются...так и закроются...минут через пять.....
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не закроются, а отработают по полной. Еще и ментов нагонят не мерено, что бы не дай бог чего не вышло ...и великого Пу не оскорбить ...
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Украина будет помогать выбирать Владимира Владимировича!
Слава Украине!
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С какого будуна ты пришел к такому вводу..?? Посольства паРаши могут объявить о чем угодно...но обеспечивать охрану этих участков никто не будет.....
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ой. не смеши. давай подождем и все увидим ...
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это провокация рф.. чтобы наши патриоты пошли их громить... в груззи нет посла рф до сих пор уже 10 лет .. и никаких голосований нет .. только через швейцарское посольство ...
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ты забыл одну маленькую детальку (две):
у грузин не выбирают президента в 2019 году
и у грузин нет 4 млн. гастарбайтеров на россии.
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Вообще-то их бы сделать передвижными...

В Украине откроют четыре избирательных участка на выборах президента России, – посольство РФ в Украине - Цензор.НЕТ 7963
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Посольства и консульства давно надо было выслать. А сейчас сделать ничего нельзя, ибо по закону -это территории рашки. Провокации с беспорядками могут организовать сами рашисты или их прихвостни. В любом случае, если будут беспорядки около их посольств и консульств, то вони будет очень много, в том числе не только со стороны раши, но и от всяких правозахистныкив и даже от союзников Украины.
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Свято верю, что пидаРассея не упустит этот шанс и сделает все от нее зависящее, чтобы провокации состоялись.
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Возжелающих приобщиться к выборам х-ла в Украине отправить с вещами в страну их мечты следующим днем после выборов.
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конечно это 148 я позорная реформа лолы. Но думаю патриоты украины найдут свое решение чтобы прикрыть это кубло мордовских свинособак, и чтобы ни одна ватно-шыкаладная мразота не смогда "проголосовать" за хуйленка.
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головне шоб петр олексеич у понедiлок
з будуна не забув хуйла з перемогою привiтати

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И что интерестно - в Луганде и Донбабве граничащих с пидарассией и дружественных ей "странах" ни одного избирательного участка . А там этих славянских православных бурятов как мух на навозной куче .
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А че, классная идея. Посмотреть, кто припрется. В Украине откроют четыре избирательных участка на выборах президента России, – посольство РФ в Украине - Цензор.НЕТ 1602
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине откроют четыре избирательных участка на выборах президента России, – посольство РФ в Украине
 
 
 
 
 
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