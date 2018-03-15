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 Политика Украины
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Все про:Парубий (1564) Пашинский (546) Савченко (2583) евромайдан (6663)

 Если я говорила "Парубий", то прошу прощения, - Савченко об обвинениях по снайперам в отеле "Украина" во время Евромайдана

Народный депутат Надежда Савченко извинилась за свое обвинение спикера парламента Андрея Парубия в том, что тот во время Евромайдана якобы заводил снайперов в отель "Украина".

"Если я сказала "Парубий", то я прошу прощения у Парубия, публично приношу извинения. Не видела видео, не помню, что я сказала точно. Если я говорила фамилию "Парубий", то хотела сказать, имела в виду Пашинского", - сказала Савченко после допроса в СБУ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Ранее народный депутат Надежда Савченко сообщила о том, что во время расстрелов на Майдане видела, как нынешний спикер парламента Андрей Парубий заводил снайперов в отель "Украина".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду? Об этом не говорит только ленивый", - Савченко. ВИДЕО

"Я видела, как Парубий заводил снайперов в отель "Украина", - сообщила она журналистам перед допросом в СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3055780
 
 
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Кто этот седовласый Мужчина? Увешанный Орденами и Медалями!
Может Ветеран войны? А может Летчик испытатель? Или Космонавт?
Нет! Это Заслуженный работник Сельского Хозяйства! Порошенко Алексей Иванович! Награждённый Советским орденом «Знак Почёта»! Советской Медалью «За Трудовую доблесть»! Медаль в ознаменование 100-летней Годовщины рождения Ленина! И еще десятками Орденов и Медалей! Оказывается Знатный Орденононесец! Отец Петра Алексеевича...
P.S. Вопрос к Знатокам! Рядом с орденом Герой Украины! Висит медаль Героя Советского Союза или Героя Социалистического Труда?
UPD: Знающие люди определили! Что у Алексея Ивановича медаль Героя Советского Союза! А теперь самое Интересное! Во всех списках Награжденных! Порошенко Алексей Иванович не Значиться! Возникает вопрос! Откуда появилась эта награда у Алексея Ивановича Порошенко?
Если я говорила Парубий, то прошу прощения, - Савченко об обвинениях по снайперам в отеле "Украина" во время Евромайдана - Цензор.НЕТ 6334

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нужно у него еще колени проверить на предмет наличия звезд


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Ну, какие варианты: нашёл в подъезде, друг подарил, это в память о дедушке, купил на блошином рынке. Не, ну не Петруха же ему подогнал..
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как в том старом анекдоте
про неизвестного еврейского солдата
- а шо разве абрам был неизвестным?
- неизвестно был ли он солдатом
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Я тут подумал.. Наверное дед пиджак с рук покупал. Короче, медаль на нём уже была.
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откуда инфа ? высер ....ты ещё фото Кутузова выставь
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говновброс. и фотошоп препаршивейший. даже звезды героев разные ))
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Скоро Гадя придется вспомнить все что говорила...а не сможешь сама..помогут...с помощью видео аудио записей...
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где-то есть еще ее съемки на "битве экстрасенсов" по-моему...
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она сегодня призналась что после выборов в рф будут освобождены наши ребята .. т.е. она признала легитимность путлера ...и то что мы не признаём на уровне страны, то всё призняёт гадя.. путая парубия с пашинским ...и мол до спорт сорревнований всех отпустят ? кто ей такие речи готовит а ну ка ? на днях она шарию сказала - пока толик)) шарий же её кумир.. онищенко .. любимчик )) на которого готовится экстрадиция...юля точно ведьма - вовремя от неё отмеживалась .. ведьма чувствует ведьму с пол тыка
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Пашинский ещё за это ответит, но не при этой власти.
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смотрел прямую трансляцию, точно тварь, конченная тварь, как и все остальные в раде
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народ ну вот вы мне скажите - как можно превратиться из - Героя Украины и всеми уважаемого человека - в это шо мы сейчас видим? как так вот не пойму
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та не. как можно было из вот этого сделать так, чтобы оно стало Героем Украины? грёбаный пи-ар, к которому Матирьщина приложила огромные усилия. не знала? не верю.
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оооо
началось!
думала про выхухоль плешивую а оббрехала зайку пушистого...
язык бежит впереди мысли
(про ум и подумать - то не по адресу)
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Ну раз Гадя сама лично виидела., то это неоспоримая улика
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Это видело много людей и видео есть.
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бла-бла-бла у тебя есть. иначе бы пруф дал. Якщо я говорила "Парубій", то прошу вибачення, - Савченко про звинувачення щодо снайперів у готелі "Україна" під час Євромайдану - Цензор.НЕТ 644
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Да не за что просить прощения. Парубий прикрывал Пашинского, когда того со снайперской винтовкой на майдане поймали.
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О,ще трохи гадюня розколеться.Самій сидіти нудно.
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хто там в СБУ работает? дайте её литр водки - она сама выложит все явки и пароли. Якщо я говорила "Парубій", то прошу вибачення, - Савченко про звинувачення щодо снайперів у готелі "Україна" під час Євромайдану - Цензор.НЕТ 4988
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От тут би й застосувати примусові заходи медичного характеру...
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порохоботка заманивает наивного прохожего
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требую проведения снайперской дуэли САВЧЕНКО - ПАШИНСКИЙ
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Гадя Сравченко органично впишется в Госдуру хуйла вместе с Лушпайкой, Поросюком и Ваной Если я говорила Парубий, то прошу прощения, - Савченко об обвинениях по снайперам в отеле "Украина" во время Евромайдана - Цензор.НЕТ 1220
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нууу, оговорилась, чего накинулись??
что Пашинский, что Парубий, все равно на букву - "П".. )))
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хорошо хоть на порошенко (тоже "п"... во всех смыслах) не ляпнула
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ага... хорошо хоть не Порошенко или Путин ))
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они вам в тишка цену на газ готовят, а вы тут хренью страдаите

Кабинет министров планирует изменить методику расчета цены на газ для населения, что приведет к повышению цен на топливо с 1 апреля 2018 года.
Соответствующий проект документа опубликован на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
Согласно новой методике, закрепленной в проекте постановления "Об утверждении положения о возложении специальных обязательств на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", цена газа для населения будет определяться на год - с 1 апреля текущего года по 1 апреля следующего года и т.д..
Действующая система расчета предусматривает пересмотр цены газа дважды в год - с апреля по октябрь и с октября по апрель.
В случае принятия документа цена газа будет формироваться как среднеарифмитическая цена импортного газа на немецком газовом хабе (NCG) без учета стоимости транзита до границы Украины (Hub) за 6 месяцев предыдущего года - 1 апреля по 30 сентября и переводиться в гривну по курсу, действующему на период закупки.
Согласно новой методике цена газа для населения с 1 апреля 2018 года может подскочить на 8,3% - с 4942 грн за 1 тыс. куб. м до 5352 грн. Такая цена будет действовать до 1 апреля 2019 года.
Планируется также отменить скидку в размере 50% на газ для непроизводственных нужд религиозных учреждений, цены на топливо для них приравняют к ценам на газ для населения.
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Ну конечно пукен продает газ Украине по25$, а порося с гройсманом украинцам продают его по 400$, и разницу выводят а офшор
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Гадя , а шо такое??? Очко то жим-жим... Это тебе не по палаточным бомжатникам горлопанить. Теперь за свои тупые слова отвечать будешь по всей строгости закона. Надо было тебе сразу тикать к папе пуйлу. Якщо я говорила "Парубій", то прошу вибачення, - Савченко про звинувачення щодо снайперів у готелі "Україна" під час Євромайдану - Цензор.НЕТ 5300
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Пока в Украине всякое тупое говно будут называть героями без всяких поводов и заслуг, и назначать в комиссии , и делегации, допускать вершить судьбу народа,без его согласия, так мы и будем жить. Ничего удивительного, большая половина таких бездарей и неучей, наркоманов и тунеядцев на волне революции попало в Верховную Раду.
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- давайте дружить?
- та не... (я ж блондинка не на всю голову)
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Якщо я сказала "Парубій", то я прошу вибачення у Парубія, публічно приношу вибачення. Не бачила відео, не пам'ятаю, що я сказала точнДжерело:https://ua.censor.net.ua/n3055780

ахахаха)))

ну от вони знайшлись - обвинувач Луценко, й підозрювана Савченко....

інтелектуальний батл назріває)
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переобування у стрибку не кожному вдається - тре було раніше вчитись у йулі цьому мистецтву...
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і хто цей тезіс вложив у Гадю,' невже людина яка йде на допит по іншій справі починає згадувати про снайперів в 2014, Гадю повернули в України щоб продовжувати шоу.
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а Пашинский еще тот сЦук, он мог! Вона в новогоднюю ночь нардеп расстрелял безоружного жителя пригорода. И все сошло с рук, еще и мужика виноватым сделали, "не там стоял..., не так свистел..."
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помоему она сидит на чем то потяжелее чем кокс.... Якщо я говорила "Парубій", то прошу вибачення, - Савченко про звинувачення щодо снайперів у готелі "Україна" під час Євромайдану - Цензор.НЕТ 927
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Булгаков смотрел на 100 лет вперёд...ничего не поменялось...

Якщо я говорила "Парубій", то прошу вибачення, - Савченко про звинувачення щодо снайперів у готелі "Україна" під час Євромайдану - Цензор.НЕТ 261
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Беда савченко в том, что она патологический борец за правду, причём, всегда и везде. Жанна д"Арк - это её тараканы. Вся глупость про рашисткую шпионку - бред полный. Травить её - низко и недальновидно. Но маємо, що маємо. Одно знаю точно, что скоро мы станем свидетелями раскрытия куда более страшных преступлений всякой мрази, которая с остервенением вцепилась сегодня в савченко, отвлекая нас от нашего сегодення.
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Шо, невже знову тарифи і курс долара? Ворюліна школа.. Вани відвалікають вашу увагу шоп ще більше грабувати, любі мОї..
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А чьо, зрадоговнюкам подобається... Жгі ісчо, гаденька..
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заводил не Парубий а Пашинский . не снайперов а сантехников и не в гостиницу а в картинную галлерею Якщо я говорила "Парубій", то прошу вибачення, - Савченко про звинувачення щодо снайперів у готелі "Україна" під час Євромайдану - Цензор.НЕТ 9375если ошиблась приношу извинения
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Какая разница все они одного поля ягода.
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Интересное кино! Я, даже после литра самогона, хрена бы так(!) оговорился! Просто язык бы не повернулся, честное слово. Парубий/Пашинский не совсем одно и тоже, явно. Можэ она тупая, аки пробка? Или... или тут какой-то хитрейший ход. Настолько хитрейший... Но, я склоняюсь к первому варианту таки.
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Да, кстати. Вроде это мурло так и говорило..
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Порохолизы,почему не сажают Надю,ведь столько уже готовых обвинений,вам не кажется что ваши вожди долпо...епы,если ещё не кажется,то вы уже конченные уроды.
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Это у вас в Козломордии по указке одного человека сажают и убивают всех неугодных. Тут сынок демократия. Таким как ты этого не понять.
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Это не савченко ошиблась, это в москве перепутали.
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Настоящий герой Украины тратил бы силы на взрыв Кремля, но не собственного парламента. Надеюсь скоро увидеть эту кацапскую рожу за решеткой с приговором по максимуму.
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Это не савченко ошиблась, это в москве перепутали.
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гадя это пример что будет если взорвать вр как она хочет, и набрать "патриотов" которые путают фамилии, города, забивают на законы, связываются с оружием, планируют теракты...
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шутки шутками но все эти ее оговорки демонстрируют что она не в себе...

Может ей действитетльно в плену мозги прочистили (химией или каким нибудь гипнозом)

Она порой ведет себя как наркоман....
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Оговорилась...только в другом - Парубий не заводил снайперов в гостиницу, а выводил!


Якщо я говорила "Парубій", то прошу вибачення, - Савченко про звинувачення щодо снайперів у готелі "Україна" під час Євромайдану - Цензор.НЕТ 5315
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли я говорила "Парубий", то прошу прощения, - Савченко об обвинениях по снайперам в отеле "Украина" во время Евромайдана
 
 
 
 
 
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