 Если я говорила "Парубий", то прошу прощения, - Савченко об обвинениях по снайперам в отеле "Украина" во время Евромайдана

"Если я сказала "Парубий", то я прошу прощения у Парубия, публично приношу извинения. Не видела видео, не помню, что я сказала точно. Если я говорила фамилию "Парубий", то хотела сказать, имела в виду Пашинского", - сказала Савченко после допроса в СБУ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Ранее народный депутат Надежда Савченко сообщила о том, что во время расстрелов на Майдане видела, как нынешний спикер парламента Андрей Парубий заводил снайперов в отель "Украина".
"Я видела, как Парубий заводил снайперов в отель "Украина", - сообщила она журналистам перед допросом в СБУ.
Может Ветеран войны? А может Летчик испытатель? Или Космонавт?
Нет! Это Заслуженный работник Сельского Хозяйства! Порошенко Алексей Иванович! Награждённый Советским орденом «Знак Почёта»! Советской Медалью «За Трудовую доблесть»! Медаль в ознаменование 100-летней Годовщины рождения Ленина! И еще десятками Орденов и Медалей! Оказывается Знатный Орденононесец! Отец Петра Алексеевича...
P.S. Вопрос к Знатокам! Рядом с орденом Герой Украины! Висит медаль Героя Советского Союза или Героя Социалистического Труда?
UPD: Знающие люди определили! Что у Алексея Ивановича медаль Героя Советского Союза! А теперь самое Интересное! Во всех списках Награжденных! Порошенко Алексей Иванович не Значиться! Возникает вопрос! Откуда появилась эта награда у Алексея Ивановича Порошенко?
про неизвестного еврейского солдата
- а шо разве абрам был неизвестным?
- неизвестно был ли он солдатом
http://pl.com.ua/yunuyu-savchenko-nashli-na-video-sborov-ultrapravoj-organizatsii-medvedchuka/
Пашинский заманивал
началось!
думала про выхухоль плешивую а оббрехала зайку пушистого...
язык бежит впереди мысли
(про ум и подумать - то не по адресу)
что Пашинский, что Парубий, все равно на букву - "П".. )))
Кабинет министров планирует изменить методику расчета цены на газ для населения, что приведет к повышению цен на топливо с 1 апреля 2018 года.
Соответствующий проект документа опубликован на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
Согласно новой методике, закрепленной в проекте постановления "Об утверждении положения о возложении специальных обязательств на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", цена газа для населения будет определяться на год - с 1 апреля текущего года по 1 апреля следующего года и т.д..
Действующая система расчета предусматривает пересмотр цены газа дважды в год - с апреля по октябрь и с октября по апрель.
В случае принятия документа цена газа будет формироваться как среднеарифмитическая цена импортного газа на немецком газовом хабе (NCG) без учета стоимости транзита до границы Украины (Hub) за 6 месяцев предыдущего года - 1 апреля по 30 сентября и переводиться в гривну по курсу, действующему на период закупки.
Согласно новой методике цена газа для населения с 1 апреля 2018 года может подскочить на 8,3% - с 4942 грн за 1 тыс. куб. м до 5352 грн. Такая цена будет действовать до 1 апреля 2019 года.
Планируется также отменить скидку в размере 50% на газ для непроизводственных нужд религиозных учреждений, цены на топливо для них приравняют к ценам на газ для населения.
- та не... (я ж блондинка не на всю голову)
ахахаха)))
ну от вони знайшлись - обвинувач Луценко, й підозрювана Савченко....
інтелектуальний батл назріває)
Может ей действитетльно в плену мозги прочистили (химией или каким нибудь гипнозом)
Она порой ведет себя как наркоман....