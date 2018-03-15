 Если я говорила "Парубий", то прошу прощения, - Савченко об обвинениях по снайперам в отеле "Украина" во время Евромайдана

"Если я сказала "Парубий", то я прошу прощения у Парубия, публично приношу извинения. Не видела видео, не помню, что я сказала точно. Если я говорила фамилию "Парубий", то хотела сказать, имела в виду Пашинского", - сказала Савченко после допроса в СБУ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Ранее народный депутат Надежда Савченко сообщила о том, что во время расстрелов на Майдане видела, как нынешний спикер парламента Андрей Парубий заводил снайперов в отель "Украина".

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"Я видела, как Парубий заводил снайперов в отель "Украина", - сообщила она журналистам перед допросом в СБУ.